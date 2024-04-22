Лучшие китайские смартфоны 2024 года: рейтинг по цене и качеству

Всего за несколько лет китайские смартфоны заполонили российский рынок, потеснив западные аналоги. Впрочем, это не значит, что каждое устройство из Поднебесной — эталон качества за свои деньги. В последнее время многие бренды из КНР взвинчивают цены, совершенно не заботясь о технических аспектах и оптимизации своих продуктов. Сделать правильный выбор становится все сложнее, однако наш рейтинг лучших китайских смартфонов 2024 года поможет определиться и купить по-настоящему крутое устройство.

Дешевый смартфон realme NOTE 50

Если вы ищете модель для ребенка или хотите купить смартфон до 5 тысяч рублей по другим причинам, то вряд ли найдете что-то лучше realme NOTE 50. Ведь главное, чего мы ждем от дешевого устройства — стабильность. Именно на ней был сделан акцент при разработке этой новинки realme 2024 года.

Цена: от 4 950 ₽

Купить realme NOTE 50

Пускай realme NOTE 50 не может похвастать шикарным экраном, быстрой зарядкой и даже наличием NFC, но работает он без сучка и задоринки, благо внутри него прячется довольно мощный для своей цены процессор Unisoc T612. Он набирает почти 250 тысяч баллов в тесте AnTuTu, что просто немыслимо в этом сегменте.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Плавности при взаимодействии с realme NOTE 50 добавляет повышенная до 90 Гц частота обновления экрана, а камера с поддержкой ночного режима позволит выйти за рамки снимков показаний счетчиков.

Недорогой смартфон Redmi Note 13

Если комфорт для вас — это не только достаточная мощность процессора, но и высокая яркость экрана вкупе с быстрой зарядкой и хорошим запасом памяти, то стоит отложить чуть больше денег и купить Redmi Note 13. Это один из лучших смартфонов до 15000 рублей, который стоит одинаково дешево и в России, и на AliExpress.

Цена: от 13 950 ₽

Redmi Note 13 в России

Redmi Note 13 на AliExpress

Redmi Note 13 имеет практически безрамочный AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и высокой пиковой яркостью, камеру на 108 МП с 3-кратным приближением без потери качества и аккумулятор на 5000 мАч с 33-ваттной зарядкой в комплекте.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Redmi Note 13 — хороший смартфон 2024 года, но есть вариант еще лучше. Это POCO M6 Pro, созданный для тех, кто не прочь заказать новый девайс на AliExpress. POCO M6 Pro шустрее во всех отношениях, а его единственный недостаток — высокая цена в официальной российской рознице, в то время как на китайском маркетплейсе его можно урвать за те же 15 тысяч.

Мощный смартфон POCO X6 Pro

Если помимо общения и потребления контента смартфон вам нужен для игр и выполнения других ресурсоемких задач вроде видеомонтажа, но нет желания и средств покупать флагман, возьмите POCO X6 Pro. Это самый мощный Андроид 2024 года за свои деньги. Он в 2-3 раза производительнее всех конкурентов в своем ценовом сегменте.

Цена: от 26 200 ₽

POCO X6 Pro в России

POCO X6 Pro на AliExpress

1.4 млн. баллов в AnTuTu, которые набирает процессор Dimensity 8300-Ultra, — почти флагманский показатель, обеспечивающий запас производительности на несколько лет вперед и гарантирующий стабильные 60 fps в самых сложных играх, включая Genshin Impact.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Также POCO X6 Pro имеет безрамочный AMOLED-экран с повышенным разрешением и частотой обновления 120 Гц, а еще предлагает скромную, но одновременно с этим неплохую камеру на 64 МП с оптической стабилизацией.

Камерофон realme 12 Pro+

realme 12 Pro Plus — это альтер-эго POCO X6 Pro для тех, кто готов пожертвовать игровой производительностью ради крутой камеры. Ведь новый смартфон realme — пожалуй, единственный представитель своего класса с перископическим модулем для максимального приближения объекта съемки.

Цена: от 34 999 ₽

realme 12 Pro+ в России

realme 12 Pro+ на AliExpress

Перископическая камера смартфона realme 12 Pro+ обеспечивает 3-кратное оптическое и 120-кратное цифровое приближения. Она идеально подходит для портретных снимков и фотографий объектов на расстоянии. Ну а сам смартфон помимо камеры предлагает сочный изогнутый экран и достаточный для обеспечения плавной работы процессор Snapdragon 7s Gen 2.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Если для вас важна именно основная камера, а оптический зум не играет принципиальной роли, лучше взять Redmi Note 13 Pro+. Этот смартфон оснащен большим сенсором на 200 МП с оптической стабилизацией, а вместо перископической камеры готов подарить более четкий экран и более мощный процессор вместе с влагозащитой корпуса и сверхбыстрой зарядкой на 120 Вт (от 0 до 100% за 20 минут).

Флагман OnePlus 12

Конечно, бюджетными и среднебюджетными моделями перечень китайский смартфонов не ограничивается. Среди них есть место настоящим флагманам 2024 года, ярким представителем которых является OnePlus 12.

Цена: от 65 850 ₽

Купить OnePlus 12

Что делает OnePlus 12 крутым флагманом? Давайте подумаем:

AMOLED-экран с яркостью 4500 нит и разрешением 2K (1440p);

самый мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3 (свыше 2 млн. баллов в AnTuTu);

камера с оптической стабилизацией и перископическим модулем;

аккумулятор на 5400 мАч с поддержкой 100-ваттной зарядки.

Кроме того, корпус OnePlus 12 выполнен из стекла и металла, благодаря чему и в руке он ощущается намного приятнее, чем пластиковые модели за 30-40 тысяч рублей. Но стоит ли раскошеливаться на китайский флагман 2024 года — решать вам.