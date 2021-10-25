Какая камера стоит в Google Pixel 6 и чем она действительно хороша

В Pixel 6 и 6 Pro есть много новых интересных технологий, в том числе дисплей LTPO с частотой 120 Гц и специальный процессор Tensor. В них есть еще и новая камера, о которой как-то мало говорят. Телефоны Google всегда делали хорошие фотографии, но новые модели всегда уступали конкурентам по уровню оборудования. В какие-то моменты отставание не просто было, но и доходило до трех лет. То есть несмотря на то, что телефон делал хорошие снимки, сама камера в нем не менялась годами. Теперь ее наконец-то обновили, и с учетом подхода Google к вычислительной фотографии ситуация должна измениться довольно сильно.

Камера Google Pixel 6

Раньше было немного странно, что даже Pixel 5a, который был выпущен ранее в 2021 году, использует практически неизменный сенсор по сравнению с Pixel 2 2017 года. Конечно, компания экспериментировала со сверхширокоугольным и телеобъективом тем временем, но эти разработки были далеки от передовых.

Серия Pixel 6 исправляет это отсутствие прогресса с помощью новых датчиков изображения и программных уловок, которые, как мы надеемся, вернут телефоны в лучшую в своем классе форму. Итак, давайте подробно рассмотрим, что изменилось в новинках, почему они уникальны и что это значит для мира мобильной фотографии.

Как установить Google Camera от новых Pixel.

Являются ли камеры Google Pixel лучшими

Можно сказать, что новейшие камеры Google все равно не самые современные по всем параметрам. Например, нет большого зума для телеобъектива, который встречается у некоторых других брендов. Но то, что мы получили все равно является давно назревшим обновлением.

Также стоит отметить, что Pixel 6 Pro оснащен более крупной селфи-камерой с разрешением 11,1 Мп, физическим размером пикселя 1,22 мкм и диафрагмой f/2,2, в то время, как стандартный Pixel 6 имеет лишь 8 Мп, размер пикселя 1,12 мкм и светосилу f/2,0, которые Google использовала в Pixel 5.

Возможно, наиболее важным изменением в Pixel 6 и 6 Pro является использование более крупного датчика изображения. Крошечный 1/2,55-дюймовый Sony IMX363 наконец-то заменен гораздо более крупным 1/1,31-дюймовым основным датчиком. Для сравнения, основной датчик внутри Galaxy S21 Ultra имеет размер 1/1,33 дюйма. То есть он даже немного меньше, чем то, что использовала Google. Это изменение уже само по себе при прочих равных приведет к увеличению захвата света и уменьшению шумов на снимках. Значит, вечерние и ночные снимки даже до обработки будут лучше.

Какие сенсоры в камере Google Pixel

Google не назвала датчики, которые она использует, но, скорее всего, это Samsung Isocell GN1 для основного датчика и Isocell GM2 для телеобъектива. Важно отметить, что Isocell GN1 использует фильтр Samsung Tetrapixel Bayer. Это объединение пикселей, позволяющее делать снимки с разрешением 50 и 12,5 мегапикселей с одной и той же камеры. Google любит изображения с разрешением 12 Мп, и этот режим дает нам эффективные размеры пикселей, близкие к 2,4 мкм. Для сравнения, раньше это было только 1,4 мкм.

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Так же GN1 предлагает оптимизацию усиления Smart-ISO для яркого и слабого освещения. Существует также возможность захвата нескольких одновременных экспозиций для улучшенных снимков HDR и видео без ореолов, а также возможность создавать 100-мегапиксельные изображения с использованием данных освещения с двухпиксельной автофокусировкой. Но для этого Google надо реализовать указанную функцию для своей Super Res Zoom или чего-то подобного.

Аналогичная история возникает при взгляде на камеру с зумом на Pixel 6 Pro. Isocell GM2 больше, чем Sony IMX481, используемый в Pixel 4. Опять же, это датчик с возможностью объединения пикселей, поэтому мы можем ожидать, что пиксели размером 1,6 мкм дают здесь 12-мегапиксельные изображения, хотя режим 48MP может иметь некоторые преимущества и при ярком дневном свете. GM2 предлагает не только более крупные пиксели, но и возможность захвата с мультиэкспозицией через WHDR от Samsung, что позволяет получать более яркие и хорошо экспонированные зум-изображения.

Pixel 6 Pro имеет 4-кратное фокусное расстояние оптического зума по сравнению с 2-кратным у Pixel 4 (в Pixel 5 зум-камеры вообще не было). Благодаря этому можно будет заполнить пробелы между фокусными расстояниями основной и зум-камеры без заметного падения качества.

Широкоугольная камера Google Pixel

Google предоставила меньше спецификаций о сенсоре своей сверхширокоугольной камеры, что затрудняет определение его модели. Если Google повсюду использует Samsung, это может быть Isocell 2L5, хотя его разрешение всего 13 Мп. Многим может показаться, что этого мало.

Мы знаем, что камера имеет более крупные пиксели, чем в прошлом году, но, учитывая более низкое разрешение, это, вероятно, сенсор того же размера, что и в Pixel 5. Это положительно скажется на динамическом диапазоне и улучшит захват света.

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А еще в этом поколении у нее стал больше угол обзора — 114 градусов по сравнению со 107 градусами ранее. Это не так много, как у Galaxy S21 Ultra или iPhone 13, которые имеют 120 градусов, но сам факт увеличения угла уже приятен.

Без стабилизации изображения и автофокуса сверхширокоугольная камера, вероятно, является наименее радикальным изменением, которое Google внесла в свою систему камер, но она все равно должна быть немного более конкурентоспособной, чем раньше.

Благодаря более крупным сенсорам в сочетании с более современными технологиями ISO и HDR Pixel 6 и Pixel 6 Pro все делает по канонам фотографии — чем больше света, тем лучше. Учитывая, насколько застойным было оборудование Pixel до выхода шестого поколения, новое оборудование должно обеспечить огромный скачок в качестве изображения.

Является ли камера Google Pixel 6 лучшей

Тем не менее, не стоит ожидать, что наложение алгоритмов Google и работы нового процессора на обновленные сенсоры камеры автоматически сделает ее самой лучшей. Но положительные изменения точно будут.

Благодаря расширенным возможностям машинного обучения Google Pixel 6 может похвастаться Magic Eraser, Face Unblur, Real Tone, Night Sight и другими передовыми программными функциями, которые помогают добиться лучшего качества фотографий.

Именно сочетание аппаратного и программного обеспечения сделало предыдущие смартфоны Pixel отличными устройствами для съемки. Pixel 6 должен стать еще лучше. Видимо, компании надоело постоянно слушать критику в свой адрес и она решила, что спустя три года можно действительно предложить пользователям что-то новое.