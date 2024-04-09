Почему глупо покупать китайские флагманы на Android, когда есть Galaxy S24

Когда на российском рынке только-только появились китайские смартфоны, они привлекали внимание своей низкой ценой в сравнении с продуктами Samsung и уж тем более Apple. Поэтому условные Xiaomi и HUAWEI получили статус народных, и с тех пор человек, который знает цену деньгам, выработал для себя стратегию: хочешь сэкономить — бери «китайца». Но, увы, со временем стоимость китайских смартфонов выросла, что особенно заметно в сегменте флагманов, где покупка устройства из Поднебесной начинает казаться глупой затеей.

Чем Samsung лучше других Андроидов

Смартфоны Samsung выгодно отличаются от китайцев заботой и программном обеспечении для своих устройств. Если бренды из Поднебесной активно работают над оболочкой для внутреннего рынка, постоянно выпуская обновления и предлагая интересные фишки, то глобальная версия какой-нибудь HyperOS — это всегда огрызок с барского китайского стола.

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Кроме того, начиная с серии Galaxy S24, смартфоны Samsung будут получать обновления Android на протяжении 7 лет с момента выпуска устройства. Ближайший китайский конкурент по этому показателю — Xiaomi с ее 4-мя годами для свежих флагманов. Наконец, Samsung является лидером в области искусственного интеллекта среди производителей Android-смартфонов. Все представители линейки Galaxy S24, а также их предшественники, получили доступ к крутым фишкам Galaxy AI:

переводчик звонков в режиме реального времени;

перевод речи в текст;

форматирование текста под определенные цели;

встроенный в систему Google Объектив, позволяющий использовать функцию «Обвести и найти»;

уникальные обои, созданные

нейросетью; продвинутые функции встроенного редактора фото.

Ничего из перечисленного выше не в состоянии предложить китайские бренды, которые порой не выполняют даже собственные обещания. К примеру, мой Xiaomi 12T Pro, позиционирующийся производителем как флагман, после обновления HyperOS не получил ни одной фишки ИИ для редактора в галерее. Только визуальные изменения, функции Android 14 и никакой глубокой интеграции устройств бренда, как в китайской версии оболочки.

Цены Samsung и китайских смартфонов в России

В условиях, когда на программном уровне ни один бренд из Поднебесной не в состоянии тягаться с Samsung, а характеристики везде плюс-минус одинаковые, на первый план выходит стоимость. Если мы посмотрим на официальные цены смартфонов в России, то окажется, что корейские Galaxy S24, в целом, дороже своих китайских конкурентов, или стоят примерно столько же:

Но из-за высокого спроса на устройства Samsung и, соответственно, низкого на китайских конкурентов, смартфоны Galaxy на нашем рынке представлены в большем количестве, что вынуждает продавцов снижать цены. Пройдет всего 2-3 месяца с момента презентации Samsung, и компактный флагман Galaxy S24 подешевеет с 89 999 ₽ на старте до вполне адекватных 66 286 ₽.

Купить Galaxy S24

А что происходит, например, с ценой Xiaomi 14 — прямого конкурента Galaxy S24? Без учета скидок он продается за 99 999 ₽, то есть со старта дороже на 10 тысяч. А по прошествии времени цена китайского флагмана в серых магазинах опустилась до 83 556 ₽: разрыв увеличился до 17 тысяч!

Конечно, можно взять китайскую версию Xiaomi примерно за 77 000 ₽, которая окажется чуть дешевле, но в таком случае придется столкнуться с целым рядом ограничений вроде отсутствия нужных для России частот 4G и родного языка в прошивке до необходимости вручную устанавливать сервисы Google и чистить смартфон от бесконечного количества приложений с иероглифами. Но это еще ничего. Вот realme вообще блокирует китайские смартфоны в России! Разумеется, Samsung ничего подобного себе не позволяет.

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Преданный фанат Xiaomi скажет: да я закажу на AliExpress смартфон и обману систему! Ага, обмани: за 89 842 ₽ и 10 тысяч рублей пошлины сверху. А потом еще подожди 20 дней, пока до тебя доберется заветная посылка.

У вас могло сложиться впечатление, что я намеренно использую в качестве примера Xiaomi, чьи цены вызывают вопросы уже не первый год. Если так, то давайте посмотрим на стоимость HONOR Magic6 Pro в России. В открытой продаже пока доступна китайская версия смартфона со всеми «радостями» за 100 790 ₽.

Примерно за те же деньги можно купить Galaxy S24 Ultra, у которого и китайских ограничений нет, и, в целом, характеристики смотрятся более выигрышно хотя бы за счет дополнительной портретной камеры.

Единственный китайский флагман, который держит марку в российской рознице, — OnePlus 12. Сейчас его можно купить за 76 709 ₽, в то время как его прямой конкурент Galaxy S24 Plus стоит по меньшей мере 83 904 ₽.

А еще кто-то наверняка вспомнит о флагманах HUAWEI. Но давайте не будем всерьез рассматривать HUAWEI P60 Pro на процессоре двухлетней давности и без сервисов Google на борту в качестве реального конкурента Galaxy S24 Plus.

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Чем китайские смартфоны лучше Samsung

Да, китайские смартфоны до сих пор подкупают своим комплектом, куда помимо реально быстрой зарядки входит чехол, а на экран наносится защитная пленка, но серьезное ли это преимущество на фоне активно дешевеющих флагманов Samsung? По-моему, нет.

Премиальные смартфоны Xiaomi, HUAWEI и других брендов из Поднебесной хороши только на родине, где они стоят почти в 2 раза меньше относительно официальной российской розницы, и имеют кучу дополнительных фишек на борту. Для всех остальных китайские флагманы представляются отнюдь не лучшим решением.

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Зачастую они дороже Samsung и Apple, а наплевательское отношение разработчиков ПО к пользователям за пределами КНР, заставляет поверить в американо-корейскую заботу об экологии или по крайней мере закрыть на нее глаза, когда речь заходит о покупке дорогого смартфона, который в том числе является имиджевым устройством.