Почему лучше купить iPhone SE 2020, чем любой Android-смартфон

Несмотря на то что iPhone, вопреки расхожему мнению, с Android-смартфонами никогда не конкурировали, поскольку относились к разным экосистемам, выход iPhone SE 2020 всё изменил. Пусть он имеет небольшой дисплей, да и выглядит далеко не по-флагмански, его цена и самое передовое железо сделают своё дело и выведут этот аппарат в топ по продажам, заткнув за пояс даже многие iPhone, не говоря уже о смартфонах под управлением Android, которые за ту же цену предлагают пользователям куда более скудный набор возможностей.

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Сегодня 400 долларов – это средний ценовой сегмент, в который, как правило, не входят флагманы. Если раньше за эти деньги можно было купить топовый смартфон от OnePlus, Xiaomi, Huawei и других брендов, то теперь из-за перехода многих производителей на выпуск навороченных аппаратов, у пользователей, располагающих таким бюджетом, выбор будет не так широк. Разве что Google Pixel 3a, Galaxy Note 10 Lite, Xiaomi Mi 9T Pro или что-то подобное. Да, всё это очень неплохие устройства, на которые обязательно найдётся покупатель, но все они довольно компромиссны.

Аналоги iPhone SE 2020 на Android

Ближе всего к iPhone SE 2020, конечно, Google Pixel 3a. Это смартфоны, которые являются удешевлёнными версиями флагманских моделей, но при этом обладают почти полным спектром их функциональных возможностей. Вот только в случае с новым iPhone SE используется самое производительное железо на рынке, а Pixel 3a работает на базе средненького процессора Snapdragon 670. То есть он будет заведомо проигрывать чипу A13 Bionic от Apple, который легко уделывает даже флагманский Snapdragon 865, обладая большей вычислительной мощностью.

Жим-жим: Xiaomi испугалась нового iPhone SE 2020

Да, iPhone SE 2020 выглядит откровенно слабо на фоне Xiaomi Mi 9T Pro и Galaxy Note 10 Lite. Сказывается маленький дисплей новинки, большие рамки и область под кнопку «Домой», которой у современных смартфонов под управлением Android нет уже несколько лет. Однако здесь нужно учитывать фактор актуальности, который у iPhone SE 2020 развит куда больше. Ведь если Xiaomi Mi 9T Pro в последний раз обновится в этом году, а потом не получит ни одного апдейта, iPhone будет поддерживаться как минимум года 4, а то и больше.

Стоит ли покупать iPhone SE 2020

Купив iPhone SE 2020, вы получите смартфон, которым можно будет без проблем пользоваться несколько лет. Ни один другой аппарат на Android и близко не способен на это. А ведь, помимо поддержки, есть ещё множество факторов в виде фирменных аксессуаров Apple, которые делают из iPhone едва ли не лучший смартфон современности. Конечно, речь идёт об Apple Watch, которые невозможно подключить к Android, и об AirPods, которые с Android хоть и работают, но откровенно так себе, а потому покупать их имеет смысл только в экосистеме Apple.

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Особенности iPhone SE 2020

Преимущества iPhone SE 2:

Защита от попадания воды и пыли;

Поддержка беспроводной зарядки;

Камера с поддержкой портретного режима и 4К-видео;

Высокий уровень оптимизации.

Недостатки iPhone SE 2020:

Маленький дисплей;

IPS-матрица с низким разрешением;

Siri;

Отсутствие разъёма для наушников.

Android-смартфоны теряют в цене в два раза быстрее iPhone

Как видите, iPhone SE 2020 неидеален. Однако если бы передо мной стоял выбор, какой смартфон покупать, я бы безоговорочно сделал ставку на него. Всё-таки за свою цену он предлагает куда больше преимуществ, чем любой другой Android-аппарат. Да, в модельном ряду Apple и раньше были недорогие аппараты вроде iPhone 6s, iPhone 7 или iPhone 8. Вот только они не могли похвастать самым передовым железом и возможностью снимать портретные фото на одиночный модуль фотокамеры. Ну, а если мне что-то не понравится, я всегда смогу продать iPhone SE 2020 с минимальными потерями, чего никогда не сделаешь с Xiaomi, Huawei и им подобными устройствами.