Недорогой телефон с хорошей камерой — обзор Infinix Note 30

Infinix пока не стал раскрученным брендом из первой тройки мировых лидеров, но именно это то ли дает ему возможность, то ли заставляет сильно демпинговать и предлагать хорошие смартфоны по привлекательным ценам. Мы не можем этого не замечать и просто обязаны этим пользоваться, пока есть такая возможность. Правда, надо понимать, что идеальных устройств не бывает, и эти смартфоны также имеют свои недостатки. Мы уже рассказывали о новинках компании, выпущенных пару недель назад в рамках серии Infinix Note 30. Теперь пришло время разобраться в них более детально. Этим сейчас и займемся.

Обзор Infinix Note 30

Серия Note — это линейка среднего уровня в портфеле бренда. Модели Note не такие бюджетные, как серия Hot, и по своей сути намного ближе по характеру к линейке Zero, являющейся для компании флагманом.

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Характеристики Infinix Note 30

Характеристика Значение Дисплей 6,78-дюймовый IPS LCD, 120 Гц, 580 нит, 1080×2460, 20,5:9, 396 пикселей на дюйм Чипсет Mediatek MT8781 Helio G99 (6 нм) Память 8/128 ГБ, 8/256 ГБ ОС Android 13 Основная камера 64+2 Мп Фронтальная камера 16 Мп Аккумулятор 5000 мАч; зарядка 45Вт Корпус 168,6×76,6×8,6 мм, 219 г

Общее описание Infinix Note 30

Если рассказать о телефоне в общих чертах, то он предлагает большой 6,78-дюймовый дисплей с частотой 120 Гц, приличный чипсет MediaTek Helio G99, а также большую батарею емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт. А еще тут есть стереодинамики, настроенные JBL.

Внешний вид немного необычный, но все равно укладывается в рамки привычного представления о современном смартфоне. Правда, своеобразное размещение модулей камеры сильно выделяет устройство на фоне многих конкурентов. Это своеобразная нотка самобытности в рамках довольно классического корпуса.

Устройство выпускается с задней панелью из матового стекла или с отделкой из искусственной кожи. Она выглядит и ощущается более премиально, но имеет свои ограничения. Например, со временем, как любой мягкий материал, она будет изнашиваться. А если надевать не нее чехол, то все премиальные ощущения теряются и в ней просто нет смысла.

Infinix Note 30 продается в стандартной коробке. Внутри ничего не болтается, и каждая часть комплекта лежит на своем месте. Коробка имеет приятный зеленый цвет, а на задней стенке приведено много полезной информации о самом устройстве.

Смартфон из какого материала лучше купить: пластик, стекло, металл или экокожа.

Недорогой телефон с быстрой зарядкой

Infinix традиционно очень щедра на аксессуары, и Note 30 не исключение. В коробке вы найдете прозрачный чехол, быстрое зарядное устройство на 45 Вт, кабель USB Type-A на Type-C и защитное стекло. При этом пленка уже наклеена на экран. Вы можете или сразу заменить ее на стекло, или подождать пока придет время ее менять по естественным причинам.

Островка камеры как такового нет, но команда дизайнеров решила все же выделить зону расположения модуля. Поэтому зона вокруг окошек камеры сделана глянцевой. Это хорошо контрастирует с остальным матовым корпусом и эффектно блестит. Но такой глянец просто не может не собирать отпечатки пальцев. Как и блестящие боковые грани, хотя на них отпечатки не так сильно бросаются в глаза. Но помните, это пластик, хоть и очень похожий на полированный металл.

Рамки на передней панели довольно компактные. Боковые и верхняя имеют одинаковый размер, а нижняя немного отличается от них в большую сторону. Почему так происходит в целом понятно, но тонкость верхней рамки удивляет, ведь в ней находится фронтальная вспышка, о которой мы поговорим ниже.

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Прочный телефон

Телефон выглядит очень крепким и хорошо сделанным. Note 30 также удивительно хорошо сбалансирован и не скрипит под нагрузкой, что не часто встретишь в этом сегменте. Его центр масс почти идеально расположен посередине телефона, что важно для удобства использования. Это замечаешь не сразу, но, когда держишь устройство в руке, понимаешь, что оно лежит как-то очень удобно.

Защита корпуса от воды и грязи есть, но на среднем уровне. По сути, гарантируется только то, что внутрь не попадут брызги. Окунать телефон в воду точно не стоит. Он получил сертификацию IP53, которая является базовой, но по-прежнему высоко ценится в этой ценовой категории.

Все кнопки телефона приятно щелкают и имеют отличную отдачу. Кнопка питания совмещена со сканером отпечатков и немного утоплена относительно качельки громкости. Поэтому нажимать на нее приходится немного сильнее, но, когда она нажата, все равно есть четкое ощущение этого.

Стоит отметить добавление довольно большого количества настроек и функций для считывателя отпечатков пальцев. Во-первых, вы можете указать, хотите ли вы, чтобы устройство чтения всегда было включено или запускалось только нажатием кнопки питания. Кроме того, считыватель отпечатков пальцев можно использовать для доступа к блокировке приложений и XHide в операционной системе телефона, а также в качестве ярлыка для таких вещей, как прием входящего вызова, отключение будильника или запуск записи вызова.

Смартфон с хорошим звуком от JBL

На верхней стороне Note 30 есть тонкий логотип «SOUND BY JBL». Это говорит о том, что специалисты именитого бренда принимали участие в создании звука этого телефона. Подробно останавливаться на нем мы не будем, но стереозвук тут действительно неплохой. Через встроенные динамики можно даже слушать музыку, если нет портативной колонки. Ну, а смотреть ролики или общаться по громкой связи будет вообще отлично. Надо отметить, что динамики сделаны так, что закрыть их все одновременно руками будет сложно. Конечно, если не ставить такой задачи изначально.

Экран Infinix Note 30

Infinix Note 30 имеет дисплей на 6,78 дюйма с солидными характеристиками. Он получил разрешение 1080 x 2460, что даже при такой диагонали просто отлично и обеспечивает плотность пикселей 388 точек на дюйм. Этот показатель считается хорошим даже среди флагманов. Он также может обновляться с частотой 120 Гц. Этот дисплей очень похож на установленный в Infinix Zero 5G. По крайней мере об этом говорят основные характеристики.

Но не все так хорошо с яркостью. В помещении она просто запредельна, но на улице ее хватит только в облачную погоду. На ярком солнце некоторые элементы могут считываться хуже. С другой стороны, этот дисплей стал ярче, чем у Infinix Zero 5G. Об этом говорят многочисленные тесты в Интернете.

Для любителей тонкой настройки тут есть возможность изменения цветовых режимов. Вы также можете установить цветовую температуру с помощью ползунка, но пользовательских настроек точки белого нет. В Note 30 есть два цветовых профиля — оригинальный и яркий. Правда, большой разницы между ними нет.

Infinix NOTE 30 имеет хорошую систему настройки для обработки контента с высокой частотой обновления. Можно выбрать между автоматическим режимом и режимами на 60, 90 или 120 Гц. 60 Гц работает так, как и следовало ожидать, — вы просто фиксируете частоту обновления на этом уровне. Режимы 120 Гц и 90 Гц не работают как строгие блокировки, а скорее разрешают приложениям выдавать больше частоты кадров, при этом в некоторых случаях она все равно снижается до 60 Гц для экономии энергии. Это происходит, в частности, когда на экране нет движения, и смысл так часто перерисовывать экран теряется.

Infinix Note 30 имеет на борту довольно большую батарею емкостью 5000 мАч. Телефон также работает на чипсете MediaTek Helio G99. Это довольно эффективный 6-нм чип, и мы уже видели точно такую же комбинацию батареи и чипсета в нескольких других телефонах. По опыту мы знаем, что эта комбинация на практике весьма эффективна, и Infinix Note 30 не является исключением. Его хватает почти на два дня при экономном использовании. Но даже в интенсивном режиме вы едва ли высосете из него все соки меньше, чем за один обычный день.

Как быстро можно зарядить телефон

Infinix Note 30 предлагает действительно быструю зарядку для своего сегмента. Ее мощность составляет 45 Вт, а адаптер включен в комплект. За 15 минут можно зарядить аккумулятор примерно на треть. Вторая треть набирается почти без потери темпа еще за 15 минут. Полная зарядка занимает чуть меньше часа. Для бюджетного устройства это очень неплохой показатель.

Если вы потеряли зарядное устройство, можно купить любое с поддержкой Power Delivery 3.0, но в этом случае скорость может отличаться и, скорее всего, в сторону увеличения времени зарядки. Всего же аккумулятор можно полностью зарядить не меньше 1000 раз, прежде чем его придется менять. Сам не проверял, но Infinix гарантирует именно такой период использования. Для этого даже есть функция Ai Smart Charge, которая призвана лучше заряжать ваш телефон ночью — последние проценты будут набираться только перед тем, как телефон понадобится утром.

Но куда больше внимания заслуживает обходная зарядка. Этого действительно не найдешь в других телефонах. Как следует из названия, это способ питания телефона через порт Type-C без постоянной зарядки аккумулятора. Это отличная функция, особенно для игр. Так можно и срок работы батареи продлить, и от лишнего нагрева, сопровождающего зарядку, избавиться. А значит, вы получите большую частоту кадров и меньше неприятных ощущений от горячего корпуса. Эта функция доступна через встроенную игровую среду X Arena.

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XOS от Infinix

У Infinix есть собственный скин XOS для Android, который за эти годы претерпел несколько итераций. На момент подготовки обзора мы имеем XOS 13 поверх Android 13. Важно отметить, что XOS 13 работает плавно, несмотря на большое количество приложений. Кастомизация проходит глубоко, начиная с экрана блокировки. Помимо этого, имеется мощная поддержка тем, включая слайд-шоу видео, пользовательские шрифты и онлайн-репозиторий тем.

Главный экран включает в себя настраиваемую ленту в виде крайней панели рабочего стола и большие папки для организации и классификации ваших ярлыков. Существует алфавитный список приложений с панелью поиска. Вы можете настроить такие вещи, как размер сетки рабочего стола, жесты, значки уведомлений. Вы даже можете переключиться на вертикальную, а не горизонтальную прокрутку для домашнего экрана, и изменить цвет текста. В общем, хоть и мало кто полезет менять все настолько глубоко, но такая возможность есть, и это приятно.

К возможностям настройки ОС стоит отнести и то, что изначально телефон предлагает 8 ГБ оперативной памяти и до 8 ГБ — расширяемой. В настройках по умолчанию установлено 5 ГБ, но это значение можно или уменьшить до 3, или увеличить до 8 ГБ. В этом случае телефон перезагрузится и новые настройки вступят в силу. Если виртуальная память не нужна, эту функцию можно и вовсе отключить.

Также есть приложение XArena — это стандартная программа запуска игр с различными настройками, такими как подавление уведомлений. Как только вы добавите приложение в XArena и запустите его оттуда, вы также получите внутриигровую панель инструментов со множеством удобных ярлыков, включая поддержку плавающих приложений. Тут же включается упомянутый ранее режим обходной зарядки.

Производительность Infinix Note 30

Infinix Note 30 работает под управлением 6 нм чипсета MediaTek Helio G99. Это лучшее, что есть в линейке Helio в настоящее время — дальше только Dimensity. Helio G99 имеет в общей сложности восемь процессорных ядер: 2x Cortex-A76 с тактовой частотой 2,2 ГГц и 6x Cortex-A55 с тактовой частотой 2,0 ГГц. За графику отвечает Mali-G57 MC2. Такая связка не порвет рейтинги производительности, но обеспечит очень неплохую работу на фоне прямых конкурентов по цене.

Чипсет Helio G99 работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4 (еще до 8 ГБ можно получить виртуально). Note 30 может иметь 128 ГБ или 256 ГБ хранилища UFS.

Подходит ли этот процессор для игр? Да, но в некоторых из них придется ставить настройки графики пониже. С другой стороны, Call Of Duty Mobile пусть и не может на максималках обеспечивать нормальную частоту кадров, но в целом работает очень прилично.

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Как снимает недорогой телефон

Основная камера смартфона имеет разрешение 64 Мп и сенсор OmniVision OV64B40. Это 1/2-дюймовый датчик с размером отдельных пикселей 0,7 мкм. Он имеет PDAF и находится за объективом f/1,69. Вторая камера имеет разрешение 2 Мп, а третья отвечает за эффекты и также получила 2 Мп сенсор. Их апертура составляет f/2,4 и f/2,0 соответственно.

Назначение дополнительных камер не совсем понятно, но это не так важно на фоне основной с большим разрешением. Снимки на нее получаются хорошими, но иногда слишком яркими. Есть небольшой уклон в сторону холодных оттенков, но большой проблемой это не является и проявляется не всегда. Примеры снимков можно посмотреть ниже, а они говорят сами за себя. Оригиналы можно скачать по этой ссылке.

Что касается селфи, то Note 30 оснащен 16-мегапиксельной камерой с фиксированным фокусом на основе сенсора SK Hynix Hi-1631Q. Он имеет физический размер 1/3 дюйма и размер пикселя 1,0 мкм. Светосила объектива составляет f/2.0.

Наконец, определенно стоит упомянуть, что Note 30 имеет мощную вспышку Quad-LED сзади, а также светодиодную вспышку спереди для селфи. Это своего рода уникальная особенность, которая не слишком распространена в современных смартфонах вне зависимости от их стоимости.

Примеры снимков на фронтальную камеру Infinix Note 30:

Приложение камеры по умолчанию хорошо организовано и имеет множество опций и дополнительных функций. Мощная система обнаружения сцен с искусственным интеллектом автоматически переключается между режимами и иногда предлагает сразу поменять режимы камеры, например, направить вас в специальный режим Super Night, когда недостаточно света. Внизу есть карусель режимов, выдвижное меню и множество настроек, с которыми можно повозиться.

Видео можно снимать с максимальным разрешением 2K с частотой 30 кадров в секунду. 60 кадров можно получить, если снимать 1080p. Замедленной съемки нет.

Infinix удалось создать удивительно конкурентоспособное устройство, учитывая его невысокую стоимость. Как и любое бюджетное устройство, Note 30 сочетает в себе различные компромиссы, которые надо учитывать, подбирая его под себя. Тут определенно есть недостатки, но есть и более чем хорошие функции.

Что купить. Infinix Note 30 или Note 30 Pro

Мне нравится, как выглядит Infinix Note 30 и насколько хорошо он сконструирован. Задняя стеклянная панель делает телефон дороже, чем он есть на самом деле, а степень защиты IP53 вселяет хоть какую-то уверенность. Определенно стоит отметить плюсиком установку стереодинамиков и работу с JBL по их доводке. Ждать чудес не стоит, но звук будет лучше, чем у многих конкурентов. А еще один важный плюс Note 30 — отличная батарея и хорошая оптимизация работы.

Можно придраться к не самой высокой яркости экрана и отсутствию телемодуля в камере, но это и есть те компромиссы, на которые приходится идти. Зато, если вы играете на смартфоне, то точно оцените возможность работы напрямую от розетки, минуя батарею.

Если вам этого недостаточно, то можно рассмотреть вариант покупки Infinix Note 30 Pro, который мы тоже взяли для тестирования. О нем можно рассказать отдельно, но если коротко сравнить, то вы получите намного меньше компромиссов.

Так топовая версия получила экран с яркостью 900 нит. И это 10-битный AMOLED с высокой контрастностью. Камера производятся Samsung, модуль уже физически выступает и максимальное разрешение поднимается до 108 Мп.

Комплектная зарядка выдает 68 Вт. Кроме нее, есть беспроводная на 15 Вт, но в комплект она не входит. Есть даже обратная беспроводная зарядка. Сам комплект стал богаче и включает партнерские бонусы от Standoff. Это стикеры из игры Standoff 2 и подарочный сертификат на 1000 единиц голды в игре.

В любом случае обе версии хорошо смотрятся на фоне ценников конкурентов. Какую из них купить? Я бы однозначно рекомендовал версию Pro, но тут решать вам. В конце концов прироста производительности вы не получите, так как процессор во всей линейке один, а нужны ли вам более хорошая камера, более быстрая зарядка и прочие навороты — знаете только вы.