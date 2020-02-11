На что способна камера Galaxy S20?

Компания Samsung уже сегодня в 22 часа по московскому времени представит новое поколение флагманской линейки Galaxy S20, S20 Plus и S20 Ultra. Телефоны предложат потребителям всё самое лучше, однако особенность, которую ждут многие — 108 Мп камера. Давайте же разберемся, на что способен такой модуль, и что компания может предложить потребителям в вопросе камеры?

В Сети уже сейчас появились примеры, демонстрирующие возможности новых камер Samsung при плохом освещении. Источником стал Twitter-пользователь @MaxWinebach, являющийся автором публикаций на сайте XDADevelopers. Результат сравнения представим ниже.

Итак, начнем с 30x-приближения. Первое фото сделано на S20 Ultra в обычном режиме, а второе при максимальном зуме на всё тот же S20 Ultra. Результат впечатляет:

Galaxy S10 vs Galaxy S20 Ultra

На втором сравнении показан ночной режим камеры S20:

Galaxy S10 vs Galaxy S20

Galaxy S10 vs Galaxy S20

Удивительный результат, если учитывать, что в S20 компания не будет использовать 108-Мп модуль, оставив данную особенность премиальному S20 Ultra. Вот там-то мы и увидим настоящее превосходство ночного режима новой линейки, ведь 108 миллионов пикселей Samsung комбинирует в 12 миллионов с помощью технологии Nonacell. Благодаря комбинации 9 пикселей в 1 камера предлагает больше света, из-за чего снимки в темное время суток получаются крайне яркими и четкими.

Мы уже могли наблюдать подобное, когда сравнивали Google Pixel 4 с Xiaomi Mi Note 10, который также оснащен 108-Мп модулем. Тогда ночной режим Night Sight в Pixel 4 существенно проиграл камере Note 10. Даже нейросети Pixel 4 не помогли устройству вырваться в лидеры. И это с учетом того, что алгоритмы Xiaomi очевидно проигрывают алгоритмам Samsung и Google.

А вот широкоугольная камера, на удивление, в случае с S10 демонстрирует более интересные результаты:

Galaxy S10 vs Galaxy S20

Возможно, компания поправит ситуацию будущими обновлениями, ведь очевидно, что пока софт в устройствах нефинальный.

Спецификации Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra

По слухам, S20 оснастят 6,2-дюймовым экраном, S20+ получит 6,7-дюймовый экран, а в S20 Ultra нам предложат 6,9 дюймов. Стоит отметить, что все 3 устройства оснастят экранами с повышенной частотой обновления картинки 120 Гц. S20 и S20 Plus оснастят 12-Мп основной, 64-Мп телефото и 12-Мп Ultrawide камерами. А вот S20 Ultra порадует 108-Мп основной камерой, 48-Мп камерой с 10х-приближением, а также 12-Мп модулем. Фронтальная камера в телефоне будет на 40 Мп.

Все 3 смартфона оснастят высокопроизводительным Snapdragon 865 или Exynos 990, Galaxy S20 и S20 Plus получат 128 ГБ встроенной памяти, а вот S20 Ultra порадует вариантами на 128/256/512 гигабайт.

В S20 пользователи встретят аккумулятор на 4000 мАч, в S20 Plus на 4500 мАч, а в S20 Ultra на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 25 Ватт и 45 Ватт соответственно. Нас также порадуют новыми цветовыми решениями: космический черный, космический серый, небесно-голубой, и небесно-розовый.

Все 3 смартфона получат сканер под дисплеем и Android 10 из коробки. По оперативной памяти стоит ожидать конфигурации с 12 и 16 гигабайтами. Удивительно, еще не так давно 16 ГБ ПЗУ и 1 ГБ ОЗУ считалось нормой, а теперь нормой становятся 16 гигабайт оперативной и 512 встроенной памяти. Технологии, конечно, развиваются очень быстро.

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Теперь давайте рассмотрим стоимость новинок. S20 будут продавать по 850 долларов, S20 Plus по 950 долларов, а S20 Ultra по 1200 долларов. Цены стали выше примерно на 10-20% в сравнении с линейкой S10. Вероятно, компания с целью угнаться за максимальным качеством жертвует при этом стоимостью. Пока не совсем понятно, кто сможет позволить себе S20 за почти 900 долларов.

Интересно узнать мнение наших читателей. Готовы ли вы приобрести новый флагман, если в России он будет оценен, например, в 70 тысяч рублей за базовую модификацию? Делитесь мнением в комментариях и не забывайте про наш Телеграм.