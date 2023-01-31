Яндекс Станция не подключается к интернету. Что делать

Яндекс.Станция по праву считается одним из лучших гаджетов, появившихся за последние годы. Несмотря на то, что колонка умеет работать без подписки, для нее требуется постоянное подключение к интернету для доступа к сервисам Яндекса. В этом как раз и состоит основная проблема: зачастую колонка с Алисой не подключается к Сети или у нее время от времени пропадает Интернет. В последнее время на это жалуется большое количество пользователей, хотя проблема не является массовой — такой баг был всегда. Впрочем, исправить его можно. Рассказываем, что делать, если Яндекс.Станция не подключается к Wi-Fi.

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Яндекс Станция отключается от интернета

Подключить Яндекс.Станцию к Wi-Fi довольно просто при первичной настройке: как правило, у пользователей возникают проблемы при дальнейшем использовании. В один момент колонка перестает отвечать, а потом Алиса говорит, что нет интернета. Если у вас это происходит очень редко, то ничего страшного: этой проблеме подвержены практически все колонки Яндекса, особенно, маленькие.

В них используется не такое мощное железо, из-за чего при большой нагрузке и длительном использовании Алиса периодически начинает зависать. С этим, увы, ничего не поделать: лучший выход из ситуации — снизить нагрузку на Яндекс.Станцию и не перегружать запросами.

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Другое дело, если зависает первая Яндекс.Станция, модель 2022 года или Яндекс.Станция Макс. По личному опыту могу отметить, что больше всего проблем с Яндекс.Станцией 2: оказывается, хоть она и имеет двухдиапазонный Wi-Fi, но без проблем работает только с 5 ГГц. Если подключить ее к точке доступа 2,4 ГГц, то она начинает зависать, медленно перематывает треки, выполняет запросы и отключается от Интернета. Так что, Яндекс.Станцию 2 можно использовать только с Wi-Fi 5 ГГц.

А Яндекс.Станцию Мини первого поколения и Яндекс.Станцию можно подключить только к 2,4 ГГц — Wi-Fi 5 ГГц она увидит, но не сможет с ней соединиться. Имейте это в виду, если привыкли подключать смартфоны и другие гаджеты к одной точке доступа.

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Как настроить Яндекс Станцию заново

Еще один способ, который иногда очень выручает, когда Яндекс.Станция не видит Wi-Fi — это полный сброс и повторная настройка. Настроить колонку с Алисой необходимо, когда у точки доступа Wi-Fi поменялся пароль или вы установили новый роутер. Что сделать?

Зажмите кнопку выключения микрофона на любой Яндекс.Станции (кроме модели Лайт — у нее нужно удерживать кнопку паузы).

Подержите ее, пока не замигает индикатор.

Откройте приложение Умный дом с Алисой, тапните на баннер с вашей колонкой и нажмите «Подключить».

После этого следуйте подсказкам системы, чтобы настроить Яндекс.Станцию заново.

Обратите внимание, что колонка должна находиться как можно ближе к роутеру: стены и другие препятствия мешают сигналу Wi-Fi. Поэтому если колонка с Алисой установлена в спальной, а роутер — в гостиной, то лучше воспользоваться усилителем. Он увеличит покрытие Wi-Fi в труднодоступных участках квартиры, поэтому Яндекс.Станция не будет отключаться от Интернета.

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Как подключить Яндекс Станцию к мобильному интернету

Кстати, в некоторых случаях пользователи зря ругают Яндекс.Станцию. Вероятно, что вся проблема в интернет-провайдере или роутере. Возможно, услуга не оплачена или ретранслятор начал сбоить. Проверить это очень просто: достаточно подключить Яндекс.Станцию к телефону.

Зажмите нужную кнопку для сброса Яндекс.Станции.

В настройках смартфона включите раздачу интернета.

Затем зайдите в Умный дом с Алисой и введите данные мобильной точки доступа.

После настройки попробуйте воспользоваться колонкой — при хорошем сигнале сотовой сети Яндекс.Станция будет работать без сбоев и глюков. Если так и произошло, значит, проблема действительно не в устройстве.

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Яндекс Станция не включает музыку

Иногда колонка с Алисой не реагирует на управление со смартфона — это напрямую связано с подключением к интернету. Если управляете воспроизведением музыки на Яндекс.Станции с телефона, обратите внимание, чтобы оба устройства были подключены к одной и той же точке доступа. В противном случае, управлять музыкой с телефона не получится.

Еще одна нерешенная проблема — заикается радио в Яндекс.Станции. Однако это происходит не из-за проблем с интернетом. Объяснения этому нет: возможно, колонка подгружает данные в буфер пакетами и иногда не успевает скачать новые, из-за чего предыдущие отрывки эфира повторяются.

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Скорее всего, это связано с тем, что сам протокол воспроизведения радио в Яндекс.Станции содержит ошибки, поэтому оно так часто подвисает. На данный момент, есть только одно решение — временно переключиться на другую волну, после чего вернуться на предыдущую. В крайнем случае, если Яндекс.Станция начинает зависать, просто отключите ее из розетки и подключите заново. Временно это помогает решить любую проблему.