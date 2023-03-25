Что делать, если не открываются сообщения на телефоне

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Герман Вологжанин

Ежедневно мы получаем десяток, а то и сотню сообщений. Через СМС, социальные сети или мессенджеры — не важно. Но только представьте себе случай, когда не открываются сообщения на телефоне. То есть вы знаете, что кто-то вам написал и даже видите имя собеседника, однако при попытке открыть содержимое послания происходит ошибка, из-за которой вылетает приложение или выполняется переход на предыдущий экран. Ситуация, мягко говоря, не из приятных. Так давайте же разберемся, почему не открывается сообщение и как это можно исправить.

Что делать, если не открываются сообщения на телефоне. Мы подскажем, как развидеть содержимое сообщения. Фото.

Мы подскажем, как развидеть содержимое сообщения

Почему не открывается сообщение

Традиционно начнем с причин, которые — вот тебе раз — бывают самые разные. Прежде всего важно отметить, что сообщения поступают нам как посредством старенькой технологии SMS, так и через интернет (соцсети и мессенджеры), поэтому виновник в каждом случае будет свой.

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Если у вас не открываются СМС, то в качестве главных причин стоит рассматривать неполадки на стороне оператора, некорректное распознавание содержимого послания или ошибку приложения. Если не открывается сообщение в Ватсапе, в другом мессенджере или соцсети, то виновником может быть как низкое качество интернет-соединения, так и сбои на серверах. Впрочем, проблему удастся решить при любых обстоятельствах, и сейчас вы в этом убедитесь.

Не открываются СМС

Говоря о том, почему не открывается СМС, можно было бы списать всю вину на некорректную настройку SMS-центра, что является одной из причин возникновения проблемы, когда не отправляются сообщения. Но здесь ситуация иная. Если бы у вас был неправильно указан номер центра, то вы просто бы не получили SMS. Так что, возможно, вам прислали и не СМС вовсе, а ММС, ввиду отсутствия настроек которых вы не можете увидеть содержимое. Посмотрите, как это можно исправить:

  1. Уточните настройки MMS на сайте своего оператора.
  2. Откройте настройки телефона.
  3. Перейдите в раздел «SIM-карты и мобильные сети».
  4. Выберите активную симку и перейдите в раздел «Точки доступа (APN)».
  5. Проверьте параметры точки доступа MMS или настройте ее вручную, используя данные с сайта оператора.
  6. Перезагрузите смартфон.
Не открываются СМС. MMS не откроется, если не настроен соответствующий сервис. Фото.

MMS не откроется, если не настроен соответствующий сервис

Как бы то ни было, неправильные настройки ММС могут быть причиной возникновения сложностей только в том случае, если одно СМС не открывается. А как быть, если неприятности возникают с просмотром всех сообщений? Вполне вероятно, что тогда всему виной банальное отсутствие разрешений:

  1. Откройте настройки устройства.
  2. Перейдите в раздел «Приложения», а затем — «Все приложения».
  3. Выберите программу, которую используете для отправки СМС.
  4. Откройте вкладку «Разрешения».
  5. Убедитесь, что приложению разрешен доступ к SMS.
Не открываются СМС. Как вы посмотрите SMS, если к ним запрещен доступ? Фото.

Как вы посмотрите SMS, если к ним запрещен доступ?

Также вы можете позвонить на горячую линию оператора, подсмотрев номер колл-центра в нашем тематическом материале, в надежде получить рекомендации к действию. Но не исключайте и тот факт, что причина, почему не открываются сообщения, заключается в сбое приложения, отвечающего за их отображение.

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Приложение «Сообщения» не открывается

В любой непонятной ситуации перезагружайте смартфон. Как показывает практика, такое банальное действие позволяет устранить большинство проблем. Вторая рекомендация, когда приложение «Сообщения» на телефоне не открывается, заключается в очистке кэша и данных программы:

  1. Откройте список приложений в настройках телефона.
  2. Выберите «Сообщения».
  3. Нажмите «Очистить».
  4. Подтвердите удаление кэша и данных.
Приложение «Сообщения» не открывается. Очистка кэша всегда приветствуется. Фото.

Очистка кэша всегда приветствуется

Если и это не поможет, есть смысл задуматься о поиске другого приложения для сообщений. Наконец, не забывайте своевременно обновлять программное обеспечение, а также чистить мусор на телефоне.

В ВК не открываются сообщения

Хорошо, с SMS мы разобрались. Но почему в ВК не открываются сообщения? Вы уже могли догадаться, что главная причина возникновения проблемы — нестабильность соединения. И тут как нельзя кстати придется наш текст с советами на случай, если плохо работает интернет. Во вторую очередь нужно выполнить несколько базовых действий:

  • проверить наличие обновлений для мобильного клиента VK;
  • закрыть приложение, а потом снова войти в него;
  • переустановить программу;
  • перезагрузить смартфон.
В ВК не открываются сообщения. Своевременно обновляйте приложение, чтобы не сталкиваться с подобными проблемами впредь. Фото.

Своевременно обновляйте приложение, чтобы не сталкиваться с подобными проблемами впредь

Ничего не помогает, а на вашем телефоне все равно не открываются сообщения во ВКонтакте? Тогда сделайте следующее:

  1. Запустите приложение VK.
  2. Откройте вкладку «Сервисы».
  3. Нажмите на «три полоски».
  4. Перейдите в «Настройки», а затем — «Приложение».
  5. Пролистайте страницу вниз и нажмите «Очистить кеш сообщений».
В ВК не открываются сообщения. Вы ведь уже поняли, что без удаление кэша никуда? Фото.

Вы ведь уже поняли, что без удаление кэша никуда?

После этого перезапустите приложение, и все должно заработать. Если нет — вполне вероятно, что возникли проблемы на серверах ВК, о наличии которых вам всегда подскажет сайт Downdetector.

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Не открываются сообщения в Одноклассниках

Хорошо, а почему в Одноклассниках не открываются сообщения? Причины здесь все те же, что при возникновении неполадок с ВК. Используя сайт Downdetector, проверьте, работает ли ОК. Все хорошо? Тогда воплотите в жизнь рекомендации, изложенные выше.

Не открываются сообщения в Одноклассниках. Одноклассники предлагают самые удивительные способы решения проблемы. Фото.

Одноклассники предлагают самые удивительные способы решения проблемы

А вот администрация социальной сети при возникновении ситуации, когда не открываются сообщения в Одноклассниках на Андроиде, то ли в шутку, то ли всерьез рекомендует нажать «Ctrl» + «F5» (даже не спрашивайте, как это сделать на телефоне). А еще предлагает воспользоваться следующими советами:

И все-таки чаще всего вина лежит на разработчиках приложения. Поэтому периодически вспоминайте о существовании мобильной версии Одноклассников и VK.com, а также не стесняйтесь обращаться в службу поддержки проблемной социальной сети или мессенджера.

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