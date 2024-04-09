Почему глупо покупать китайские флагманы на Android, когда есть Galaxy S24

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Герман Вологжанин

Когда на российском рынке только-только появились китайские смартфоны, они привлекали внимание своей низкой ценой в сравнении с продуктами Samsung и уж тем более Apple. Поэтому условные Xiaomi и HUAWEI получили статус народных, и с тех пор человек, который знает цену деньгам, выработал для себя стратегию: хочешь сэкономить — бери «китайца». Но, увы, со временем стоимость китайских смартфонов выросла, что особенно заметно в сегменте флагманов, где покупка устройства из Поднебесной начинает казаться глупой затеей.

Почему глупо покупать китайские флагманы на Android, когда есть Galaxy S24. Не вздумайте покупать китайские флагманы, пока в России остаются смартфоны Samsung. Фото: Mrwhosetheboss. Фото.

Не вздумайте покупать китайские флагманы, пока в России остаются смартфоны Samsung. Фото: Mrwhosetheboss

Чем Samsung лучше других Андроидов

Смартфоны Samsung выгодно отличаются от китайцев заботой и программном обеспечении для своих устройств. Если бренды из Поднебесной активно работают над оболочкой для внутреннего рынка, постоянно выпуская обновления и предлагая интересные фишки, то глобальная версия какой-нибудь HyperOS — это всегда огрызок с барского китайского стола.

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Кроме того, начиная с серии Galaxy S24, смартфоны Samsung будут получать обновления Android на протяжении 7 лет с момента выпуска устройства. Ближайший китайский конкурент по этому показателю — Xiaomi с ее 4-мя годами для свежих флагманов. Наконец, Samsung является лидером в области искусственного интеллекта среди производителей Android-смартфонов. Все представители линейки Galaxy S24, а также их предшественники, получили доступ к крутым фишкам Galaxy AI:

  • переводчик звонков в режиме реального времени;
  • перевод речи в текст;
  • форматирование текста под определенные цели;
  • встроенный в систему Google Объектив, позволяющий использовать функцию «Обвести и найти»;
  • уникальные обои, созданные

    • нейросетью;

  • продвинутые функции встроенного редактора фото.

Ничего из перечисленного выше не в состоянии предложить китайские бренды, которые порой не выполняют даже собственные обещания. К примеру, мой Xiaomi 12T Pro, позиционирующийся производителем как флагман, после обновления HyperOS не получил ни одной фишки ИИ для редактора в галерее. Только визуальные изменения, функции Android 14 и никакой глубокой интеграции устройств бренда, как в китайской версии оболочки.

Цены Samsung и китайских смартфонов в России

Цены Samsung и китайских смартфонов в России. Китайский Xiaomi за 150 тысяч рублей уже считается нормой. Фото.

Китайский Xiaomi за 150 тысяч рублей уже считается нормой

В условиях, когда на программном уровне ни один бренд из Поднебесной не в состоянии тягаться с Samsung, а характеристики везде плюс-минус одинаковые, на первый план выходит стоимость. Если мы посмотрим на официальные цены смартфонов в России, то окажется, что корейские Galaxy S24, в целом, дороже своих китайских конкурентов, или стоят примерно столько же:

Но из-за высокого спроса на устройства Samsung и, соответственно, низкого на китайских конкурентов, смартфоны Galaxy на нашем рынке представлены в большем количестве, что вынуждает продавцов снижать цены. Пройдет всего 2-3 месяца с момента презентации Samsung, и компактный флагман Galaxy S24 подешевеет с 89 999 ₽ на старте до вполне адекватных 66 286 ₽.

Цены Samsung и китайских смартфонов в России. Стоимость смартфонов samsung быстро падает. Фото.

Стоимость смартфонов samsung быстро падает

Купить Galaxy S24

А что происходит, например, с ценой Xiaomi 14 — прямого конкурента Galaxy S24? Без учета скидок он продается за 99 999 ₽, то есть со старта дороже на 10 тысяч. А по прошествии времени цена китайского флагмана в серых магазинах опустилась до 83 556 ₽: разрыв увеличился до 17 тысяч!

Цены Samsung и китайских смартфонов в России. А вот Xiaomi дешевеет менее активно. Фото.

А вот Xiaomi дешевеет менее активно

Конечно, можно взять китайскую версию Xiaomi примерно за 77 000 ₽, которая окажется чуть дешевле, но в таком случае придется столкнуться с целым рядом ограничений вроде отсутствия нужных для России частот 4G и родного языка в прошивке до необходимости вручную устанавливать сервисы Google и чистить смартфон от бесконечного количества приложений с иероглифами. Но это еще ничего. Вот realme вообще блокирует китайские смартфоны в России! Разумеется, Samsung ничего подобного себе не позволяет.

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Преданный фанат Xiaomi скажет: да я закажу на AliExpress смартфон и обману систему! Ага, обмани: за 89 842 ₽ и 10 тысяч рублей пошлины сверху. А потом еще подожди 20 дней, пока до тебя доберется заветная посылка.

Цены Samsung и китайских смартфонов в России. Справедливости ради, цена Xiaomi 14 на распродажах опускается до 65 тысяч, но таможенную пошлину никто не отменял. Фото.

Справедливости ради, цена Xiaomi 14 на распродажах опускается до 65 тысяч, но таможенную пошлину никто не отменял

У вас могло сложиться впечатление, что я намеренно использую в качестве примера Xiaomi, чьи цены вызывают вопросы уже не первый год. Если так, то давайте посмотрим на стоимость HONOR Magic6 Pro в России. В открытой продаже пока доступна китайская версия смартфона со всеми «радостями» за 100 790 ₽.

Цены Samsung и китайских смартфонов в России. Как вам цена китайской версии флагмана HONOR? Фото.

Как вам цена китайской версии флагмана HONOR?

Примерно за те же деньги можно купить Galaxy S24 Ultra, у которого и китайских ограничений нет, и, в целом, характеристики смотрятся более выигрышно хотя бы за счет дополнительной портретной камеры.

Цены Samsung и китайских смартфонов в России. На фоне Xiaomi и HONOR смартфон galaxy S24 Ultra уже не кажется таким дорогим. Фото.

На фоне Xiaomi и HONOR смартфон galaxy S24 Ultra уже не кажется таким дорогим

Единственный китайский флагман, который держит марку в российской рознице, — OnePlus 12. Сейчас его можно купить за 76 709 ₽, в то время как его прямой конкурент Galaxy S24 Plus стоит по меньшей мере 83 904 ₽.

Цены Samsung и китайских смартфонов в России. OnePlus 12 — редкий китайский флагман, который выгоднее Samsung. Фото.

OnePlus 12 — редкий китайский флагман, который выгоднее Samsung

Цены Samsung и китайских смартфонов в России. При такой цене есть повод задуматься, что лучше: OnePlus 12 или Galaxy S24 Plus. Фото.

При такой цене есть повод задуматься, что лучше: OnePlus 12 или Galaxy S24 Plus

А еще кто-то наверняка вспомнит о флагманах HUAWEI. Но давайте не будем всерьез рассматривать HUAWEI P60 Pro на процессоре двухлетней давности и без сервисов Google на борту в качестве реального конкурента Galaxy S24 Plus.

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Чем китайские смартфоны лучше Samsung

Да, китайские смартфоны до сих пор подкупают своим комплектом, куда помимо реально быстрой зарядки входит чехол, а на экран наносится защитная пленка, но серьезное ли это преимущество на фоне активно дешевеющих флагманов Samsung? По-моему, нет.

Чем китайские смартфоны лучше Samsung. В коробке со смартфонами Samsung таких плюшек уже давно нет. Фото: gizmochina. Фото.

В коробке со смартфонами Samsung таких плюшек уже давно нет. Фото: gizmochina

Премиальные смартфоны Xiaomi, HUAWEI и других брендов из Поднебесной хороши только на родине, где они стоят почти в 2 раза меньше относительно официальной российской розницы, и имеют кучу дополнительных фишек на борту. Для всех остальных китайские флагманы представляются отнюдь не лучшим решением.

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Зачастую они дороже Samsung и Apple, а наплевательское отношение разработчиков ПО к пользователям за пределами КНР, заставляет поверить в американо-корейскую заботу об экологии или по крайней мере закрыть на нее глаза, когда речь заходит о покупке дорогого смартфона, который в том числе является имиджевым устройством.

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