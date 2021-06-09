Вот как изменилось отношение OnePlus к ее смартфонам за последние годы

Серия OnePlus 9 — лучшее из того, что сделала компания OnePlus. Это флагманские функции, хороший внешний вид, но огромный ценник. В то время, как OnePlus 8 Pro 2020 года удалось удержаться ниже ужасающей отметки в 1000 долларов, OnePlus 9 Pro 2021 года впервые в истории бренда преодолеет этот барьер. Кажется, что не так давно OnePlus 6 вызывал споры — как первый флагман компании за 500 долларов — и вот к чему мы пришли. А ведь начиналось все и вовсе с 299 долларов в 2014 году. Давайте посмотрим на все модели и поймем, насколько действительно стоило увеличивать цену более, чем в три раза. Или это не так много и весь шум зря?

История OnePlus

OnePlus, следуя первоначальным амбициям ”убийцы флагманов”, говорила о производительности и скорости. Она пробовала удержать баланс между ценой и качеством, чтобы порадовать фанатов. Но в последнее время компания изменила свою политику и решила производить флагманские модели премиум-класса, не уступая по ценам конкурентам. А заодно у нее появились более доступные модели.

Компания OnePlus ворвалась на сцену как разрушитель устоев, и развеять этот ореол сложно. Рост бренда и поддержки позволил OnePlus разойтись по всему миру и даже стать первым китайским брендом в США. Компанию заслуженно сравнивали c Samsung, Google и даже Apple.

Стоит ли покупать самый дешевый телефон OnePlus.

Давайте взглянем на краткую историю цен на телефоны OnePlus (основные серии, без специальных выпусков) до настоящего момента и посмотрим, что они говорят нам о том, куда OnePlus движется в будущем. Несмотря на то, что смартфоны продаются в России у перекупщиков, мы будем рассматривать цены в долларах для большей прозрачности.

OnePlus One — 299 долларов

За счет процессора Qualcomm Snapdragon 801, 3 ГБ оперативной памяти и 5,5-дюймового IPS-дисплея с разрешением 1080p, характеристики OnePlus One 2014 года поразили людей.

Бренд сделал ставку на устройство без расширяемой памяти и без сменной батареи, а также с 16 или 64 ГБ встроенной памяти. Пусть эти варианты и были большим компромиссом, но тогда этого хватало.

Купить такой смартфон было сложно. Все хотели себе такой, и только самые настойчивые добивались своего. И они действительно были довольны покупкой такого аппарата за небольшие деньги.

Благодаря поддержке BBK и сестринского бренда Oppo, OnePlus сразу же взялась за дело. OnePlus One предлагает производительность, аналогичную Samsung Galaxy S5, примерно за половину цены последнего. Были и недостатки, но с ними можно было смириться. Поэтому многие до сих пор называют его лучшим Android-смартфоном в истории.

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OnePlus 2 — 329 долларов

OnePlus 2 был выпущен чуть более года спустя с новым 64-битным Snapdragon 810, 3 или 4 ГБ оперативной памяти, сканером отпечатков пальцев, USB Type-C, большей батареей и оптическим стабилизатором камеры. То есть смартфон стал еще лучше, а цена увеличилась всего на 30 долларов или на 10%. Камера смартфона не была идеальной, но и плохой назвать ее было сложно.

Больше всего вопросов было к отсутствию NFC. Представители компании говорили, что он не нужен, так как им пользуются недостаточно часто. В остальном смартфон продолжал радовать пользователей и был отличным продолжением первого поколения.

OnePlus 3 — 399 долларов

OnePlus 3 стал дороже еще на 70 долларов и как обычно получил актуальный флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 820. А еще у него было 6 ГБ ОЗУ, всего 64 ГБ постоянной памяти и AMOLED-дисплей. Эта же модель была первопроходцем в деле распространения Dash Charge. О ней много говорили и она позволяла очень быстро по меркам того времени зарядить телефон. Еще одной причиной для радости было возвращение NFC.

OnePlus 3T — 439 долларов

OnePlus 3T был промежуточным обновлением. Тогда компания и показала, что собирается выпускать новые смартфоны не один раз в год, а два. Это было исключительно внутреннее обновление. Новинка предлагала новый чипсет Snapdragon 821 и фронтальную камеру на 16 Мп, а также батарею емкостью 3400 мАч и новый вариант хранилища на 128 ГБ.

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OnePlus 5 — 479 долларов

Избегая нелюбимого в Китае числа 4, OnePlus сразу выпустила модель под номером 5. Она стала первым устройством в семействе с двумя задними камерами. А еще получила процессор Qualcomm Snapdragon 835 с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ постоянного хранилища.

Внешне смартфон был стилизован под iPhone 7, а камеры имели разрешение 16 и 20 Мп. За счет цельнометаллического корпуса, который был в предыдущем поколении, смартфон приятно лежал в руке. Вот только отсутствие оптической стабилизации камеры сильно расстраивало.

OnePlus 5 подвергся резкой критике за то, что в нем было не достаточно значительных обновлений, чтобы оправдать резкий рост цены. Компания только подлила масла в огонь завышением результатов тестов, медленными обновлениями и желейностью экрана. Видимо, уже тогда она хотела поскорее присоединиться к элите.

OnePlus 5T — 479 долларов

OnePlus 5T не предлагал значительных внутренних обновлений, придерживаясь Snapdragon 835 и 6 или 8 ГБ оперативной памяти, но он увеличил дисплей до 6 дюймов и разрешения 2160 x 1080. А еще сканер отпечатков уехал на заднюю стенку, начав соседствовать с разблокировкой по лицу. Цена осталась прежней.

OnePlus 6 — 529 долларов

OnePlus 6 получил новый цельностеклянный корпус и увеличенный дисплей с немного более высоким разрешением, а также Snapdragon 845, улучшенную двойную камеру с оптическим стабилизатором, быстрый LTE и лучшую водонепроницаемость (пока без рейтинга IP). А еще это был первый телефон бренда, который принял участие в программе бета-тестирования Android.

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OnePlus 6T — 549 долларов

OnePlus 6T появился всего шесть месяцев спустя. В нем компания удалила разъем для наушников, добавила датчик отпечатков пальцев в дисплей, уменьшила размер и форму выемки. Из коробки в смартфоне стоял Android 9 Pie.

Смартфон предлагал те же характеристики и почти такую ​​же конструкцию, что и OnePlus 6, но без аудиоразъема. Немного сомнительное решение, не так ли?

OnePlus 7 — 630 долларов

Серия OnePlus 7 2019 года включает в себя базовый OnePlus 7 и топовый OnePlus 7 Pro. Это был первый случай, когда смартфонов в линейке было два. Именно Pro-версия заявила свои амбиции на премиальный сегмент.

Обе модели предлагали Qualcomm Snapdragon 855. Отличия были в том, что OnePlus 7 Pro был оснащен тройной камерой более высокого класса с 48 Мп сенсором Sony IMX586, всплывающей селфи-камерой, экраном 90 Гц и Warp Charge. Базовая модель предлагала ту же 48-мегапиксельную основную камеру, но использовала дополнительный 5-мегапиксельный датчик, в то время, как другие функции, такие, как UFS 3.0, RAM Boost, Zen Mode и игровые режимы были у обоих.

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OnePlus 7T — 599 долларов

Основное отличия OnePlus 7 от 7T заключались во внутреннем устройстве. Новинка получила Snapdragon 855 Plus. OnePlus 7T Pro, в отличии от обычной версии, придерживался вертикального расположения камеры, добавил еще 2 ГБ оперативной памяти и увеличил внутреннюю память до 256 ГБ.

OnePlus 7T был значительно обновлен относительно своей номерной модели, взяв за основу базовые функции 7 Pro — экран с частотой обновления 90 Гц и форму тройной камеры на задней панели.

OnePlus 8 — 699 долларов

OnePlus 8 и 8 Pro были выпущены с новым Snapdragon 865, поддержкой 5G и высококачественным OLED-дисплеем, а 8 Pro и вовсе получил дисплей с частотой 120 Гц и беспроводную зарядку. У обоих смартфонов, кроме базовых версий, были еще и варианты памяти. В итоге максималка стоила 999 долларов.

Интересно, что 8 Pro по-прежнему был дешевле, чем Galaxy S20 Plus или Huawei P40 Pro. Так что на фоне конкурентов у него была не такая высокая цена, но само по себе изменение было очень серьезным относительно исходного ценника.

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Тут надо вспомнить, как сразу после выхода OnePlus 8, ему подпортил жизнь iPhone SE 2020. Пусть он и имел устаревший дизайн, но предлагал по-настоящему флагманские функции всего за 399 долларов. Были даже беспроводная зарядка, полная защита от воды и процессор Apple A13 Bionic, превосходивший в некоторых тестах Snapdragon 865.

OnePlus 8T — 749 долларов

OnePlus 8T еще больше поднял планку цены, стартовав с 749 долларов. Он соответствовал предыдущим 8 и 8 Pro с чипом Snapdragon 865, но его прокачанную версию он так и не получил.

К сожалению, OnePlus 8T был выпущен по более высокой цене, чем стандартный 8, но до 1000 долларов он не дотягивал. При этом он был очень похож на базовую ”восьмерку”. А еще примечательно, что только версия с привязкой к оператору в США имела сертификацию IP (защита от воды). Видимо, они и оплачивали пошлину. Но смартфоны были одинаковыми и, даже не имея сертификата, они все равно были защищены.

OnePlus 9 — 729 долларов

Серия OnePlus 9 2021 года снова постаралась показать что-то невозможное. В итоге это первое устройство бренда, которое в топовой комплектации перевалило за 1000 долларов. Если быть точным, топовый вариант OnePlus 9 Pro стоит колоссальные 1069 долларов.

5 причин НЕ покупать OnePlus 9 Pro.

За более высокую цену пользователи получали 5-нм процессор Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ хранилища, 5G, быструю беспроводную зарядку и тройную заднюю камеру, разработанную в сотрудничестве с Hasselblad. Этот телефон олицетворяет стремление OnePlus выйти на рынок ультра-премиум-класса. В итоге он на расстояние вытянутой руки приблизился к Samsung Galaxy S21 Ultra.

Даже базовая OnePlus 9 Pro с памятью 8 ГБ оценивается в 969 долларов. То есть тенденция роста цены видна невооруженным глазом. Именно поэтому многие считают, что в этом году лучше купить тот же Samsung Galaxy S21, а кто-то и вовсе переходит на iPhone.

Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Цена не может расти бесконечно — модели, вроде Google Pixel 5 и Samsung Galaxy S21 доказали это. Поэтому рано или поздно подобное поведение закончится. С другой стороны, зачем отказываться от флагмана, когда можно выпустить несколько дешевых моделей? Начиная с прошлого года у OnePlus их хватает — Nord, Nord N10 и даже Nord N100 всего за 10 000 рублей.