Китайцы обрушили цену самого крутого смартфона Redmi. Теперь он в два раза дешевле, чем на старте продаж в России

За последние несколько лет смартфоны Xiaomi сильно подорожали, что в определенный момент стало заметно невооруженным глазом. Но порой даже самые топовые модели можно достать с большой скидкой, глядя на которую начинаешь задумываться, а действительно ли было подорожание? Яркий пример — смартфон Redmi Note 13 Pro+. Это самая навороченная модель бренда, всего за полгода успевшая подешеветь в два раза. Теперь-то ее стоит купить?

Цена Redmi Note 13 Pro+ на AliExpress

В России Redmi Note 13 Pro+ появился несколько месяцев назад, а точнее — в феврале 2024 года. Тогда новинку оценили в 51 999 ₽, предложив первым покупателям скидку на пару тысяч рублей и смарт-часы в подарок. Но знающие люди понимают, что покупать телефон на старте продаж — глупо. Просто взгляните на цену Redmi Note 13 Pro+ в России сейчас: уже 41 999 ₽.

Скидка в размере 10 тысяч рублей — это, конечно, хорошо, но покупать Redmi, пускай и самый крутой, более чем за 40K все равно как-то неловко, правда? Тогда обращаемся к AliExpress. Сейчас, если захватить купон продавца на странице товара, можно купить Redmi Note 13 Pro+ всего за 26 121 ₽, то есть по цене в два раза ниже, чем на старте продаж в России.

Redmi Note 13 Pro+ со скидкой

Причем речь идет о глобальной версии Redmi Note 13 Pro+, полностью адаптированной к нашим реалиям. Адаптер питания с евровилкой, прошивка с русским языком и регулярными обновлениями — все это на месте. Правда, так дешево смартфон Redmi будет стоить только до 23 июня, пока не закончится распродажа на AliExpress.

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Характеристики Redmi Note 13 Pro+

Проследив за обрушением цены Redmi Note 13 Pro Plus, самое время обратиться к характеристикам смартфона, чтобы понять, стоит ли он своих денег. Смотрим:

Характеристики Redmi Note 13 Pro+ Экран 6.67 дюйма, AMOLED (2712х1220), 120 Гц Основная камера 200 (OIS) + 8 + 2 МП Фронтальная камера 16 МП Процессор Dimensity 7200-Ultra Память 8/256 или 12/512 ГБ Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 120 Вт

Купить Redmi Note 13 Pro+

С одной стороны, перед нами типичный смартфон среднего класса наподобие Samsung Galaxy A55. Вот только у Redmi Note 13 Pro+ есть несколько фишек, выгодно отличающих его от конкурентов.

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5 причин купить Redmi Note 13 Pro+

Стоит ли покупать Redmi Note 13 Pro+? По цене ниже 30 тысяч рублей — определенно да! Вот лишь 5 причин, которые заставят вас с этим согласиться:

Влагозащита IP68 . Корпус смартфона обладает полноценной влагозащитой, а потому устройство не боится погружения в воду на глубину до полутора метра.

. Корпус смартфона обладает полноценной влагозащитой, а потому устройство не боится погружения в воду на глубину до полутора метра. Экран с разрешением 1.5K . Redmi Note 13 Pro+ оснащен изогнутой AMOLED-матрицей со встроенным сканером отпечатков и частотой обновления 120 Гц, чье главное преимущество — повышенное до 1220p разрешение. С его помощью картинка выглядит четче, чем на FullHD-экранах конкурентов.

. Redmi Note 13 Pro+ оснащен изогнутой AMOLED-матрицей со встроенным сканером отпечатков и частотой обновления 120 Гц, чье главное преимущество — повышенное до 1220p разрешение. С его помощью картинка выглядит четче, чем на FullHD-экранах конкурентов. Камера на 200 МП . Тот случай, когда 200 мегапикселей — не просто цифры. Камера Redmi Note 13 Pro+ обладает большой матрицей размером 1/1.4″, которая отлично фотографирует при недостатке света. А впечатляющее разрешение позволяет использовать внутрисенсорный зум кратностью 4x.

. Тот случай, когда 200 мегапикселей — не просто цифры. Камера Redmi Note 13 Pro+ обладает большой матрицей размером 1/1.4″, которая отлично фотографирует при недостатке света. А впечатляющее разрешение позволяет использовать внутрисенсорный зум кратностью 4x. Процессор Dimensity 7200-Ultra . Это отличный сбалансированный чип, набирающий в AnTuTu почти 750 тысяч баллов. Кроме того, он поддерживает быстрые стандарты оперативной (LPDDR5) и постоянной (UFS 3.1) памяти.

. Это отличный сбалансированный чип, набирающий в AnTuTu почти 750 тысяч баллов. Кроме того, он поддерживает быстрые стандарты оперативной (LPDDR5) и постоянной (UFS 3.1) памяти. Зарядка 120 Вт. Блок питания феноменальной мощности восстанавливает энергию смартфона всего за 19 минут.

Все это звучит впечатляюще, но неужели конкуренты Redmi Note 13 Pro+ не способны ему ничего противопоставить? Что ж, давайте разбираться.

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Конкуренты Redmi Note 13 Pro+

Прямой конкурент Redmi Note 13 Pro Plus — смартфон realme 12 Pro+. На AliExpress он продается за 28 000 ₽ и выгодно отличается от Redmi дополнительной камерой с мощным зумом. При этом основная камера у realme попроще, процессор Snapdragon 7s Gen 2 послабее, полноценной влагозащиты нет, а заряжается он в два раза дольше.

Еще один конкурент — POCO X6 Pro. Он даже чуточку дешевле Redmi Note 13 Pro+ и при этом имеет более мощный процессор Dimensity 8300-Ultra (1.4 млн. баллов в AnTuTu). Однако его слабые стороны — качество основной камеры и сравнительно невысокая скорость зарядки. Плюс ко всему ни о какой зарядке за 20 минут в случае с POCO X6 Pro не может идти и речи.

Купить Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 13 Pro Plus — самый сбалансированный смартфон до 30000 рублей. Если конкуренты имеют перекос в сторону одного из параметров или вовсе получают заведомо уступающие характеристики, то модель от суббренда Xiaomi дает все и сразу. Причем за более чем вменяемые деньги, так почему бы не воспользоваться предложением на распродаже AliExpress?