Не спешите радоваться партнерству OPPO и OnePlus

OnePlus уже давно ассоциируется с Oppo, начиная с первых лет его становления. Связь между двумя брендами, аффилированными с BBK, в последние годы углубилась, и в начале этого года две компании сблизились еще больше, объединив свои усилия в области исследований и разработок. Теперь OnePlus объявила, что будет ”дальше интегрироваться” со своим более крупным партнером. Многие могут обрадоваться такому заявлению, но я бы на их месте не спешил этого делать. Даже заявление Пита Лау о том, что OnePlus останется независимым брендом, не вселяет оптимизма. На самом деле причин волноваться из-за этого куда больше, чем может показаться на первый взгляд. Поэтому давайте разбираться в них по порядку.

Что хорошего в сотрудничестве OPPO и OnePlus

Начнем, пожалуй, с позитива. Одна из главных причин радоваться из-за расширения отношений между двумя брендами заключается в том, что мы можем получить более частые и качественные обновления от OnePlus. Фактически Лау специально отметил этот пример в сообщении в блоге, анонсирующем эту новость. Это хорошо, учитывая, как компания в последнее время медлит с обновлениями. А еще хорошо то, что Oxygen OS будет продолжать использоваться в глобальных версиях смартфона.

Еще один положительный момент, о котором говорит OnePlus, заключается в том, что компания получит выгоду от богатства ресурсов Oppo. Это может быть большим плюсом для фирмы, поскольку Oppo действительно имеет массу возможностей и опыта благодаря своим успехам в Китае. Главное, чтобы OnePlus пользовалась возможностями OPPO, но не копировала ее телефоны, а оставляла их уникальными. Пусть даже у них будут некоторые минусы, но это точно лучше, чем слепое копирование или просто ”переклеивание шильдиков”.

OnePlus и Oppo будут делать свои смартфоны и вместе.

За прошедшие годы Oppo также представила множество передовых технологий, таких, как недавний складной телефон Oppo X 2021 и технология камеры с переменным масштабированием. Сообщается, что компания также планирует начать производить собственные чипы. Это придется очень кстати, если санкции в отношении китайских компаний будут усиливаться.

Можно ли будет купить OnePlus в России

Телефоны Oppo доступны на множестве рынков по всему миру, в то время, как у OnePlus есть с этим некоторые проблемы. Тут тоже может помочь новое сотрудничество. Например, телефоны Oppo недоступны в Северной Америке, а телефоны OnePlus недоступны в Африке или России. Таким образом своего рода слияние Oppo / OnePlus может привести к тому, что телефоны каждой марки будут доступны на новых рынках. Возвращаясь к тому, что смартфоны не должны копировать друг друга, можно сказать, что конкуренция сыграет только в плюс покупателям из разных стран.

Минусы объединения OnePlus и OPPO

А теперь давайте говорить о минусах. Одна из основных причин, по которой мы должны расстраиваться по поводу псевдослияния Oppo / OnePlus — это возможность того, что Oxygen OS станет слишком похожей на Color OS. Многие поклонники OnePlus просто не переживут этого. Тем более, они уже довольно категорично приняли недавние изменение внешнего вида операционной системы. Если системы стали похожими еще до слияния, то что говорить о периоде после того, как ни станут еще более тесными партнерами.

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Color OS и Oxygen OS

Тем не менее, есть вероятность, что OnePlus действительно прислушивается к поклонникам и в некоторой степени дистанцирует Oxygen OS от Color OS. В конце концов примеры такого поведения есть. Vivo, которая тоже максимально близка с OPPO, предлагает собственную FunTouch OS для глобальных пользователей и Origin OS для китайских пользователей.

Пока Лау исключил полную замену Oxygen OS на Color OS, но кто знает, как там все дальше повернется. Тем более, он отрицает только возможность полной замены, но про похожесть он ничего не говорил. В конце концов телефоны OnePlus в Китае уже работают под управлением Color OS.

Еще одна причина для обеспокоенности сотрудничеством Oppo и OnePlus заключается в том, что мы увидим меньше оригинальных устройств от OnePlus. Компания уже много лет предлагает смартфоны, которые при некотором рассмотрении можно назвать доработанными моделями Oppo, но до недавнего времени это казалось скорее исключением, чем правилом.

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Новые модели OnePlus

Мы так же можем переживать из-за возможного неконтролируемого роста числа смартфонов OnePlus. В прошлом году произошло довольно заметное увеличение их количества. В этом году будет выпущено еще несколько устройств (без учета специальных версий). Как минимум нас ждут уже объявленные Nord N200 и Nord CE, а так же Nord 2 в конце этого года. Это будет означать, что количество моделей станет еще больше, чем в прошлом году.

Увеличение количества смартфонов приведет не только к тому, что в них можно будет запутаться, но и к большим проблемам с обновлениями. Например, бюджетные модели уже точно не получат больше одной новой версии Android.

OnePlus начинала как флагманский бренд с приятным соотношением цены и качества. Компания предлагала крутые функции и передовое железо по цене существенно ниже конкурентов, но теперь ее самый дорогой смартфон так же является флагманом, только стоит в три раза дороже, чем 7 лет назад. Подробно о процессе увеличения цены я рассказывал в этой статье.

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Премиальные модели OPPO

Есть и еще один неприятный момент. Есть вероятность того, что бренд OnePlus может и вовсе перестать существовать в его нынешнем виде. Это произойдет, если OPPO решит выпускать под ним свои передовые разработки. Но это не очень вяжется с тем, что OnePlus стала в последнее время выпускать много бюджетных моделей.

Дешевые OPPO

Тут возникают еще более неприятные мысли — OPPO сделает OnePlus брендом для недорогих и среднебюджетных устройств. Даже если OPPO отдаст своему ”новому” партнеру модели линейки Find X, это не будет плохо само по себе. Вот только на фоне OnePlus 8 Pro и OnePlus 9 Pro это будет провалом. При этом данный вариант более вероятен, так как всем хочется быть элитой и OPPO тоже не может не думать об этом.

Нет ничего плохого в том, чтобы быть брендом, ориентированным на бюджетные модели, поскольку это в каком-то смысле было бы возвращением к корням OnePlus. Но было бы обидно, если бы OnePlus по сути стала Poco от BBK. А еще обиднее, если бы все это произошло почти сразу после того, как компания обрела вес и заставила себя уважать не только любителей хорошего за дешево. Одно партнерство с Hasselblad чего стоит.