Правда ли, что смартфоны Huawei больше не будут обновляться

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Иван Кузнецов 1

После того, как Huawei запретили использовать сервисы Google, жизнь компании и её фанатов кардинальным образом поменялась. Для них наступила какая-то неопределённость. То, что раньше было само собой разумеющимся, теперь вдруг стало чем-то совершенно неочевидным. А что теперь будет? А не отключат ли уже существующие смартфоны? А будут ли их обновлять? А если будут, то не будет ли исключений? Прямых ответов на все эти вопросы, как ни странно, Huawei не дала, потому что, видимо, и сама не знала, что отвечать. Но сейчас уже можно понять, на что рассчитывать.

Huawei

Huawei будет обновлять свои смартфоны далеко не на равных

Как работает HarmonyOS на примере планшета Huawei

Для начала давайте разберёмся с тем, что такое поддержка смартфонов на Android. По факту это штука весьма и весьма неоднозначная, потому что новые версии Android – это далеко не основной способ обновлять операционную систему. Как ни странно, но большинство системных нововведений внедряются в Android именно посредством обновлений приложений Google и сервисов Google Play. Вот только смартфонам Huawei – по крайней мере, определённой их части– они больше не светят.

Обновление телефонов Huawei

Но тут важно разобраться с частями. Во-первых, ряд аппаратов – притом довольно изрядный – не подпадают под действие американских санкций в принципе. Это все устройства, вышедшие до начала 2020 года включительно. Они находятся в самом выигрышном положении, потому что у их владельцев самый широкий выбор. Несмотря на то что они не получат новых версий Android, но будут продолжать получать обновления Google Play и при желании смогут перейти на Harmony OS. К их числу относится мой Honor View 20. Но я скорее всего останусь на Android.

Harmony OS

Новые смартфоны Huawei будут получат только обновления Harmomy OS

Такое решение я принял, потому что Google имеет обыкновение подолгу обновлять свои сервисы на смартфонах под управлением Android. Большая часть новых фишек, которые поисковый гигант выпускает в составе своих приложений, как правило, добираются до аппаратов на базе Android 8 и 9. Так что у меня есть ещё достаточно времени, чтобы не чувствовать себя обделённым и пользоваться, по сути, актуальным устройством. С Harmony OS проблем же было бы больше.

Huawei — всё? Компания отказывается от выпуска флагманов из-за санкций

Смартфоны Huawei, которые изначально вышли без сервисов Google, хоть уже и начали обновляться на Harmony OS, на мой взгляд, находятся в менее выигрышном положении. Мы уже знаем, что новая операционка Huawei построена на базе Android. То есть ей, по логике вещей, полагаются все те же обновления, что и обычным Android-смартфонам. Однако из-за санкций ничего такого им не светит. Они не получат ни обновлений безопасности, но обновлений Google Play, ни обновлений приложений Google.

Как будут обновляться смартфоны Honor

Даже с системными апдейтами у аппаратов на Harmony OS не всё понятно. Учитывая, что Huawei уже несколько раз всех обманула, ждать от неё чего-то невероятного не стоит. Скорее всего, обновления безопасности для Harmony OS она выпускать не будет, сделав вид, что это привилегия только Android-смартфонов, а обновлять саму Harmony OS чаще чем раз в год вряд ли сможет. В результате пользователи потеряют очень многое, поскольку такого же спектра приложений, как у Google, у Huawei нет.

Honor

А если у вас новый Honor, ему светят вообще все обновления, характерные для других смартфонов

Но есть ещё Honor, которая теперь стала независимой компанией и больше не подвержена американским санкциям. Она может выпускать смартфоны, которые будут работать на базе полноценного Android, а значит, будут получать все обновления, которые причитаются всем остальным. Другое дело, что пока независимая Honor не выпустила ни одного по-настоящему своего смартфона, который бы работал с сервисами Google, так что переживать тут особенно не о чем.

Huawei рассказала, легко ли перейти с Android на Harmony OS

А теперь давайте ещё раз и тезисно:

  • Старые смартфоны Huawei и Honor, вышедшие до начала 2020 года, не получат новых версий Android, даже если они были им положены, но зато будут получать обновления приложений Google и сервисов Google Play. При желании их владельцы могут установить Harmony OS.
  • Смартфоны Huawei и Honor, которые изначально вышли без сервисов Google, не получат ни обновлений Android, ни патчей безопасности, ни сервисов Google Play. Максимум, что им светит, — это новые версии Harmony OS, которые скорее всего будут выходить не чаще раза в год.
  • Новые смартфоны Honor, которые начнут выходить в 2021 году с сервисами Google, будут получать все обновления Android, патчи безопасности и апдейты сервисов Google. Однако даже при всём желании пользователей установить на них Harmony OS будет нельзя из-за нежелания Honor.
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1 комментарий
  1. Ugolev

    Так патчи безопасности раз в квартал прилетают, на хуавей, в течении 3 лет, то есть на всю 40 линейку. Также emui иногда обновляют. Аппгелери тоже получает обновы, так же как и hms сервисы. Что ещё нужно?

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