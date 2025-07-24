realme 15 и realme 15 Pro вышли официально. Это смартфоны для блогеров с батареей на 7000 мАч

В прошлом году компания realme совершила революцию в сегменте недорогих смартфонов, выпустив realme 12 Pro+ — первый в мире середняк, оснащенный камерой-перископом, как у дорогих флагманов. Следующие два поколения наследовали эту традицию, предлагая минорные улучшения, а базовые модели и вовсе оставались в тени топовой версии. Но, показав сегодня смартфоны realme 15 и realme 15 Pro, компания полностью изменила позиционирование номерной серии.

Во-первых, линейка лишилась версии «Pro+», еще несколько недель назад заявив, что все возможности «Plus» перекочуют в «Pro». То есть realme 15 Pro — это прямой наследник realme 14 Pro+. Во-вторых, производитель лишил новую модель статуса камерофона, превратив ее в смартфон для блогеров. Как и почему — рассказала сама realme.

Характеристики realme 15 и realme 15 Pro

Презентация realme 15 состоялась в Индии, где представители компании сообщили о том, что при недостатке света люди чаще всего делают фото на основную камеру, фронталку и ультраширик. Телеобъектив с оптическим зумом, как мы понимаем, в сделку не входил.

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Наследник realme 14 Pro+ лишился перископ-камеры, позволявшей делать шикарные портреты и приближать объекты с кратностью зума вплоть до 120X. Теперь упор сделан на ультраширик, селфи-камеру и железо для работы искусственного интеллекта.

Характеристики realme 15 realme 15 Pro Экран 6.8 дюйма, AMOLED (2800х1280), 144 Гц 6.8 дюйма, AMOLED (2800х1280), 144 Гц Основная камера 50 (OIS) + 8 МП + ToF 50 (OIS) + 50 МП + ToF Фронтальная камера 50 МП 50 МП Процессор Dimensity 7300+ Snapdragon 7 Gen 4 Память 8/128, 8/256 или 12/256 ГБ 8/128, 8/256, 12/256 или 12/512 ГБ Аккумулятор 7000 мАч 7000 мАч Зарядка 80 Вт 80 Вт

Смартфоны работают на базе процессоров Dimensity 7300+ и Snapdragon 7 Gen 4. Это новые чипы, демонстрирующие заметный прирост на фоне прошлогодних Snapdragon 6 Gen 4 и Snapdragon 7s Gen 3, а Snapdragon 7 Gen 4 из realme 15 Pro в тесте AnTuTu и вовсе переваливает за миллион баллов.

У realme 15 и realme 15 Pro одинаковые экраны, которые можно похвалить за отсутствие рамок и яркость до 1800 нит на солнце, а также огромные аккумуляторы на 7000 мАч. Кайф, но камера станет предметом для ожесточенных споров.

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В случае с realme 15 Pro каждый модуль способен записывать видео в разрешении 4K@60fps, что круто для блогеров и особенно тиктокеров, которым сложно найти смартфон с лучшей фронталкой. Также камера «прошки» порадует любителей снимать экшен-видео на ультраширик, но простые мобильные фотографы остаются в пролете: телевика-то с оптическим зумом теперь нет.

Функции искусственного интеллекта для блогеров

Ориентацию на блогеров подтверждает и наличие новых функций ИИ, созданных для обработки фото и видео. Так, с серией realme 15 производитель анонсировал первый в мире режим AI Party Mode. За громкими словами скрывается настройка камеры под ночные вечеринки, чтобы фотографии были более яркими и динамичными.

Завезли новые эффекты для разноцветной вспышки, а также AI Edit Genie — редактор, позволяющий заменить фон на фото, перенеся пользователя из деревни в Париж, и дорисовать объекты, накинув, к примеру, на человека плащ супермена.

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Очевидно, все это — игрушки на один раз, которые могут пригодиться лишь тем, кто любит редактировать свои фотографии перед постингом в социальные сети. Практической пользы в них, увы, нет.

Цена realme 15 и realme 15 Pro

Поменяв позиционирование смартфонов, производитель не изменил себе, оставив стоимость realme 15 на прежнем уровне. В Индии новинки за новинки просят:

realme 15 — от 23 999 ₹ (~ 22 000 ₽);

— от 23 999 ₹ (~ 22 000 ₽); realme 15 Pro — от 28 999 ₹ (~ 26 500 ₽).

Вроде бы, недорого, ведь realme 14 Pro+ сейчас продают на AliExpress за 25 тысяч. Но смартфоны без оптического зума, а их базовые версии рассчитаны всего на 8/128 ГБ памяти.

realme 14 Pro+ на AliExpress

Выход realme 15 в России находится под вопросом. И дело не в спорности новинок, а в том, что на протяжении последних лет в нашу страну приезжают только представители четных серий. Так, realme 13 Pro и realme 13 Pro+ в России не продавались официально. Возможно, та же участь постигнет и новые смартфоны, но говорить об этом с полной уверенностью пока нельзя.