Наконец-то у OnePlus появился смартфон для народа! Объясняем, почему OnePlus Nord CE 3 Lite такой крутой

Большинству любителей электроники компания OnePlus известна своими флагманами. Однако позволить себе смартфон за 60-80 тысяч рублей может далеко не каждый. Из этой ситуации производитель ловко выкрутился, запустив в 2020 году линейку OnePlus Nord. К ней относятся недорогие устройства, предлагающие сопоставимый с флагманами уровень комфорта, но по более привлекательной цене. Эксперимент оказался удачным, что, в частности, подтверждает новый смартфон OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, который будет официально продаваться в России начиная с апреля.

Характеристики OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

Сказать, что дизайн OnePlus Nord CE 3 Lite 5G получился каким-то уникальным и неповторимым, нельзя. Хотя вряд ли это требуется от смартфона на каждый день. Аппарат выглядит сдержано, но помимо классического темно-серого варианта можно выбрать лаймовую расцветку. Как бы то ни было, главное для нас — характеристики OnePlus Nord CE 3 Lite 5G. И здесь есть что обсудить.

Характеристики OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Экран 6,72 дюйма, IPS (2400х1080), 120 Гц Основная камера 108/2/2 Мп Фронтальная камера 16 Мп Процессор Snapdragon 695 Память 8/128 или 8/256 Гб Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 67 Вт

Купить OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

Если у вас устают глаза от AMOLED-экранов, то OnePlus Nord CE 3 Lite 5G станет отличным выбором. Используемая здесь IPS-матрица не только безопасная, но и яркая (680 нит в режиме HDR). Плюс ко всему экран является экономичным с точки зрения потребления энергии, так как использует динамическую частоту обновления в диапазоне 30-120 Гц в зависимости от отображаемого контента.

Конечно, глупо говорить, что камера на 108 Мп — залог высокого качества фото, ведь на итоговый результат влияет не столько количество мегапикселей, сколько размер сенсора. Но матрица Samsung S5KHM6SX03 готова похвастать и этим. Ведь ее физический размер больше, чем у основной камеры iPhone 14 (1/1.67″ вместо 1/1.7″). А высокое разрешение позволяет использовать 3-кратное приближение без потери качества.

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Процессор Snapdragon 695 поддерживает электронную стабилизацию изображения, что вы обязательно ощутите во время съемки видео. Кроме того, чипсет характеризуется хорошим уровнем производительности и набирает более 400 тысяч баллов в AnTuTu. Плавность работы гарантирована, а некоторые 3D-игры даже пойдут на максималках.

Работать смартфон OnePlus будет долго, ведь под его капотом скрывается аккумулятор на 5000 мАч. С учетом энергоэффективности процессора и экрана этой емкости хватит почти на 9 часов игры в PUBG Mobile и 17 часов непрерывного просмотра видео на YouTube. Ну а комплектный адаптер питания мощностью 67 Вт восстановит энергию батареи на 80% всего за 30 минут.

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OxygenOS — возможно, лучшая оболочка Android

Поскольку любой смартфон представляет из себя комбинацию зачастую повторяющихся характеристик, на пользовательский опыт не меньше аппаратных компонентов влияет прошивка. И устройства компании OnePlus в первую очередь любят за нее. Смартфон OnePlus Nord CE 3 Lite 5G работает на Android 13 в обрамлении OxygenOS 13.1. В процессе эксплуатации владельцы смартфона могут рассчитывать минимум на 2 больших обновления операционной системы.

Последняя версия прошивки OnePlus предлагает новый формат виджетов и режим Zen Mode, благодаря которому вы в прямом смысле познаете Дзен и расслабитесь в течение 30 минут. Также оболочка поддерживает функции пространственного звучания Dolby Atmos и ультрагромкости, позволяющие оценить возможности стереодинамиков OnePlus Nord CE 3 Lite 5G.

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Где купить OnePlus Nord CE 3 Lite

Как ни странно, продажи смартфона стартуют не на каком-нибудь китайском маркетплейсе, а на родном OZON с доставкой из России и официальной гарантией. Цена OnePlus Nord CE 3 Lite 5G составляет $249 (~ 20 500 ₽) за версию 8/128 Гб и $279 (~ 23 000 ₽) в конфигурации 8/256 Гб.

Купить OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

Предложение актуально в период с 17 по 22 апреля. Цена может меняться в зависимости от текущего курса валют. Будьте внимательны и не забывайте, что при покупке можно воспользоваться бонусами и промокодами OZON.