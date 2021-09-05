Как выбрать цвет телефона

Нам повезло, что производители смартфонов перестали выпускать только черные и белые смартфоны. На мой взгляд, такой важный аксессуар, как смартфон, должен выделяться. Возможно, своим цветом даже подчеркивать индивидуальность своего владельца. Apple очень долго отходила от своих черных и белых смартфонов — за компанией из Купертино повторяли и остальные производители. Сейчас палитра цветов какая-то невообразимая: красные, желтые, синие, фиолетовые смартфоны. Производители умудряются создавать необычные переливающиеся цвета, называя их по-своему. Какой из цветов самый популярный? Что цвет говорит о владельце? Попробовали в этом разобраться.

Какой цвет телефона выбрать

Смартфон — неотъемлемая часть нашей жизни. Они с нами везде: на работе, в поездках, даже в туалете. Гаджет всегда привлекает внимание, особенно, когда лежит на столе, в гостях, в общественном месте. У нас появилась странное правило, что смартфон обязательно должен быть в строгих цветах: черный или белый. Многие мои друзья из года в год выбирают черные смартфоны. Кажется, они совсем не хотят включать фантазию.

Даже различные опросы постоянно говорят о том, что покупателям по вкусу такой «цвет настроения». Психологи, например, считают, что выбор цвета чего-либо — это отражение того, что происходит у нас в мозге. В свое время маркетологи из Nokia Lumia провели исследования, в результате которых представили четыре цвета. Среди них был цвет фуксия, который выбрали творческие личности, смелые и счастливые люди.

Самый популярный цвет смартфона

Да, это черный. В нашей стране как-то особенно любят такой цвет: что в одежде, что в смартфонах. Считается, что это универсальный цвет, который подойдет для любой ситуации. Еще черный смартфон — всегда универсальный подарок. Не нравится черный корпус — можно надеть какой-нибудь цветной чехол. Можно сказать, что черный цвет создан для тех, кто не любит торопить события, предпочитает плыть по течению. Это очень смелые и сообразительные люди, которые не боятся кого-нибудь защитить.

Белый цвет чуть менее популярен, чем черный. Такой смартфон приходится чаще протирать, на нем лучше видны потертости и царапины. Этот цвет подходит сложным личностям, тем, кто ставит перед собой высокие цели. А еще белый выдает в человеке простоту — они выбирают то, что будет выглядеть красиво и практично. Какого цвета ваш телефон? Почему именно этот цвет? Ждем ваших рассказов в нашем уютном Telegram-чате!

Какой цвет телефона практичнее

Считается, что это черный или белый. Кажется, мы забыли про красный. Почему он практичнее других? Во-первых, красный цвет всегда радует глаз. У вас может быть плохое настроение, но одного взгляда на красный телефон будет достаточно, чтобы на лице засияла улыбка. Во-вторых, красный цвет подойдет к чему угодно — хоть к одежде, хоть к машине. В-третьих, красный цвет не надоедает, как белый или черный — со временем смартфон такого цвета приедается, думаешь про себя: «Неужели у меня не хватило фантазии выбрать что-нибудь поинтереснее?».

Не стоит забывать и про другие яркие цвета. Но тут многое зависит от человека и его вкусовых предпочтений: желтый уже не так универсален, как красный. А зеленый считается цветом жизни и умиротворения, который помогает отдохнуть глазам.

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Зачем выпускают телефоны разных цветов

Вы заметили, что производители смартфонов дают устройствам не простые названия цветов, например, желтый, черный, синий, а придумывают особые названия. Взгляните на недавние новинки Samsung Galaxy Z Flip! Например, шоколадно-коричневый или горячий красный. Эти цвета особенно активно продвигают маркетологи, делая акцент на оттенках. Раньше такие цвета пробовали внедрять лишь небольшие производители, желая привлечь как можно больше покупателей. Теперь этим методом пользуются все подряд. На что идут маркетологи ради привлечения покупателей? Читайте об этом и не только в нашем Яндекс.Дзен.

Стоит отметить, что созданием такой палитры занимаются те, кто тесно связан с модной индустрией. Поэтому они лучше маркетологов знают, чего хотят потребители, чем их можно удивить. Например, желтый считают унылым — вот это неожиданный поворот! Не бойтесь экспериментировать с цветом устройства — самое главное, чтобы нравилось вам. Представьте, как будет вас радовать смартфон цвета морской волны в отличие от унылого черного!