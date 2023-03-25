Что делать, если не открываются сообщения на телефоне

Ежедневно мы получаем десяток, а то и сотню сообщений. Через СМС, социальные сети или мессенджеры — не важно. Но только представьте себе случай, когда не открываются сообщения на телефоне. То есть вы знаете, что кто-то вам написал и даже видите имя собеседника, однако при попытке открыть содержимое послания происходит ошибка, из-за которой вылетает приложение или выполняется переход на предыдущий экран. Ситуация, мягко говоря, не из приятных. Так давайте же разберемся, почему не открывается сообщение и как это можно исправить.

Почему не открывается сообщение

Традиционно начнем с причин, которые — вот тебе раз — бывают самые разные. Прежде всего важно отметить, что сообщения поступают нам как посредством старенькой технологии SMS, так и через интернет (соцсети и мессенджеры), поэтому виновник в каждом случае будет свой.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Если у вас не открываются СМС, то в качестве главных причин стоит рассматривать неполадки на стороне оператора, некорректное распознавание содержимого послания или ошибку приложения. Если не открывается сообщение в Ватсапе, в другом мессенджере или соцсети, то виновником может быть как низкое качество интернет-соединения, так и сбои на серверах. Впрочем, проблему удастся решить при любых обстоятельствах, и сейчас вы в этом убедитесь.

Не открываются СМС

Говоря о том, почему не открывается СМС, можно было бы списать всю вину на некорректную настройку SMS-центра, что является одной из причин возникновения проблемы, когда не отправляются сообщения. Но здесь ситуация иная. Если бы у вас был неправильно указан номер центра, то вы просто бы не получили SMS. Так что, возможно, вам прислали и не СМС вовсе, а ММС, ввиду отсутствия настроек которых вы не можете увидеть содержимое. Посмотрите, как это можно исправить:

Уточните настройки MMS на сайте своего оператора. Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «SIM-карты и мобильные сети». Выберите активную симку и перейдите в раздел «Точки доступа (APN)». Проверьте параметры точки доступа MMS или настройте ее вручную, используя данные с сайта оператора. Перезагрузите смартфон.

Как бы то ни было, неправильные настройки ММС могут быть причиной возникновения сложностей только в том случае, если одно СМС не открывается. А как быть, если неприятности возникают с просмотром всех сообщений? Вполне вероятно, что тогда всему виной банальное отсутствие разрешений:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Приложения», а затем — «Все приложения». Выберите программу, которую используете для отправки СМС. Откройте вкладку «Разрешения». Убедитесь, что приложению разрешен доступ к SMS.

Также вы можете позвонить на горячую линию оператора, подсмотрев номер колл-центра в нашем тематическом материале, в надежде получить рекомендации к действию. Но не исключайте и тот факт, что причина, почему не открываются сообщения, заключается в сбое приложения, отвечающего за их отображение.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Приложение «Сообщения» не открывается

В любой непонятной ситуации перезагружайте смартфон. Как показывает практика, такое банальное действие позволяет устранить большинство проблем. Вторая рекомендация, когда приложение «Сообщения» на телефоне не открывается, заключается в очистке кэша и данных программы:

Откройте список приложений в настройках телефона. Выберите «Сообщения». Нажмите «Очистить». Подтвердите удаление кэша и данных.

Если и это не поможет, есть смысл задуматься о поиске другого приложения для сообщений. Наконец, не забывайте своевременно обновлять программное обеспечение, а также чистить мусор на телефоне.

В ВК не открываются сообщения

Хорошо, с SMS мы разобрались. Но почему в ВК не открываются сообщения? Вы уже могли догадаться, что главная причина возникновения проблемы — нестабильность соединения. И тут как нельзя кстати придется наш текст с советами на случай, если плохо работает интернет. Во вторую очередь нужно выполнить несколько базовых действий:

проверить наличие обновлений для мобильного клиента VK;

закрыть приложение, а потом снова войти в него;

переустановить программу;

перезагрузить смартфон.

Ничего не помогает, а на вашем телефоне все равно не открываются сообщения во ВКонтакте? Тогда сделайте следующее:

Запустите приложение VK. Откройте вкладку «Сервисы». Нажмите на «три полоски». Перейдите в «Настройки», а затем — «Приложение». Пролистайте страницу вниз и нажмите «Очистить кеш сообщений».

После этого перезапустите приложение, и все должно заработать. Если нет — вполне вероятно, что возникли проблемы на серверах ВК, о наличии которых вам всегда подскажет сайт Downdetector.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Не открываются сообщения в Одноклассниках

Хорошо, а почему в Одноклассниках не открываются сообщения? Причины здесь все те же, что при возникновении неполадок с ВК. Используя сайт Downdetector, проверьте, работает ли ОК. Все хорошо? Тогда воплотите в жизнь рекомендации, изложенные выше.

А вот администрация социальной сети при возникновении ситуации, когда не открываются сообщения в Одноклассниках на Андроиде, то ли в шутку, то ли всерьез рекомендует нажать «Ctrl» + «F5» (даже не спрашивайте, как это сделать на телефоне). А еще предлагает воспользоваться следующими советами:

И все-таки чаще всего вина лежит на разработчиках приложения. Поэтому периодически вспоминайте о существовании мобильной версии Одноклассников и VK.com, а также не стесняйтесь обращаться в службу поддержки проблемной социальной сети или мессенджера.