Классные фишки iOS, которые есть даже в дешевом iPhone SE. Их никогда не будет в Андроиде за 100к

Нас часто упрекают в том, что мы в своих статьях незаслуженно восхваляем Android-смартфоны в ущерб Айфонам. На самом деле, мы стараемся оставаться объективными: что поделать, если Google Pixel 6a реально делает более качественные снимки, чем iPhone 14 Pro? Сложно спорить с тем, что видишь сам. Но у смартфонов от Apple также есть свои преимущества. Так iPhone SE в некоторых аспектах даже круче некоторых флагманов на Андроид, которые выбивают в AnTuTu под миллион очков и стоят около 100 000 рублей. Поговорим о том, какие повседневные функции делают iOS круче Android прямо сейчас.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В ДЗЕНЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

Как перенести файл на Айфоне

Экран любого iPhone поддерживает массу жестов, который упрощает взаимодействие между приложениями. В частности, есть крутая фишка Drag and drop — перемещение файла, ссылки и других даннных на iPhone. На самом деле, жест появился уже давно, но с выходом iOS 15 перетаскивание стало работать в пределах всей системы и не ограничено каким-либо приложением. Можно, например, перетянуть ссылку, изображение или аудио из ВКонтакте вместо того, чтобы нажимать «Поделиться».

На Айфоне с кнопкой «Домой» эта функция работает, но намного приятнее ею пользоваться на iPad с помощью Split View, перемещая содержимое с одной части экрана на другую. В Android 13 перетаскивания нет — оно и объяснимо: за один год такие фишки не делаются.

Как скопировать текст с видео на Айфоне

Apple представила Live Text еще в iOS 15, но фанаты Андроид отметили, что Google Lens давно поддерживает эту фишку. Казалось бы, купертиновцы снова что-то подглядели да еще и опоздали, но нет: в iOS 16 система научилась распознавать текст на видео.

То есть, вы можете смотреть ролик из памяти телефона, поставить на паузу и скопировать текст с видео в буфер обмена, чтобы потом вставить его в мессенджер или Заметки. Согласитесь, намного проще, чем пользоваться отдельным приложением, печатать вручную или захламлять галерею скриншотами? К тому же, работает эта функция даже на не самых новых моделях, начиная с iPhone XR и iPhone XS.

Доказано! Ничто на заставит людей отказаться от покупки iPhone

Состояние батареи на Айфоне

Несколько лет назад Apple обвинили в замедлении Айфонов, чтобы компенсировать деградацию батареи. Прошло достаточно времени, но осадочек остался: тем не менее, у пользователей есть простой способ узнать состояние батареи Айфона прямо в Настройках. Если емкость падает ниже 80%, то система предлагает обратиться в сервис, чтобы заменить элемент питания.

За это время пользователи многое узнали о батареях в iPhone: в частности, почему максимальная емкость быстро снижается и можно ли этого избежать. В Андроид проверить состояние батареи аналогичным способом нельзя — только с помощью сторонних утилит, которые иногда приходится приобретать за деньги.

Отправлено вам в Айфоне — что это

В iOS 15 Apple добавила классную функцию «Отправлено вам»: это папка с фотографиями, ссылками и другими данными, которая отображается в зависимости от типа файлов. Например, в iMessage вам прислали фотографии, но искать их по чату не нужно — достаточно заглянуть в раздел «Для вас», где отобразятся эти снимки, а вы можете решить, сохранять их или нет.

То же самое — со ссылками: они могут храниться на главном экране Сафари. Даже с подкастами работает — выпуск отображается внизу приложения. К сожалению, пока работа функции ограничена лишь стандартными приложениями, но разработчики Android пока не придумали способа структурировать контент похожим образом.

Redmi K60 Pro — самый мощный смартфон начала 2023 года. Но я его не куплю

Фокусирование на Айфоне

В 2021 году Apple представила iOS 15, которая многим показалась достаточно минорным обновлением. Но главной фишкой того апдейта было Фокусирование: эта функция — не просто аналог режима «Не беспокоить»! С его помощью можно временно отключить уведомления на Айфоне, оказавшись в заданной геопозиции или скрывать с экрана смартфона целые рабочие столы, делая приложения недоступными для себя или третьих лиц. Можно даже включить отображение исключительно рабочих вкладок в Safari!

Есть несколько фильтров Фокусирования, включая «Сон» и «Работу», но их можно настроить по-своему, дав разрешения отдельным контактам или приложениям. В Андроид 13 есть похожая функция, но она не обладает таким количеством мелких настроек, а еще — не интегрируется в приложения, чтобы скрывать отвлекающий контент.

❗ ЗАДАЙТЕ СВОЙ ВОПРОС В НАШЕМ ТЕЛЕГРАМ-ЧАТЕ

В конце концов, для Android есть классные приложения, которые помогают немного расслабиться и перевести дух. Нашли для вас целых 5 — обязательно прочтите о них нашу статью!