Когда впервые появились слухи о том, что Samsung разрабатывает смартфон с гибким дисплеем, все были в ожидании чего-то особенного. Впрочем, так и случилось, компания на презентации показала прототип устройства, который наделал немало шума, ведь в дальнейшем после старта продаж пользователи стали сообщать о проблемах с экраном. Компания после этого несколько раз откладывала выпуск аппарата, чтобы должным образом протестировать его и исправить все проблемы, выпустив лишь в сентябре.



Аналогичные проблемы испытала и компания Huawei, которая не раз откладывала выпуск Mate X, и лишь 15 ноября, наконец, продажи стартовали в Китае. Несмотря на ценник в 2400 долларов первую партию смартфонов раскупили моментально.

Однако оба этих устройства кажутся скорее планшетами на фоне еще одного гибкого девайса от Motorola.

Устройство кажется очень компактным и приятным внешне. Это именно то, чего все так ждали от рынка мобильных девайсов. Впрочем, именно поэтому Motorola также пришлось отложить выпуск Razr, но теперь уже из-за неожиданно высокого спроса. Изначально старт продаж намечался на декабрь, теперь же продажи стартуют в январе. Вероятно, за месяц компания планирует значительно увеличить количество устройств в первой партии.

Каким будет будущее гибких устройств?

Не так давно в Сети появились изображения Galaxy Fold 2, также сообщается, что аппарат получит настоящее стекло, выполненное по специальной технологии, делающей его крайне тонким и гибким. Это позволит Samsung избавиться от видимой ямочки в месте сгиба.

Устройство очень напоминает Motorola Razr, однако за счёт более тонких рамок и аккуратного и нейтрального дизайна выглядит гораздо интереснее.

К тому же Samsung планирует продавать Fold 2 по цене, которая не превысит 1000 долларов, что является своего рода победой для подобных телефонов. Для сравнения, Razr оценен в 1500 долларов, а Fold первого поколения стоит 1980 долларов.

Представьте, какой высокой будет популярность Fold 2 стоимостью, например, в 900 долларов, в сравнении с iPhone 11. Впрочем, даже iPhone 12 внешне будет повторять iPhone 11, поэтому в этом вопросе ждать чудес от Apple не стоит. Если и дальше купертиновцы будут тянуть с инновациями, продаж их устройств продолжат сокращаться.

Подробные спецификации Fold 2 мы уже публиковали ранее.

Каким будет будущее всего рынка смартфонов?

А теперь давайте немного подумаем о том, каким будет весь рынок устройств в ближайшее 1-2 года. Сейчас очевидно, что форм-фактор Fold 2 станет стандартом ближайших нескольких лет. Уже сейчас в бюджетном сегменте до 250 долларов можно найти немало устройств от китайских производителей с AMOLED-экраном. А это уже предполагает возможность создания гибкого устройства в данном ценовом сегменте.

По крайней мере, через год мы сможем наблюдать выход гибкого аппарата от Xiaomi в ценовом диапазоне до 300 долларов. Почему-то в этом я не сомневаюсь. Учитывая высокий спрос на такого рода телефоны стоимостью в 1500 долларов, представьте, каким он будет, если будет представлен 300-долларовый «малыш».

В этот рынок в ближайшие два года вступят все крупные игроки: OnePlus, Xiaomi, Oppo, Vivo и другие.

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Форм фактор Razr и Fold 2, который ранее называли «книжкой», является идеальным, на мой взгляд. Если необходимо узнать время и просмотреть уведомления, есть маленький экран на задней панели. Для этого не нужно будет раскладывать гаджет. К тому же за счет AMOLED-технологии экраны подобных устройств создают ощущение безграничности. Смотря на часы на небольшом экране задней панели в сложенном состоянии пользователь не будет видеть границ экрана, и этот эффект просто потрясающий.

Вот оно — наше с вами прекрасное и светлое будущее. Нравится? Конечно, да! Если так, предлагаем обсудить эту и другие темы в нашем Телеграм-чате.