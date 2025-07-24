Когда выйдут realme GT 8 и realme GT 8 Pro — теперь все известно

В этом году компания realme переосмысляет подход к позиционированию своих устройств. Так, в номерной серии 15-го поколения не будет модели с приставкой «Pro+», ведь ее место займет базовая «прошка», а еще изменения затронут смартфоны realme GT 8, чей релиз состоится уже совсем скоро. На сей раз флагманы бренда выйдут одновременно, а не с разницей в несколько месяцев. Кроме того, младшая модель заметно «повзрослеет» и приблизится по своим возможностям к realme GT 8 Pro.

Какими будут realme GT 8 и GT 8 Pro

По данным авторитетного инсайдера Digital Chat Station, главным изменением станет то, что базовый realme GT 8 получит тот же процессор, что и «прошка». За работу обеих моделей будет отвечать мощнейший чипсет Snapdragon 8 Elite 2, а не упрощенный по всем параметрам Dimensity, как в случае с представителем 7-й серии.

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Также Digital Chat Station намекает на использование перископической камеры в обоих смартфонах, что станет огромным шагом вперед для младшего realme GT 8, ведь предыдущее поколение флагмана имеет довольно скромный телевик с маленьким сенсором.

Чем будут отличаться realme GT 8 и realme GT 8 Pro — неизвестно. Возможно, вся разница будет выражена лишь во флагманских фишках вроде металлической рамы корпуса и технологии LTPO, но поскольку «прошку» ожидает внедрение 200-мегапиксельной камеры Samsung в качестве перископа, при съемке фото и видео смартфоны покажут себя по-разному.

Когда выйдет realme GT 8

Ожидаемая дата выхода realme GT 8 — октябрь 2025 года. Предполагается, что оба смартфона будут представлены одновременно в Китае. При этом о возможных сроках релиза на глобальном рынке не сообщается.

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Не исключено, что глобальная версия realme GT 8 будет урезана по сравнению со своим китайским аналогом. Производитель может заменить процессор или камеры, и такой ход органично вписывается в поведение бренда на протяжении последних лет.