Лучшие гаджеты для вашего смартфона

Современные телефоны предлагают сегодня немало возможностей. И мы каждый день рассказываем об очередных функциях, которые мало кому интересны. Гораздо круче рассмотреть уникальные гаджеты для наших смартфонов, которые способны серьезным образом улучшить жизнь — сделать её удобнее и легче. Не сомневайтесь в том, что представленные в списке устройства вам понравятся, и не исключаю, что после прочтения, вам захочется приобрести один из них, если не все.

Fingerbot — автоматизация в деле

А начать стоит с Fingerbot. Это небольшая коробка с пластиковым пальчиком, который нажимает на что-либо при соответствующей команде, поступающей с телефона. Хотите включить свет в комнате или компьютер через смартфон? Не проблема. С этим справится Fingerbot. Оценен он всего в 28 долларов. Можно купить 10 таких гаджетов и использовать их во всём доме.

LT04 Watch — конкурент Mi Band

За 38 долларов часы LT04 Watch предлагают собственное приложение для смартфонов, через которое можно кастомизировать циферблаты, а также просмотреть информацию по вашему пульсу, давлению, насыщенности крови кислородом, шагам и времени сна. Их также можно использовать в качестве кнопки для фотографирования на смартфоне.

Внутри умного гаджета располагаются TWS-наушники, а сами часы являются их кейсом. Как это работает? Достаете наушники, и они автоматически подключаются к вашему смартфону. К качеству звука особо нет вопросов.

SoundBoom — док-станция со встроенным динамиком

Это беспроводной динамик-док стоимостью в 35 долларов. Он выступает в качестве подставки для смартфона. Поставив телефон на него, звук автоматически начнет воспроизводиться через SoundBoom.

Unravel — модульная зарядка для трех устройств

За 99 долларов можно купить модульную беспроводную зарядку из 3 блоков. Она подойдет скорее пользователям устройств Apple, однако владельцам Android тоже полезно знать о наличии такой штуки (вы можете подарить её друзьям). Один из блоков способен заряжать часы Apple Watch, второй для AirPods, а третий для смартфона. Все 3 блока заряжаются через зарядку MacBook. К тому же форм-фактор блоков позволяет сложить их в треугольник, превратив в подставку для телефона.

TravelMug 2 — умная термокружка с док-станцией

179 долларов — именно столько просят в компании Ember за термокружку с подставкой, способной поддерживать её тепло. На корпусе кружки располагается информация о температуре, а с помощью кнопок увеличения и уменьшения можно регулировать её. Кроме того, кружка синхронизируется со смартфоном, через который также можно контролировать температуру. Но и это не всё. В кружку встроен аккумулятор, предоставляющий дополнительные 3 часа поддержания тепла. Еще одним плюсом может стать крышка с интересным механизмом открытия. Нужно лишь легко надавить на неё.

Ohsnap — улучшенный попсокет

Это держатель для смартфона — продвинутый попсокет. Крепим его на устройство, нажимаем на небольшую область, и открывается резиновое кольцо, которое можно использовать как подставку или как обычное кольцо под палец. Можно также регулировать его высоту. Держатель имеет встроенный магнит, поэтому его можно легко прикрепить к холодильнику.

Anker LED — когда на фото мало света

Это дополнительный источник света для вашего смартфона за 49 долларов. Его можно использовать для видеозаписи и фото. Он предлагает примерно в 4 раза больше света, чем стандартная вспышка. К тому же, если вы владеете электронной книжкой без подсветки, это также неплохой способ добавить света.

Заряди свои устройства с Anker Powercore+

26800 мАч — именно столько заряда предложит данный павербанк стоимостью в 139 долларов. С помощью него можно заряжать по 5-6 раз современные телефоны. Powercore+ станет отличным вариантом для долгих путешествий. Он даже позволяет заряжать ноутбуки. В коробке с павербанком вы найдете зарядное устройство на 60 Ватт.

Линзы от Moment

Это качественные линзы для камеры смартфона. Каждая линза Moment стоит примерно 100 долларов и крепится на специальный кейс, который можно купить отдельно. Ребята неплохо рекламируют свои продукты у себя на YouTube-канале.

Док-станция Baseus с возможностью подключения к монитору

За 35 долларов вы станете обладателем док-станции Baseus. Она предлагает два порта USB 2.0 Type-A, один порт HDMI с поддержкой 4K для десктопного режима различных телефонов (например, DeX), один порт Type-C, один USB 3.0 и слоты SD и microSD.

Зарядный кабель на 90 градусов от Baseus Elbow и кабель на 360 градусов Energie360

С помощью Baseus Elbow можно заряжать телефон со скоростью до 40 Ватт и под углом в 90 градусов. На корпусе штекера имеется LED-индикатор. Такая зарядка будет полезной для геймеров, которым во время игры мешают провода. Elbow оценен в 8 долларов. Неплохим вариантом может стать и Energie360 — это вращающийся на 360 градусов кабель на магнитах за 19 долларов. В комплекте имеются разъемы под microUSB, Type-C и Lightning.

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Чехол Shiftcam для iPhone со встроенными линзами

Да, опять iPhone. Но кейс действительно интересный — он прозрачный, а за счет множества линз выглядит самобытно и винтажно. На корпусе чехла в области камер расположились: поляризатор, убирающий блики, линза на 10x макро, линза на 180 градусов, а также 4x телефото и 20x макро линзы.

AirQuad — беспроводная зарядка для 4 гаджетов

За 150 долларов нам предлагают беспроводную зарядку, поддерживающую одновременную зарядку 4 устройств. Это могут быть совершенно разные варианты, например, самым очевидным станет одновременная зарядка Apple Watch, iPad, iPhone и AirPods. Можно заметить, как многие компании используют популярность отмененного AirPower, и AirQuad — хороший тому пример.

Беспроводные наушники Card20 с тонким кейсом

Их основным плюсом является очень тонкий кейс, да и оценены TWS-наушники всего в 129 долларов. К тому же качество звука здесь достаточно неплохое. В сравнении с кейсом AirPods решение YOBYBO (именно эта компания разработала данный гаджет) кажется интересным.

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