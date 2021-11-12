Как установить Android 12 на Google Pixel 2 XL

Есть много присказок о том, что ”хочу это, а могу позволить это”. Они сформулированы разными словами, но суть от этого не меняется. Это сейчас в полной мере подходит в отношении Android 12 и подавляющего большинства пользователей, которые хотят Android 12, но могут себе позволить только 11-ую его версию. И это, кстати, не зависит от стоимости телефона. Даже самые топовые и дорогие флагманы пока его не получили. Для Pixel они тоже выходят только начиная с третьего поколения. Но теперь кое-что поменялось, и благодаря усилиям разработчиков чуть больше пользователей смогут установить Android 12 на свои смартфоны, хотя и с некоторыми ограничениями.

На какие телефоны можно установить Android 12

Действительно, если вы еще не слышали, то пока установить финальную версию Android 12 могут только владельцы следующих телефонов:

Google Pixel 3

Google Pixel 3XL

Google Pixel 3a

Google Pixel 4

Google Pixel 4XL

Google Pixel 4a

Google Pixel 4a 5G

Google Pixel 5

Google Pixel 5a

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

Можно ли установить Android 12 на Google Pixel 2 XL

Новые модели Pixel сразу комплектуются этой операционной системой, но пока в общей массе их настолько мало, что этим количеством можно пренебречь. Но что делать тем, у кого Google Pixel 2 или 2XL? Люди привыкли много лет получать обновления, а теперь они закончились. К сожалению, Google больше не будет поддерживать эти модели с обновлениями Android, так что их владельцам не повезло. Но выход есть. Ссылку я приведу в конце статьи, а пока расскажу более подробно, что вообще происходит.

Конечно, то, что Google не выпускает официальную версию Android 12, не означает, что вы не можете ее получить. Сейчас первая неофициальная прошивка Google Pixel 2 Android 12 доступна для установки (через XDA-Developers). Впрочем, на момент подготовки этого материала есть только версия для одной из моделей линейки — Google Pixel 2 XL. Но если у вас обычный Google Pixel 2, не стоит расстраиваться, ведь он тоже получит свою версию. Просто его владельцам придется чуть-чуть подождать.

Тормозит сканер отпечатков пальцев в Google Pixel 6? Это не баг, а фича.

Кто сделал Android 12 для старых Pixel

Как и в случае с большинством других пользовательских ПЗУ, это усилие сообщества в рамках проекта ProtonAOSP. Он пользуется уважением в сообществе разработчиков прошивок, и многие пользователи уже смогли успешно накатить на свои устройства данную сборку Android 12. Но помните, если вы захотите последовать их примеру, то БУДЕТЕ ДЕЙСТВОВАТЬ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. Никаких гарантий вам никто не даст. Поэтому, если вы не уверены в своих силах или не готовы рискнуть данным конкретным телефоном, лучше даже не пробуйте.

Также помните о том, что с данной сборкой вы получите не все то же самое, что владельцы более новых моделей — будут свои ограничения. Во-первых, вы не получите поддержку шифрования, что может стать препятствием для многих. Во-вторых, для SELinux будет установлено разрешающее значение, что резко снижает безопасность устройства.

Тут все, что надо знать об Android 12 перед обновлением.

Такая ”левая” версия программного обеспечения просто не может быть другой. У нее обязательно будут свои ограничения и она в любом случае будет проигрывать в безопасности. Лично я бы не стал рекомендовать ставить такой Android 12 на основной телефон. Но, если у вас где-то завалялся Pixel 2 XL и вы готовы рискнуть, то можно и попробоваться.

Где скачать Android 12 для старых Google Pixel

А теперь самое важное. Если твердо решили, что буде устанавливать все, о чем написано выше, и вас не смущают ограничения и риски, то вы можете щелкнуть здесь, чтобы начать установку этого неофициального Android 12. Как я уже сказал, для Pixel 2 он появится чуть позже. И еще раз напомню, что все действия — на свой страх и риск. Чур потом не говорить, ”мол AndroidInsider, ты мне подложил свинью”.

Напомню только, что Android 12 вышла в октябре этого года и все производители, даже несмотря на участие в программе тестирования, пока не выпустили финальные версии для своих устройств. С информацией о сроках выхода версии можно ознакомиться в этой статье. А с главной фишкой — Material Design — в этой статье моего коллеги Артема Рахматуллина.