Почему я выбираю для себя только смартфоны Huawei. Спойлер: они реально лучшие

Смартфоны Huawei вызывают много споров в силу своей уникальности. Они — единственные на рынке — не имеют сервисов Google, и многие отказываются их покупать только в силу этого. Однако есть и такие, кто погружается в тему более глубоко и выявляет иные недостатки в виде слабого аппаратного оснащения, которое якобы выливается в недостаток производительности и низкие оценки в синтетических тестах. Стоит ли говорить, что те, кто так плохо отзывается о смартфонах бренда, скорее всего и в глаза их не видели. Поэтому я, как давний поклонник продукции Huawei, попробую объяснить, что она не только не хуже, чем все остальное, а во многом даже лучше.

Новые процессоры Kirin

Одна из претензий, которую даже некоторые члены редакции AndroidInsider.ru предъявляют к смартфонам Huawei, сводится к процессорам с невысокой производительностью. Дескать, даже новейший чип компании Kirin 9010 набирает в бенчмарке AnTuTu почти столько же баллов, сколько и трехлетний Snapdragon 8 Gen 1. На бумаге, конечно, все выглядит и впрямь не очень «красиво». Но только до тех пор, пока не опробуешь решения Huawei сам.

Прежде всего начнем с потрясающей оптимизации смартфонов Huawei. Независимо от того, какой процессор использует конкретное устройство, вы будете удивлены, насколько быстро оно работает. Это касается любых сценариев — от взаимодействия с интерфейсом и приложениями до съемки фото и игр. Смартфоны Huawei не то что не лагают, они даже не успевают задуматься ни на одном из этапов независимо от сценария.

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Мне неоднократно доводилось использовать смартфоны на Android разных брендов, и я могу без зазрения совести сказать, что ни один из них не работал так же, как работают аппараты Huawei. Отставание конкурентов зачастую проявлялось даже при перелистывании рабочих столов, не говоря уже о скорости запуска и обработки приложений. Не хочется никого обидеть, но лучше всего в пользу моей искренности скажет то, что я в итоге остановился именно на Huawei.

Что смартфону дает новый процессор

Процессоры Kirin, которые используют флагманские смартфоны Huawei, также ругают за устаревший техпроцесс. Якобы 7 нм — это совсем древняя технология, которой уже нет места в современном мире, где бал правят чипы, построенные по техпроцессу 3 нм. Действительно, разница между ними — по крайней мере, в техническом смысле — есть. Самые современные «камни» обладают более высокой производительностью и энергоэффективностью. Но не кажется ли вам, что оба этих тезиса звучат будто из методички? Сейчас объясню, что я имею в виду.

Безусловно, более новые процессоры имеют большую вычислительную мощность. Она, в свою очередь, выливается в более быструю обработку устройством посылаемых ему команд. А какой процесс сегодня можно назвать самым требовательным? Закладывать такие мощности на обработку интерфейса очевидно никто не будет, поскольку он и так давно уже не лагает. Больше всего производительность важна в скорости обработки вычислительной фотографии.

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Как вы, наверное, знаете, за качество итогового снимка отвечает не только оптика, но и алгоритмы постобработки на базе нейросетей. Они должны работать максимально быстро, чтобы при съемке не возникало эффекта задумчивости, и, считается, что на это способны только наиболее новые процессы. Но как же получается, что даже Huawei Mate 60 Pro, который использует 7-нанометровый чип Kirin 9000S является лидером рейтинга DxOMark? Да потому что все решает оптимизация, и она у Huawei — на высшем уровне.

Нужны ли обновления Android

Отдельно я бы хотел поговорить о прошивке смартфонов Huawei. В России они по-прежнему используют оболочку EMUI на базе Android 12, и автор AndroidInsider.ru Герман Вологжанин считает это огромным недостатком. Дескать, в современных условиях просто невозможно пользоваться смартфоном, который работает под управлением устаревшей версии операционной системы. Но, опять-таки, это не бумаге. А что в реальности?

Недавно я подробно рассказывал, почему обновления Android как таковые уже мертвы. Если в двух словах, то Google, отдав развитие системы на аутсорсинг сторонним производителям, фактически потеряла какое-либо влияние на платформу. Дошло до того, Android из лидера превратился в догоняющего, год от года обретая те функции, которые уже давным давно реализованы в проприетарных оболочках производителей. Huawei в этом смысле не исключение.

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EMUI даже на базе Android 12 имеет широкий спектр функций, которых нет даже в Android 15. При этом прошивка Huawei обеспечивает смартфонам бренда глубокую интеграцию с другими устройствами и отличается высочайшим уровнем стабильности. Кажется, это в принципе единственная оболочка, которая не забивается кэшем и не начинает лагать со временем. У меня перед глазами есть старый Honor View 20, вышедший в 2018 году, и, могу сказать, что работает он идеально.

Почему смартфоны Huawei лучшие

У меня нет цели выгораживать Huawei и ее смартфоны. В конце концов, мне за это не платят. Просто я не терплю несправедливости. В моей системе ценностей первостепенную важность имеют не характеристики на бумаге, а реальные показатели, такие как быстродействие, функциональность и общее восприятие устройства. У Huawei, должен признать, и с тем, и с другим, и с третьим все в полном порядке. Они лучшие по стабильности работы, лучшие по качеству фото, лучшие по возможностям экосистемы, лучшие по уровню оптимизации.

Я не спорю, что Huawei использует чуть более старые технологические решения, чем все остальные производители, и не собираюсь ее за это оправдывать. Ведь если у нее нет к ним доступа, это уж точно не проблема потребителя. Но, с другой стороны, я искренне восхищаюсь тем, что даже с имеющимися наработками Huawei умудряется обходить конкурентов, у которых нет таких же проблем как у нее.

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Не знаю, как у вас, но для меня, как для бывшего владельца iPhone, смартфон — это в первую очередь его стабильность. Видимо, во мне сказывается какая-то боль из конца прошлого века, когда любая вещь, которую ты покупаешь, обязательно должна служить как можно дольше. Даже если ты не планируешь пользоваться устройством больше пары лет, а потом все равно продашь его вместо того, чтобы передать кому-то по наследству, очень приятно осознавать, что ты купил «вещь». И с другими смартфонами, в отличие от Huawei, у меня такого ощущения нет.