Наконец-то у OnePlus появился смартфон для народа! Объясняем, почему OnePlus Nord CE 3 Lite такой крутой

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Герман Вологжанин

Большинству любителей электроники компания OnePlus известна своими флагманами. Однако позволить себе смартфон за 60-80 тысяч рублей может далеко не каждый. Из этой ситуации производитель ловко выкрутился, запустив в 2020 году линейку OnePlus Nord. К ней относятся недорогие устройства, предлагающие сопоставимый с флагманами уровень комфорта, но по более привлекательной цене. Эксперимент оказался удачным, что, в частности, подтверждает новый смартфон OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, который будет официально продаваться в России начиная с апреля.

Наконец-то у OnePlus появился смартфон для народа! Объясняем, почему OnePlus Nord CE 3 Lite такой крутой. Смартфон можно приобрести в лаймовом или темно-сером цвете. Фото.

Смартфон можно приобрести в лаймовом или темно-сером цвете

Характеристики OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

Сказать, что дизайн OnePlus Nord CE 3 Lite 5G получился каким-то уникальным и неповторимым, нельзя. Хотя вряд ли это требуется от смартфона на каждый день. Аппарат выглядит сдержано, но помимо классического темно-серого варианта можно выбрать лаймовую расцветку. Как бы то ни было, главное для нас — характеристики OnePlus Nord CE 3 Lite 5G. И здесь есть что обсудить.

ХарактеристикиOnePlus Nord CE 3 Lite 5G
Экран6,72 дюйма, IPS (2400х1080), 120 Гц
Основная камера108/2/2 Мп
Фронтальная камера16 Мп
ПроцессорSnapdragon 695
Память8/128 или 8/256 Гб
Аккумулятор5000 мАч
Зарядка67 Вт

Купить OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

Если у вас устают глаза от AMOLED-экранов, то OnePlus Nord CE 3 Lite 5G станет отличным выбором. Используемая здесь IPS-матрица не только безопасная, но и яркая (680 нит в режиме HDR). Плюс ко всему экран является экономичным с точки зрения потребления энергии, так как использует динамическую частоту обновления в диапазоне 30-120 Гц в зависимости от отображаемого контента.

Характеристики OnePlus Nord CE 3 Lite 5G. OnePlus Nord CE 3 Lite 5G оснащен хорошим IPS-экраном. Фото.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G оснащен хорошим IPS-экраном

Конечно, глупо говорить, что камера на 108 Мп — залог высокого качества фото, ведь на итоговый результат влияет не столько количество мегапикселей, сколько размер сенсора. Но матрица Samsung S5KHM6SX03 готова похвастать и этим. Ведь ее физический размер больше, чем у основной камеры iPhone 14 (1/1.67″ вместо 1/1.7″). А высокое разрешение позволяет использовать 3-кратное приближение без потери качества.

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Процессор Snapdragon 695 поддерживает электронную стабилизацию изображения, что вы обязательно ощутите во время съемки видео. Кроме того, чипсет характеризуется хорошим уровнем производительности и набирает более 400 тысяч баллов в AnTuTu. Плавность работы гарантирована, а некоторые 3D-игры даже пойдут на максималках.

Характеристики OnePlus Nord CE 3 Lite 5G. Производительности чипсета достаточно для решения всех повседневных задач. Фото.

Производительности чипсета достаточно для решения всех повседневных задач

Работать смартфон OnePlus будет долго, ведь под его капотом скрывается аккумулятор на 5000 мАч. С учетом энергоэффективности процессора и экрана этой емкости хватит почти на 9 часов игры в PUBG Mobile и 17 часов непрерывного просмотра видео на YouTube. Ну а комплектный адаптер питания мощностью 67 Вт восстановит энергию батареи на 80% всего за 30 минут.

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OxygenOS — возможно, лучшая оболочка Android

Поскольку любой смартфон представляет из себя комбинацию зачастую повторяющихся характеристик, на пользовательский опыт не меньше аппаратных компонентов влияет прошивка. И устройства компании OnePlus в первую очередь любят за нее. Смартфон OnePlus Nord CE 3 Lite 5G работает на Android 13 в обрамлении OxygenOS 13.1. В процессе эксплуатации владельцы смартфона могут рассчитывать минимум на 2 больших обновления операционной системы.

OxygenOS — возможно, лучшая оболочка Android. OxygenOS никого не может оставить равнодушным. Фото.

OxygenOS никого не может оставить равнодушным

Последняя версия прошивки OnePlus предлагает новый формат виджетов и режим Zen Mode, благодаря которому вы в прямом смысле познаете Дзен и расслабитесь в течение 30 минут. Также оболочка поддерживает функции пространственного звучания Dolby Atmos и ультрагромкости, позволяющие оценить возможности стереодинамиков OnePlus Nord CE 3 Lite 5G.

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Где купить OnePlus Nord CE 3 Lite

Как ни странно, продажи смартфона стартуют не на каком-нибудь китайском маркетплейсе, а на родном OZON с доставкой из России и официальной гарантией. Цена OnePlus Nord CE 3 Lite 5G составляет $249 (~ 20 500 ₽) за версию 8/128 Гб и $279 (~ 23 000 ₽) в конфигурации 8/256 Гб.

Купить OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

Предложение актуально в период с 17 по 22 апреля. Цена может меняться в зависимости от текущего курса валют. Будьте внимательны и не забывайте, что при покупке можно воспользоваться бонусами и промокодами OZON.

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