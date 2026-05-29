В то время как все мы постепенно пересаживаемся на белые списки интернета, запуск 5G в России может состояться уже летом 2026 года. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) собирается в конце июня выделить операторам нужный для этого диапазон. Но если вы ждёте, что смартфон сразу начнёт качать в разы быстрее, придётся охладить ожидания: реальный эффект для обычного пользователя будет скромным и наступит не сразу. Разберём по порядку, что именно решает комиссия, кому это вообще пригодится в ближайшие годы и почему ваш текущий смартфон может оказаться бесполезным для новых сетей.

Когда запустят 5G в России

Речь идёт о выделении частот для сетей пятого поколения. Государственная комиссия по радиочастотам планирует уже в конце июня выделить операторам «Вымпелком», МТС, «МегаФон» и T2 диапазон 4,63-4,99 ГГц, который предназначен для развертывания сетей 5G в крупных городах страны. Об этом со ссылкой на материалы комиссии сообщают «Известия».

Важно понимать: это не команда «включить 5G завтра», а административный шаг. В Минцифры сообщили, что окончательный старт коммерческого внедрения 5G зависит от утверждения условий запуска, которые сейчас обсуждаются с ведомствами и бизнесом. То есть сама дата выделения частот ещё не означает, что сеть моментально появится в вашем городе.

Скорость интернета 5G в России

Главное разочарование для обычного пользователя в том, что ощутимого прироста скорости в первое время не будет. Операторы уже располагают оборудованием с поддержкой 5G и смогут быстро активировать новые сети в режиме технологической нейтральности (то есть на уже используемых частотах LTE). Однако без полноценного запуска диапазона 4,63-4,99 ГГц изменения будут ограничены лишь небольшим ростом скорости передачи данных и снижением задержек.

Проще говоря, в первой фазе 5G будет работать поверх привычных частот, на которых сейчас крутится ваш мобильный интернет. Картинка в спидтесте может слегка подрасти, но это не тот рывок, который обещают в рекламных роликах про пятое поколение.

В каких городах России появится 5G

Развёртывание расписано на годы вперёд и идёт от крупных городов к остальным. По проекту решения комиссии график выглядит так:

до конца 2026 года сети нового поколения должны появиться в первых четырёх региональных центрах

в 2027 году к ним добавятся ещё 16 городов

к концу 2027 года услуги связи стандарта 5G должны заработать во всех российских городах с населением более миллиона человек

к 2030 году число таких городов должно вырасти до 40, а к 2035-му — до 84

Вывод простой: если вы живёте в городе-миллионнике, реально рассчитывать на 5G стоит ближе к 2027 году, а в небольших городах ждать придётся ещё дольше. Это типичная для крупной телеком-инфраструктуры история, когда планы публикуют заранее, а реальное покрытие подтягивается постепенно.

Проблемы с 5G в России

Здесь кроется самый неприятный для пользователя момент. Выбранный диапазон частот отличается от используемого в большинстве стран мира. Из-за этого возникают проблемы: массово выпускаемого оборудования для таких сетей пока практически нет, а многие смартфоны не поддерживают диапазон 4,63-4,99 ГГц либо имеют заблокированную поддержку на уровне прошивки.

Что это значит на практике: ваш нынешний смартфон с поддержкой 5G может не подойти для российских сетей, даже если в характеристиках гордо написано «5G». Поддержка нужного диапазона должна быть и в железе, и разблокирована в программной части. Перед покупкой нового аппарата под местные сети придётся внимательно смотреть на список поддерживаемых частот, а не просто на наличие значка 5G.

Есть и инфраструктурное ограничение. Сигнал на этих частотах хуже проникает внутрь зданий и быстрее затухает, поэтому операторам придётся строить более плотную сеть базовых станций. Для пользователя это означает, что качество приёма дома и в помещениях поначалу может быть неровным.

Кому и зачем нужен 5G

Если коротко — пока не вам и не в смартфоне. Эксперты считают, что основные преимущества 5G в России в ближайшие годы будут востребованы не столько обычными пользователями, сколько промышленностью и корпоративным сектором. Технология позволит развивать беспилотный транспорт, роботизацию, умные города и промышленные цифровые сервисы, где критически важны минимальные задержки и высокая скорость передачи данных.

Отдельная тема — переход на отечественное оборудование, который тоже растянут во времени. К концу 2027 года доля отечественного оборудования в сетях 5G должна составить не менее 1%, к 2030 году — не менее 50%, а полный отказ от иностранной техники планируется к 2031 году. Для пользователя это косвенный сигнал: темп развёртывания будет зависеть и от того, как быстро появится своя техника. Это вписывается в общий тренд на локализацию связи и сервисов, как и истории вроде той, когда в России заработал закон о запрете отдельных видов рассылок.

Стоит ли покупать смартфон с 5G в 2026 году

Никаких срочных действий новость не требует. Менять смартфон ради 5G сейчас точно рано: сети ещё нет, условия запуска не утверждены, а первые города получат покрытие в лучшем случае к концу 2026 года. Если вы и так планируете покупку нового аппарата в ближайший год, держите в голове вопрос совместимости с местным диапазоном — но делать его решающим фактором пока не нужно.

Главный трезвый вывод: летний шаг ГКРЧ — это начало долгого пути, а не момент, когда интернет в телефоне резко ускорится. Реальную пользу от 5G обычные пользователи в больших городах почувствуют ближе к 2027 году, и то при условии, что у них будет подходящий смартфон и плотное покрытие рядом. До тех пор повседневный опыт будет держаться на привычном LTE.