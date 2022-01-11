Умное кольцо и другие фитнес-трекеры с CES 2022

CES — крупнейшая мировая выставка, посвященная мировой электронике. Она ежегодно проходит в США и приносит нам сотни новых необычных гаджетов из самых разных категорий: от техники будущего, включающей летающий машины, до самых базовых вещей, вроде смартфонов. В этом году на выставке показали много интересных носимых устройств, которые принято называть просто фитнес-трекерами или умными браслетами. Вот только часть из них не получится подогнать под эти понятия из-за того, что они слишком уж необычные. Мы собрали воедино самые интересные и хотим рассказать о них вне зависимости от того, будут ли они официально продаваться в России.

Garmin Venu 2 Plus — новые часы Гармин

Garmin Venu 2 были запущены только в апреле, но на выставке CES 2022 компания анонсировала еще более совершенное устройство. Garmin Venu 2 Plus берет то, что нам так нравилось в оригинале, и добавляет две важные функции — голосового помощника и поддержку телефонных звонков.

Пока ваш телефон подключен к Venu 2 Plus через Bluetooth, носимое устройство может получить доступ к выбранному вами голосовому помощнику, будь то Google Assistant, Bixby или Siri. Длительное нажатие центральной боковой кнопки активирует вызов ассистента. Затем вы можете напрямую разговаривать с ним через часы и слышать ответы благодаря встроенному микрофону и динамику. Вы также можете совершать и принимать телефонные звонки на часах.

Помимо этих новых функций, Venu 2 Plus может отслеживать множество спортивных режимов, предлагает автономный GPS, большое количество встроенной памяти для музыки и Garmin Pay. Правда, цена кусается и составляет в США 449,99 долларов (примерно 34 000 рублей по текущему курсу). Обычные Venu 2 в России можно найти по цене примерно от 33 000 рублей, а значит, новинка официально на российском рынке будет стоить на несколько тысяч рублей дороже.

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Garmin Vivomove Sport — умные часы со стрелками

На первый взгляд Vivomove Sport — это аналоговые часы с физическими стрелками. Но коснитесь циферблата, и вы обнаружите скрытый дисплей, на котором отображается статистика вашей физической подготовки, уведомления смартфона и многое другое. Они отслеживают шаги, сожженные калории, расстояние и время активности, а также поддерживают функции Garmin Body Battery и мониторинг уровня стресса.

Самое интересное, что Vivomove Sport может похвастаться пятидневным временем автономной работы и дополнительным днем ​​в режиме работы часов, если заряд батареи критически низок.

Skagen Falster Gen 6 — компактные часы

Skagen Falster Gen 6 основаны на той же базовой платформе Gen 6, что и другие часы Fossil Group. Это означает, что они оснащены чипсетом Qualcomm Snapdragon Wear 4100 Plus и 1 ГБ оперативной памяти.

Гаджет работает на программном обеспечении Google Wear OS 2 и находится в шорт-листе устройств, которые получат обновление Wear OS 3 в 2022 году. Стоимость будет довольно средней для на фоне подобных устройств — 295 долларов (примерно 22 000 рублей по текущему курсу).

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Razer X Fossil Gen 6 — игровые смарт-часы

Razer — сверхпопулярный игровой бренд — и Fossil объединились, чтобы создать умные часы. Технически это не полностью новый гаджет, а лишь перевыпущенная под брендом Razer модель Fossil Gen 6. Но она объединит миллионы фанатов обеих марок.

Этот гаджет работает на платформе Snapdragon Wear 4100 Plus, поэтому с производительностью не будет никаких проблем. Он также поставляется с музыкальным хранилищем, точным отслеживанием уровня кислорода в крови и предлагается во многих цветовых решениях и стилях.

Для фанатов Razer есть три эксклюзивных циферблата, а гладкий черный корпус хорошо контрастирует с культовыми ярко-зелеными акцентами на циферблатах и ​​ремешках. Часы предлагаются в одном размере — 44 мм.

Самое интересное, что все те миллионы фанатов должны будут еще побороться за эти часы. Всего будет выпущено 1337 единиц по цене всего 330 долларов (примерно 25 000 рублей). Можно ожидать перекупщиков с кратно бОльшими ценниками.

MindMics — необычный трекер

Что, если бы вы могли отслеживать ключевые показатели тела, такие, как частота сердечных сокращений, ЭКГ, частота дыхания и уровень стресса, с помощью чего-то столь же неинвазивного, как ваши наушники? Это то, что бостонская компания MindMics стремится донести до потребителей.

Она использует технологию инфразвуковой гемодинографии, в отличии от более традиционного метода PPG, основанного на свете, для измерения сигналов вашего сердца и других внутренних органов. Этот метод записи данных достаточно хорош, чтобы фиксировать открытие и закрытие отдельных сердечных клапанов. Каждый раз, когда вы вставляете наушники, технология MindMics начинает записывать данные о вашем сердечном ритме. Затем эти данные отправляются в приложение для смартфона, чтобы предоставить вам статистику здоровья в режиме реального времени.

Технология отслеживания сердечного ритма может быть встроена в обычные наушники. Осталось только дождаться того момента, когда это произойдет. Эту технологию можно будет использовать одновременно с прослушиванием музыки или разговором по телефону. В настоящее время MindMics работает с проводными наушниками, но скоро сможет быть совместима и с беспроводными моделями.

То, насколько технология отслеживания MindMics влияет на время автономной работы ваших наушников, остается под вопросом, но производитель уверяет, что время автономной работы сократится всего на несколько минут.

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Movano — умное кольцо

Мир носимых устройств часто игнорирует половую принадлежность и не выделяет гаджеты отдельно для женщин или для мужчин. Компания Movano, занимающаяся здравоохранением, решила это исправить и выпустила смарт-кольцо, нацеленное в основном на использование женщинами.

Кольцо Movano предназначено для женщин всех возрастов, которые хотят получать полезную информацию о своем здоровье и активности. Оно не является полной альтернативой популярному кольцу Oura Ring, хотя в чем-то они похожи. Movano сможет отслеживать качество и продолжительность сна и его фазы, дыхание, частоту сердечных сокращений, ритмы работы сердца, температуру тела, кислород в крови, шаги и количество сожженных калорий.

Компания рассчитывает, что в дальнейшем прибор сможет измерять подтвержденные с медицинской точки зрения данные, включая неинвазивный мониторинг уровня глюкозы и артериального давления без манжеты. Однако, это может занять время. Пока же можно сказать, что кольцо появится в продаже во второй половине 2022 года и будет выпускаться в черном, медном, серебряном и золотом цветах. Цена пока не сообщается.

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Nowatch — трекер вместо часов

Nowatch, вероятно, является самым необычным носимым устройством, включенным в этот список. Nowatch выглядит как умные часы, но не имеет традиционных ”умных” функций. Это скорее трекер здоровья и хорошего самочувствия.

Основная фишка Nowatch — это его способность ”предсказывать” уровень стресса своего владельца. Он делает это, отслеживая уровень кортизола с помощью определения электродермальной активности, аналогично тому, что мы видели на Fitbit Sense. Команда Nowatch утверждает, что может предсказать изменения эмоционального состояния на час вперед. Например, если гаджет почувствует, что вы вот-вот перевозбудитесь, вы получите уведомление, чтобы вы могли пойти прогуляться, помедитировать или сделать что-то еще, чтобы попытаться успокоиться. Алгоритмы отслеживания стресса Nowatch были разработаны компанией Philips.

Помимо измерения уровня стресса, Nowatch может отслеживать температуру вашего тела, частоту сердечных сокращений в состоянии покоя и активности, продолжительность и фазы сна, а также частоту дыхания. Функции отслеживания видов спорта нет. Вместо этого носимое устройство фокусируется на расходе энергии, отслеживая количество калорий, необходимых для поддержания вашего основного метаболизма (BMR).

Nowatch предлагает 14-дневное время автономной работы, защиту от воды и возможность подключения Bluetooth LE. На лицевой стороне устройства установлены сменные магнитные диски из нержавеющей стали, которые можно менять в зависимости от настроения. Варианты основной части корпуса часов включают золотое, серебряное и розовое оформление. В продажу гаджет поступит весной, а его цена составит 599 долларов (примерно 45 000 рублей по курсу).

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