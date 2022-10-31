Pixel 7a: характеристики, цена, дата выхода. Всё, что известно о новом недорогом смартфоне Google

Google только-только представила новейший Pixel 7 и 7 Pro, а слухи уже говорят о том, что совсем скоро выйдет бюджетный Pixel 7a! Говорят, что бюджетный смартфон от Google обновится сильнее флагманских моделей: с момента выхода Pixel 3a стало понятно, что компания не будет жадничать и даст пользователям практически все те же характеристики флагманских Гуглофонов. Недаром Google Pixel 6a прямо сейчас — самый лакомый кусочек для тех, кто хочет купить недорогой смартфон, от которого за километр не будет веять дешевизной как от других дешевых смартфонов. Давайте посмотрим, каким будет Pixel 7a и когда он выйдет.

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Google Pixel 7a — сравнение с Pixel 7

Достоверных данных о внешнем виде Pixel 7a пока нет: скорее всего, смартфон будет точной копией Pixel 7. Смартфон от Google получит OLED-дисплей 6,1 дюйма и разрешение 2400*1080, но вот к частоте обновления экрана есть вопросы: останутся ли прежние 60 Гц или Google порадует фанатов 90 Гц — вопрос открытый. Зато стоит ждать более яркого дисплея, нежели у предшественника. О цветах корпуса Pixel 7a данных нет, но не сомневаемся, что компания снова порадует нас интересными оттенками!

Кроме того, есть вероятность того, что недорогой Pixel 7a получит керамический корпус. Это станет серьезным событием для линейки смартфонов от Google, так как обычно компания использовала для своих смартфонов пластик, стекло и металл, а керамический корпус присущ исключительно премиальным моделям. Однако Google может и сэкономить, заменив алюминиевые вставки поликарбонатом, а заднюю панель — пластиком, но это все равно будет выглядеть солидно, как и в случае с Pixel 6a.

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Характеристики Pixel 7a

Когда появился первый недорогой Pixel 3a, уже стало понятно, что Google хочет выпускать недорогие смартфоны, но не как у других производителей, которые жертвуют качеством. Поначалу отличия недорогих Гуглофонов от флагманов были заметными, но в Pixel 6a она почти исчезла, несмотря на то, что разработчики сэкономили на основном модуле камер.

Согласно утечкам, Pixel 7a получит тот же процессор, что и основные модели 2022 года — Google Tensor G2, производительность которого будет слегка урезана. Как мы уже знаем, новый чип Google не получил серьезного прироста производительности, но ему достался новый графический ускоритель Mali-G710, а также нейронный сопроцессор.

Частоты ядер также немного подтянули, но на скорости работы это никак не отразилось: новый Pixel 7 работает без лагов как и его предшественник, но по-прежнему не предназначен для игр. Так что, нет сомнений, что Pixel 7a будет быстрым, но останется среди догоняющих iPhone SE 2022.

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Оперативная память Pixel 7a составит 6 Гб, что на 2 Гб меньше, чем у Pixel 7 — этого будет для повседневного использования смартфона. А вот объём хранилища Гуглофона, возможно, увеличат, добавив вариацию с 256 Гб. Данных о батарее Pixel 7a тоже нет: показатель автономности прошлогоднего смартфона был откровенно неплохим, поэтому вряд ли Google будет его менять.

Еще одно серьезное нововведение — беспроводная зарядка в Pixel 7a. Многие оценили то, что в Pixel 6a ее нет, однако год спустя Google решила это исправить. Чудес ждать не стоит: мощность беспроводной зарядки Pixel 7a составит всего 5 Вт да и понадобится ли она вообще — зависит от каждого отдельного пользователя.

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Камера Google Pixel 7a

Намного интереснее то, как изменится камера Pixel 7a: согласно источникам, бюджетник получит основной 50-мегапиксельный модуль от Samsung, который дебютировал в Pixel 6, а также два дополнительных датчика от Sony: телеобъектив на 64 Мп и сверхширокоугольный — на 13 Мп.

Напомню, что впервые сверхширик появился в Pixel 4a 5G, а вот телеобъектив до сих пор является отличительной чертой флагманских Pixel: в последние два года он и вовсе был доступен лишь в Pixel 6 Pro и Pixel 7 Pro. Интересно, что бюджетнику приписывают модуль, который на бумаге лучше камеры Pixel 7 Pro! Действительно ли так будет или это останется на уровне слухов — покажет время.

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Когда выйдет Pixel 7a

Pixel 6a дебютировал в июле, поэтому недорогой Pixel не выйдет в этом году: скорее всего, его стоит ждать в начале 2023 года. О том, что он может выйти раньше, как бы намекает сайт Amazon: уже сейчас можно подписаться на рассылку, связанную с анонсом Pixel 7a.

Так что, если это не ошибка сайта, то это действительно указывает на то, что недорогой Pixel 7a выйдет раньше июля 2023 года. Помимо этого, сайт упоминает «Pixel 7a Family», что говорит о возможности выхода сразу нескольких моделей. Раньше Google так делала, когда выпускала смартфоны с 5G и без, но сейчас новый стандарт связи поддерживают все модели.

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Цена Pixel 7a вряд ли снизится: в лучшем случае, смартфон будет стоить 449 долларов как Pixel 6a, в худшем — поднимется до 500 долларов за базовую модель, если их будет несколько. С одной стороны, не очень приятно, что бюджетный Pixel подорожает, с другой — улучшения действительно будут, поэтому смартфон своих денег стоит. Важно помнить еще и о том, что смартфоны Google быстро дешевеют, поэтому спустя месяц-два после старта продаж его уже можно будет найти со значительной скидкой.