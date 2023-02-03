Какой недорогой Самсунг купить. Здесь лучшие смартфоны, которые сильно подешевели

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Иван Герасимов 0

Как известно, Samsung приостановила продажи в России в 2022 году, но этого практически никто не заметил: смартфоны по-прежнему есть в продаже, а сайт компании обновляется, хоть на нем ничего нельзя купить. Более того, цены на смартфоны компании остались прежними, а устройства по традиции быстро дешевеют. В линейке есть как минимум 4 недорогих устройства с хорошей начинкой и на любой кошелек, поэтому у вас есть отличная возможность сменить старый смартфон на новый. Рассказываем, чем они отличаются и какой Samsung купить недорого прямо сейчас.

Какой недорогой Самсунг купить. Здесь лучшие смартфоны, которые сильно подешевели. Разбираемся, какой недорогой Самсунг стоит купить в 2023 году. Фото.

Разбираемся, какой недорогой Самсунг стоит купить в 2023 году

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Самый дешевый Самсунг

В конце 2022 года южнокорейская компания представила бюджетный смартфон Samsung Galaxy A04. Его главное преимущество — мощная батарея на 5000 мА*ч и зарядка на 15 Вт. Помимо этого недорогой смартфон на Android имеет хорошую камеру на 48 Мп и фронталку — на 5 Мп. Шедевров, конечно, она не делает, но и стыдно за снимки не будет.

Самый дешевый Самсунг. Galaxy A04 — самый дешевый Samsung прямо сейчас. Фото.

Galaxy A04 — самый дешевый Samsung прямо сейчас

Экран в A03 довольно скромный — всего 6,5 дюймов с разрешением HD+ (1600*720). Процессор MediaTek Helio P35 звезд с неба не хватает — выдает всего 124 000 очков. В игры не поиграть, зато для соцсетей, интернет-серфинга и других простеньких задач подойдет.

Что приятно: этот хороший дешевый Samsung имеет 3 или 4 Гб оперативки в зависимости от комплектации, но умеет добавлять ее в случае нехватки за счет функции RAM Plus. И за всё это просят меньше 7500 рублей!

Самый дешевый Samsung Galaxy

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Недорогой Самсунг с хорошей камерой

Впрочем недорогой смартфон Samsung всегда отпугивает покупателей слишком низкой ценой — начинаешь сомневаться, так ли он хорош на самом деле. Не хотите рисковать? Вот проверенный вариант — Samsung Galaxy M12! Аппарат с 6,5-дюймовым экраном на 90 Гц построен на базе фирменного процессора Exynos 850, который выдает сравнимую с предыдущим смартфоном производительность. Главная фишка этой модели — основная камера на 48 Мп с ультрашириком, датчиком глубины, макросъёмкой и десятикратным цифровым зумом!

Недорогой Самсунг с хорошей камерой. Смартфон Samsung с неплохим железом отдают по очень приятной цене в начале 2023 года. Фото.

Смартфон Samsung с неплохим железом отдают по очень приятной цене в начале 2023 года

Кроме того, в смартфоне есть сканер отпечатка пальца, 3 или 4 Гб оперативной памяти и поддержка microSD до 256 Гб. В режиме ожидания эта модель протянет до 3 дней за счет аккумулятора на 5000 мА*ч. За такое чудо просят около 11 000 рублей — успейте купить!

Купить Samsung Galaxy M12

Какой Самсунг купить до 20000

Как ни крути, но обе предыдущих модели — смартфоны начального уровня, которые не отличаются высокой производительностью. Но вы можете купить Samsung с хорошим процессором подороже, но забудете о подвисаниях — например, A23. Он похож на флагманы не только внешне, но и внутренне: тут установлен Snapdragon 680, который моментально делает дешевый Самсунг пригодным для игр — 272 000 очков в AnTuTu! А еще можно выбрать модель с 4 или 6 Гб оперативной памяти.

Какой Самсунг купить до 20000. Galaxy A23 — еще одна недорогая модель, на которую точно нужно обратить внимание. Фото.

Galaxy A23 — еще одна недорогая модель, на которую точно нужно обратить внимание

В Samsung Galaxy A23 камера состоит из четырех модулей, основной из которых — 50 Мп. А еще смартфон умеет снимать плавные видео в движении с помощью технологии OIS. Сохранить их вы можете на карту памяти — здесь как раз есть поддержка носителей объемом до 1 Гб. В общем, неплохой смартфон на Android получился: все характеристики вполне соответствуют цене устройства — около 16 000 рублей.

Недорогой Samsung с хорошей камерой

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Какой Андроид купить вместо Айфона

Одной из самых популярных моделей смартфонов от Apple является iPhone SE 2022: это недорогое устройство имеет мощное железо и очень низкую цену. Какой смартфон на Андроид выбрать вместо него? Рекомендую Samsung Galaxy A53 — сейчас он стоит очень дешево. Взгляните на характеристики.

Какой Андроид купить вместо Айфона. Линейку Samsung FE могут прикрыть уже в 2023 году. Жаль: это были крутые смартфоны. Фото.

Линейку Samsung FE могут прикрыть уже в 2023 году. Жаль: это были крутые смартфоны

  • Экран 6,5 дюймов, 2400*1080, поддержка 120 Гц.
  • Процессор Exynos 1280.
  • Основная камера 64 Мп, фронтальная — 32 Мп.
  • Оперативная память 6 или 8 Гб.
  • Поддержка Dolby Atmos.

Это отличный смартфон Samsung по низкой цене, который подходит и для создания фото, и для игр, и для серфинга в интернете. Сейчас он очень сильно подешевел — можно купить его за 23 000 рублей с небольшим по ссылке ниже.

Samsung Galaxy A53 дешево

Какой Самсунг лучше купить в 2023

Южнокорейская компания как-то не особо любит специальные версии своих смартфонов: говорят, в этом году мы не увидим Samsung Galaxy S22 FE. Как быть? Купить прошлогоднюю модель, пока на нее скидка! Galaxy S21 FE — лучший недорогой Самсунг прямо сейчас. Смотрите сами.

Какой Самсунг лучше купить в 2023. Линейку Samsung FE могут прикрыть уже в 2023 году. Жаль: это были крутые смартфоны. Фото.

Линейку Samsung FE могут прикрыть уже в 2023 году. Жаль: это были крутые смартфоны

  • Он имеет топовый процессор Samsung Exynos 2100 или Snapdragon 888 — тут уж как повезет, но особой разницы нет.
  • AMOLED-экран на 6,4 дюйма с поддержкой 120 Гц.
  • 6 или 8 Гб оперативной памяти.
  • Сбалансированную фронталку на 32 Мп.
  • Есть поддержка быстрой зарядки — до 25 Вт, что позволит оперативно зарядить аккумулятор 4500 мА*ч.

Если предыдущие модели фактически являются бюджетниками, то S21 FE — субфлагман. Сейчас он дешев как никогда: версию 8/128 отдают всего за 36 000 рублей. На мой взгляд, идеальный выбор для тех, кто ищет хороший смартфон на несколько лет вперед. К тому же, линейка канет в лету уже в этом году — успейте прикоснуться к истории!

Купить Samsung S21 FE

А какой недорогой Samsung Galaxy купили бы вы? Делитесь своим мнением в нашем Телеграм-чате!

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