Неуспех складных смартфонов держится на трёх аспектах: высокая цена, узкий ассортимент и невысокая надёжность. Но если первые два фактора, в общем-то, преодолимы, то вот как сделать такие аппараты более крепкими – пока не очень понятно. Всё-таки гнущаяся конструкция явно не способствует повышению прочности, напротив, создавая повышенную нагрузку в месте сгиба, не говоря уже о том, что для того, чтобы дисплей в принципе можно было сложить, необходимо отказаться от защитного стекла в пользу пластиковой плёнки. Но Samsung решила, что это уже пройденный этап.

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Galaxy Fold второго поколения, чей релиз ожидается в начале 2020 года, станет первым складным смартфоном на рынке с дисплеем, прикрытым стеклом, рассказал инсайдер Ice Universe. Это будет особое супер-тонкое стекло, способное к изгибанию, но при этом обладающее всеми свойствами классического стекла. Правда, кто будет заниматься его поставками, пока непонятно, потому что к настоящему моменту ни один производитель не анонсировал появления в своём ассортименте такого компонента. Впрочем, не исключено, что Samsung, будучи одним из пионеров в этой отрасли, таки смогла отыскать надёжного поставщика либо сама выступит в его роли.

Гибкое стекло для смартфона

Известно, что Samsung подала заявку на регистрацию товарного знакам Ultra Thin Glass, что в буквальном переводе значит «ультратонкое стекло». Возможно, именно его компания будет применять при производстве Galaxy Fold 2, защищая дисплей сиквела именно этим материалом. Такой исход вполне вероятен, потому как в последнее время наблюдается массовый переход вендоров к использованию комплектующих собственного производства. Ведь так, во-первых, дешевле, а, во-вторых, удобнее, учитывая, что таким образом можно контролировать выпуск на всех стадиях.

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Использование гибкого стекла, как ни крути, является более предпочтительным, чем пластиковых наклеек, довольно посредственно защищающих дисплей. Оно не только повысит прочность экрана, сделав его более устойчивым к внешнему воздействию и, как следствие, решит проблему появления битых пикселей при открытии, но и решит другую, не менее важную проблему. Из-за меньшей, чем у плёнки, пластичности, гибкое стекло позволит устранить складку в месте сгиба, которая хоть и не раздражала пользователей, но явно портила общее впечатление от устройства при прямом использовании.

Как сделать складной смартфон лучше

Конечно, пока ещё рано говорить о преимуществах гибкого стекла, но, скорее всего, оно тоже не лишено определённых недостатков. Всё-таки нужно учитывать, что это стекло, а значит, обладает худшей податливостью и способностью к изгибанию. Поэтому я склонен полагать, что во многом из-за него Samsung сделала ставку на форм-фактор классической раскладушки. Ведь в этом случае область, которая подвергается сгибанию, оказывается меньше притом, что длина самого стекла возрастает достаточно ощутимо, чтобы сгибаться без последствий для своей целостности.

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Изменит ли гибкое стекло восприятие складных смартфонов кардинальным образом? Скорее всего, нет, потому что производителям ещё предстоит доказать пользователям, что аппараты в таком форм-факторе лучше традиционных. Тем не менее, повышение прочности и использование корпуса традиционной раскладушки, к которым мы привыкли в начале двухтысячных, определённо пойдёт этому сегменту смартфонов на пользу и, возможно, в обозримом будущем даже сделает его одним из наиболее выгодных с точки зрения маржинальности.