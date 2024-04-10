Android 15 доказала, что обновления Google больше не имеют никакого значения

Не знаю, как вам, но у меня рациональность ежегодных обновлений операционных систем, а именно Android, вызывает вопросы достаточно давно. Я уже давно наблюдаю, что многие смартфоны в принципе неплохо справляются без регулярных апдейтов, но окончательно разувериться в их необходимости мне помог Android 15. Несмотря на что что его релиз еще не состоялся, уже на данном этапе стало ясно, что обновления Google мертвы, и в них нет ни малейшего смысла.

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Что лучше: чистый Андроид или оболочка

Несмотря на то что платформа Android уже давно достигла максимальной степени зрелости, а ее функциональность и интерфейс стабилизировались, отказ от нововведений — это далеко не лучшая затея. В конце концов, технологии не стоят на месте, и у разработчиков всегда есть возможность предложить пользователям что-то по-настоящему новое и революционное. Поэтому отказываться от обновлений как таковых смысла все-таки не имеет. Но обновления Android в том виде, в каком их предлагает Google, абсолютно безынтересны и малоприменимый на практике.

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Все дело в том, что когда-то Google решила отдать развитие Android на откуп независимым производителям. Она позволила им выпускать свои собственные оболочки, наращивая их возможности сверх того, что доступно в AOSP по умолчанию. В результате производители ушли так далеко, что их оболочки, такие как EMUI от Huawei, MIUI от Xiaomi и One UI от Samsung, сами превратились в подобие ОС. Они больше не расширяют базовые возможности Android, а зачастую опережают ее по уровню инноваций.

Нужны ли обновления Андроид

Android 15 стал ярким примером того, как стандартные обновления операционной системы утрачивают свою ценность перед лицом сторонних разработок. Многие «новые» функции, которые появляются в бета-версии предстоящего апдейта, на самом деле были доступны в оболочках производителей смартфонов на протяжении нескольких лет.

Улучшенное управление разрешениями приложений, функция записи звонков и отслеживание остаточного ресурса аккумулятора уже давно являются частью многих независимых оболочек. Таким образом, для пользователей смартфонов, где все это уже реализовано, обновление до последней версии Android не представляет существенной ценности, поскольку они и так пользуются этими функциями.

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Особенно в этом смысле выделяется Huawei со своей EMUI. Санкции и ограничения, наложенные на компанию, привели к тому, что все ее смартфоны теперь используют AOSP (Android Open Source Project) без сервисов Google и получают обновления ядра с большой задержкой. Например, мой Huawei Nova 11 Pro, который вышел в прошлом году, до сих пор работает на Android 12.

Чем смартфоны Huawei лучше других

Несмотря на это, Huawei смогла не только адаптировать свою оболочку EMUI для работы без сервисов Google, но и предложить ряд альтернативных наработок, которые обеспечивают пользователям даже более обширный пакет функций, чем в полноценной версии Android. Это показывает, что современные оболочки способны существовать практически автономно, используя довольно старое ядро и не испытывая при этом никаких неудобств.

Да, обновления несут не только новые функции, но и улучшения безопасности, исправления ошибок и оптимизации производительности, которые остаются важными для всех пользователей. Кроме того, многие пользователи предпочитают использовать официальные версии операционной системы, чтобы получить доступ к экосистеме Google, включая магазин приложений Google Play и другие сервисы.

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Но, во-первых, Huawei неплохо справляется сама с поддержанием должного уровня защищенности своей платформы, регулярно выпуская патчи безопасности. А, во-вторых, отсутствие системных обновлений Android никак не ограничивает возможности Google Play и других сервисов Google. Благо они уже давно отвязаны от основной ОС и могут обновляться абсолютно независимо.

Таким образом, хотя Android 15 сам по себе может выглядеть довольно значимым апгрейдом ОС по сравнению с предыдущими версиями, это ни в коей мере не опровергает теорию о том, что обновления Андроид сегодня выглядят бессмысленно. Они больше не играют важной роли в обеспечении безопасности и совершенствования устройств, поскольку за это теперь отвечают их производители, а не Google.