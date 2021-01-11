Не надо покупать дорогие планшеты! Сейчас объясню почему

Когда планшетные компьютеры только появились, мало кто понимал, для чего они вообще нужны. Вроде удобно. Вроде технологично. Вроде приятно поиграть в Angry Birds. Вот только дальше был какой-то застой. Сначала появилось много недорогих моделей, но сейчас все производители, включая тех, что работают с Android, выпускают каких-то ультимативных монстров, в надежде побороться с iPad Pro. Даже не собираюсь спорить, что устройства получаются отличными, вот только планшет перестал быть гаджетом, который должен стоить дорого и быть производительным. Нам нужны недорогие устройства и даже Apple это поняла, продавая базовый iPad за неслыханно малые для нее 30 000 рублей. В то время, как Huawei и Samsung подняли ценник выше 40 000 рублей. Давайте разбираться, почему нам не нужны дорогие планшеты.

Топовые планшеты

Мы часто пишем о топовой технике, как о вершине технологий. Это не просто то, что является лучшим из возможного на сегодняшний день, но и то, что станет доступно завтра в среднем, а послезавтра и в бюджетном сегменте.

Так же бывает и с планшетами. Мы рассказываем о новых Galaxy Tab S, но сильно расстраиваемся, что компания так мало внимания в маркетинге и на презентациях уделяет доступным Galaxy Tab A. А может быть и чему-то еще более доступному. Тем более, что Samsung не брезгует выпускать совсем дешевые устройства в отличии от многих других производителей, и это хорошо.

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Пускай в арсенале компании есть Galaxy Tab A 8.0 2019 за 9 990 рублей, но это уже устаревшее устройство. Хотя оно до сих пор подойдет многим. Основные же современные модели — это Galaxy Tab A7 от 18 000 рублей и Galaxy Tab S7 от 58 000 рублей. Во-первых, почему нет нового недорого устройства за 12 000 — 15 000 рублей? В во-вторых, что делать с ценовой пропастью между Galaxy Tab A и Galaxy Tab S?

Для чего нужен планшет

Многие покупают планшет ребенку или просто на кухню в качестве книги рецептов. В обоих этих сценариях будет очень обидно разбить, поцарапать, запачкать краской или маслом дорогой планшет.

На самом деле даже планшет за 18 000 рублей будет неплохо подходить для этой задачи, вот только не все могут себе позволить купить такой гаджет в дополнение к телефону. И от этого еще больше хотелось бы иметь более доступную нишу рынка. Тем более, что современные процессоры даже бюджетного сегмента хорошо справляются со своими задачами и каждый раз доказывают, что способны на многое, если не требовать от них чего-то запредельного.

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Минус дешевых планшетов

В недорогом планшете будет ужасная камера. Но вот нужна ли она кому-то? Что, если выпустить гаджет вообще без нее? Я снимал на планшет примерно 5 или 6 раз за 10 лет использования (если не считать фотографии для тестирования камеры в обозреваемых моделях). Поэтому лично я, даже если буду покупать планшет за 60 000 рублей, не сильно расстроюсь, если ее не будет. Дайте средненькую фронталку для видеозвонков и все.

Кроме использования на кухне и в качестве детского гаджета, можно придумать и другие примеры использования именно недорогого устройства. Если вы часто бываете в гараже, ”гаражный планшет” может быть хорошим вложением. Вы можете использовать его для просмотра видео на YouTube. Вы также можете использовать его для поиска руководств и схем или даже для быстрого заказа запасных частей для всего, над чем вы работаете.

Может быть у вас есть студия, где вы занимаетесь декоративно-прикладным искусством. Планшет там отлично подойдет для поиска вдохновения в Интернете с помощью специальных приложений. Вам также не придется беспокоиться о том, что на него капнет краска. Во время тренировок планшет отлично подойдет для инструкций по фитнесу или просто в качестве огромного секундомера, который видно из любой точки комнаты.

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Например, такой планшет может покрыть многие потребности и его не жалко разбить, вот только доверять ему стоит с осторожностью. Мало ли, как он работает с данными. Недорогие устройства часто злоупотребляют ими.

Кто пользуется планшетами

Примеров можно приводить много. Это будут музыканты, дизайнеры, моделисты, сборщики ПК, мастера общего профиля, госслужащие при оформлении документов и другие люди, которые могут что-то делать на большом экране, а потом просто бросить его, не переживая за царапины или другие повреждения.

Потребность в недорогих планшетах не только заставляет нас требовать от производителей более доступные модели, но и сильно развивает вторичный рынок. Я сам продал много планшетов и в каждом случае покупатели говорили, что берут для детей, родителей или других занятий из числа приведенных выше.

Все, что я хотел сказать этой статьей — дешевый планшет Android может быть не самой привлекательной технологией сегодняшнего дня (у меня вообще особое отношение к планшетам с этой операционной системой, но об этом я расскажу позже в отдельной статье). Но на сегодняшний день в них есть потребность у достаточно большого количества пользователей.

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Сейчас я просто хотел подчеркнуть, что технологии могут многое, но есть же много недорогих смартфонов. Почему не сделать это с планшетами? Может быть именно поэтому рынок не растет? Или поэтому Apple собирает все сливки, имея в арсенале сразу 4 модели, а не две, как Samsung?

Может быть так, а может быть и нет, но это не должно говорить о том, что производителям не нужно заниматься производством чего-то более доступного. В конце концов не все готовы купить гаджет для домашнего использования за 50 000 рублей и более. Да и нам надо пересмотреть наше отношение к планшетам.