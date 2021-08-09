Правда ли, что смартфоны Huawei больше не будут обновляться

После того, как Huawei запретили использовать сервисы Google, жизнь компании и её фанатов кардинальным образом поменялась. Для них наступила какая-то неопределённость. То, что раньше было само собой разумеющимся, теперь вдруг стало чем-то совершенно неочевидным. А что теперь будет? А не отключат ли уже существующие смартфоны? А будут ли их обновлять? А если будут, то не будет ли исключений? Прямых ответов на все эти вопросы, как ни странно, Huawei не дала, потому что, видимо, и сама не знала, что отвечать. Но сейчас уже можно понять, на что рассчитывать.

Как работает HarmonyOS на примере планшета Huawei

Для начала давайте разберёмся с тем, что такое поддержка смартфонов на Android. По факту это штука весьма и весьма неоднозначная, потому что новые версии Android – это далеко не основной способ обновлять операционную систему. Как ни странно, но большинство системных нововведений внедряются в Android именно посредством обновлений приложений Google и сервисов Google Play. Вот только смартфонам Huawei – по крайней мере, определённой их части– они больше не светят.

Обновление телефонов Huawei

Но тут важно разобраться с частями. Во-первых, ряд аппаратов – притом довольно изрядный – не подпадают под действие американских санкций в принципе. Это все устройства, вышедшие до начала 2020 года включительно. Они находятся в самом выигрышном положении, потому что у их владельцев самый широкий выбор. Несмотря на то что они не получат новых версий Android, но будут продолжать получать обновления Google Play и при желании смогут перейти на Harmony OS. К их числу относится мой Honor View 20. Но я скорее всего останусь на Android.

Такое решение я принял, потому что Google имеет обыкновение подолгу обновлять свои сервисы на смартфонах под управлением Android. Большая часть новых фишек, которые поисковый гигант выпускает в составе своих приложений, как правило, добираются до аппаратов на базе Android 8 и 9. Так что у меня есть ещё достаточно времени, чтобы не чувствовать себя обделённым и пользоваться, по сути, актуальным устройством. С Harmony OS проблем же было бы больше.

Huawei — всё? Компания отказывается от выпуска флагманов из-за санкций

Смартфоны Huawei, которые изначально вышли без сервисов Google, хоть уже и начали обновляться на Harmony OS, на мой взгляд, находятся в менее выигрышном положении. Мы уже знаем, что новая операционка Huawei построена на базе Android. То есть ей, по логике вещей, полагаются все те же обновления, что и обычным Android-смартфонам. Однако из-за санкций ничего такого им не светит. Они не получат ни обновлений безопасности, но обновлений Google Play, ни обновлений приложений Google.

Как будут обновляться смартфоны Honor

Даже с системными апдейтами у аппаратов на Harmony OS не всё понятно. Учитывая, что Huawei уже несколько раз всех обманула, ждать от неё чего-то невероятного не стоит. Скорее всего, обновления безопасности для Harmony OS она выпускать не будет, сделав вид, что это привилегия только Android-смартфонов, а обновлять саму Harmony OS чаще чем раз в год вряд ли сможет. В результате пользователи потеряют очень многое, поскольку такого же спектра приложений, как у Google, у Huawei нет.

Но есть ещё Honor, которая теперь стала независимой компанией и больше не подвержена американским санкциям. Она может выпускать смартфоны, которые будут работать на базе полноценного Android, а значит, будут получать все обновления, которые причитаются всем остальным. Другое дело, что пока независимая Honor не выпустила ни одного по-настоящему своего смартфона, который бы работал с сервисами Google, так что переживать тут особенно не о чем.

Huawei рассказала, легко ли перейти с Android на Harmony OS

А теперь давайте ещё раз и тезисно: