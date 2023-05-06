Как правильно выбрать игровой смартфон. Спойлер: сравнением процессоров дело не ограничится

Немало людей использует свой смартфон для игр, и это вполне объяснимо. Качество графики в современных проектах мобильного гейминга не сильно уступает консольным образцам. Ну как в таком случае не потратить час-другой на битву с противниками в онлайне? Для комфортного гейминга вам нужен не простой аппарат, а игровой телефон. Разберемся, в чем его отличия от обычного Андроида, и как правильно выбрать подходящую модель.

Что такое игровой телефон

Откровенно говоря, игровым может называться любой смартфон, так как на каждый аппарат вы без труда установите игру. Другое дело, насколько комфортным окажется гейминг: придется ли столкнуться с постоянными лагами, или устройство будет демонстрировать стабильную частоту кадров. Поэтому для игр нужно покупать мощный смартфон.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Кроме того, существует отдельная категория игровых телефонов. Они выглядят более броско, а их начинка полностью заточена под гейминг, в связи с чем производитель экономит на других характеристиках (к примеру, на камере). Вместе с тем помимо мощного железа вы можете получить дополнительные фишки, будь то:

выдвижные курки-триггеры, выполняющие роль физических кнопок в играх;

RGB-подсветка;

увеличенная площадь рассеивания тепла, позволяющая выжать максимум из процессора;

активное охлаждение за счет встроенного кулера;

запредельный объем оперативной памяти;

разъем для проводных наушников, которого лишены обычные флагманы.

Нужны ли они вам — решайте сами. Особого смысла покупать заточенный исключительно под игры смартфон нет, ведь и обычные модели могут обладать всеми необходимыми характеристиками для комфортного гейминга. Какими — узнаете далее.

Сравнение процессоров смартфонов

Главное, на что вам нужно обратить внимание — процессор телефона. Именно от него будет зависеть уровень производительности, обеспечивающий плавность игры. В отдельном материале вы можете ознакомиться с лучшими процессорами 2023 года. А в условиях ограниченного бюджета стоит присматриваться к смартфонам на чипах, которые набирают 500 тысяч баллов в AnTuTu и более. Такое железо позволит комфортно играть в любую игру, включая невероятно требовательную Genshin Impact. А вот на объем оперативной памяти сильного внимания обращать не стоит, 8 Гб вам будет вполне достаточно.

Читайте также: Худшие процессоры Snapdragon, которые угробят ваш смартфон

Не забывайте, что производительность процессоров в бенчмарках бывает обманчива. Некоторые смартфоны сбрасывают обороты под нагрузками, чтобы избежать перегрева. Такое явление называется троттлингом процессора. Если падение производительности составляет более 20% после 30-минутного стресс-теста, то грош цена мощному чипу. Проверить троттлинг, а также оценить возможности смартфона в разных сценариях, помогут приложения-бенчмарки из нашей подборки.

Экран для игр на телефоне

Для комфортного гейминга нужен большой экран телефона (минимум 6,3 дюйма при соотношении сторон 20:9). В противном случае вам будет очень сложно попасть по нужной сенсорной кнопке. Также игровые смартфоны оснащают матрицей с высокой частотой обновления вплоть до 165 Гц, что позволяет достичь невероятной плавности картинки. Но я не рекомендую гнаться за этим показателем, так как в ресурсоемких играх вы не получите более 60-90 FPS даже с самым мощным процессором. Поэтому вполне хватит 90-120 Гц.

А вот на что стоит отдельно обратить внимание, так это на частоту дискретизации сенсорного слоя. Она влияет на отзывчивость при нажатии на экран, и о данной характеристике мы говорили в тексте про тачскрины смартфонов. Старайтесь выбирать модели с частотой дискретизации от 240 Гц и выше. А еще не забывайте активировать повышенную отзывчивость в настройках игровой утилиты, которая есть почти на всех моделях.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Какая должна быть батарея в телефоне

Игры на смартфоне требуют больших ресурсов не только процессора, но и аккумулятора. Под нагрузками батарея намного быстрее теряет свой заряд. Поэтому в случае, если вы хотите купить игровой телефон, обращайте внимание на модели с аккумулятором на 5000 мАч и больше.

Если батарейка у девайса так себе, но все остальные характеристики — топ, вы должны найти компромисс в виде поддержки смартфоном быстрой зарядки мощностью на 60 Вт и выше, чтобы в сжатые сроки восстановить энергию и продолжить битву в онлайне.

Сколько стоит игровой телефон

Если вы покупаете телефон не на один год и планируете играть не в «три в ряд», а в 3D-шутеры наподобие Call of Duty Mobile или аниме-тайтлы вроде Genshin Impact, будьте готовы потратить от 20-25 тысяч рублей, поскольку ни один производитель не установить мощное железо в дешевое устройство.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

При этом диапазон 20-25 тысяч включает в себя не сугубо игровые модели, а универсальные девайсы, просто имеющие достаточно шустрый процессор. Если вы ищете именно геймерский телефон с курками-триггерами и прочими фишками, готовьтесь выложить не менее 35-40 тысяч рублей.

Лучшие смартфоны для игр в 2023 году

Итак, требования выдвинуты, и теперь пора разобраться, какой телефон лучше для игр. С этой целью рассмотрим 5 моделей по цене от 20 до 55 тысяч рублей, которые можно купить в 2023 году:

POCO X5 Pro. Это недорогой телефон для игр , оснащенный процессором Snapdragon 778G. Его результат в AnTuTu — более 500 тысяч баллов, а помимо высокой производительности аппарат порадует аккумулятором на 5000 мАч и 108-мегапиксельной камерой.

, оснащенный процессором Snapdragon 778G. Его результат в AnTuTu — более 500 тысяч баллов, а помимо высокой производительности аппарат порадует аккумулятором на 5000 мАч и 108-мегапиксельной камерой. Xiaomi 12T. Фишкой следующего смартфона является экран, имеющий разрешение выше FullHD+. Девайс предлагает процессор Dimensity 8100 в модификации «Ultra» с результатом 800 тысяч баллов в AnTuTu. Также в вашем распоряжении неплохая камера и 120-ваттная зарядка.

в модификации «Ultra» с результатом 800 тысяч баллов в AnTuTu. Также в вашем распоряжении неплохая камера и 120-ваттная зарядка. OnePlus 10T. Смартфон, работающий на еще более мощном процессоре Snapdragon 8+ Gen 1, чей результат в AnTuTu переваливает за отметку в миллион баллов. Вдогонку вы получаете 50-мегапиксельную камеру с оптической стабилизацией и поддержку 150-ваттной зарядки.

ROG Phone 6. По-настоящему игровой смартфон от компании ASUS на процессоре Snapdragon 8+ Gen 1. Среди его фишек RGB-подсветка, выдвижные курки, продуманное до мелочей охлаждение, экран 165 Гц и 12 Гб оперативной памяти в базовой версии.

от компании ASUS на процессоре Snapdragon 8+ Gen 1. Среди его фишек RGB-подсветка, выдвижные курки, продуманное до мелочей охлаждение, экран 165 Гц и 12 Гб оперативной памяти в базовой версии. REDMAGIC 8 Pro. Можно с уверенностью сказать, что это — лучший телефон для игр. Он работает на самом мощном мобильном процессоре Snapdragon 8 Gen 2 (1,3 миллиона баллов в AnTuTu), имеет аккумулятор на 6000 мАч, кучу геймерских фишек и спрятанную под экран фронталку.

Каждый из этих игровых смартфонов предлагает максимальную производительность за свои деньги, а также оснащается всеми необходимыми характеристиками для комфортного гейминга. В конечном итоге все зависит от того, сколько вы готовы потратить на покупку девайса. Чем больше бюджет, тем лучше смартфон.