Основатель OnePlus рассказал сколько людей до сих пор пользуется ее первым телефоном

Пару дней назад основатель и генеральный директор Xiaomi рассказал, сколько людей до сих пор пользуется одним из самых популярных телефонов бренда. Число таких пользователей перевалило за два миллиона человек. Это действительно фантастический результат для телефона четырехлетней давности. Сейчас Пит Лау — основатель OnePlus — решил поделиться еще более любопытной статистикой. Он рассказал, сколько людей до сих пор отдают предпочтение самому первому OnePlus, вышедшему в далеком 2014 году. Цифра не имеет такого большого количества нулей, но и модель куда более старая. Да еще и первая для бренда, а значит, продавалась не так хорошо, как более поздние. Тем не менее, преданность фанатов впечатляет.

Когда вышел первый OnePlus

OnePlus One был выпущен в 2014 году, и мы можем сказать, что именно он в основном и положил начало появлению направления настоящих ”убийц флагманов”. OnePlus использовала этот термин и год спустя со своим OnePlus 2, но устройство не имело такой же привлекательности, как его предшественник.

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Компания была одной из первых, кто сделал ставку на новую стратегию. Она предлагала телефоны, обеспечивающие свежий взгляд на этот гаджет. Они имели отличные характеристики и тогда еще (в отличии от нашего времени) стоили очень недорого. Именно это, подкрепляемое шумихой в средствах массовой информации, и привело к тому, что компания закрепилась на рынке. Более того, она даже смогла создать небольшую революцию, положив начало новому взгляду на вещи.

Как продавался первый OnePlus

Сложно сказать, что единственной проблемой на момент запуска нового устройства была система покупок ”только по приглашениям”. Несмотря на это, первому OnePlus удалось завоевать огромное количество поклонников по всему миру.

Девять поколений спустя OnePlus готовится к новому витку своего развития вместе с Oppo. У компании есть три новых флагманских устройства и множество устройств среднего уровня, начало которым было положено в прошлом году, но именно OnePLus One стоял у истоков всего происходящего сейчас.

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Несколько дней назад генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь раскрыл очень интригующий факт о флагманском смартфоне Mi 6. По его словам, число активных пользователей смартфона по-прежнему превышает 2 миллиона человек. Mi 6 был одним из лучших смартфонов в истории компании и собрал огромное количество поклонников. После этого Пит Лау, генеральный директор OnePlus, также сообщил, что все еще есть активные пользователи оригинального OnePlus One.

Пользуется ли кто-то первым OnePlus

Соучредитель раскрыл эту интересную деталь в прямом ответе пользователю Weibo, который снял видео, рассказывающее о своем опыте работы с OnePlus 5. По словам этого человека, несмотря на то, что он использовал OnePlus 5 в течение четырех лет, полученный опыт весьма неплох. И все идет очень гладко. Затем Пит Лау прокомментировал сообщение пользователя и сообщил, что даже у OnePlus One, первого смартфона компании, выпущенного в июне 2014 года, сейчас есть около 300 активных пользователей.

Конечно, это всего лишь приблизительное число, да и большим его назвать нельзя. Но только представьте себе, что это такое для модели, которая была первой для бренда, продавалась только по приглашениям и было это больше семи лет назад.

Кастомные прошивки OnePlus

Естественно, большинство из реальных пользователей до сих пор использует кастомные прошивки. Это означает, что OnePlus больше не может распознавать их, как активные устройства. А значит, число реальных пользователей OnePlus One еще больше.

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Более семи лет пользователям приходилось творить чудеса, чтобы поддерживать One в рабочем состоянии. Есть несколько проблем, которые могут произойти с годами, например, неисправные батареи и тому подобные следствия естественного износа, но они не мешают им получать удовольствие от уже раритетного аппарата. Обычно о такой статистике даже не задумываешься, но она есть и вызывает интерес.