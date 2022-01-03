Успехи и провалы Samsung в 2021 году

Как и любой другой год, 2021 видел много взлетов и падений в мире смартфонов. Кто-то выпускал хорошие модели, а кто-то не справлялся с грузом, который на него свалился. Довольно много всего интересного происходило с Samsung. Во многом из-за своего размера она одна может испытать на себе и взлеты, и падения. Они касаются как выпускаемых ею моделей, так и ее общей политики. В этой статье соберем самые интересные из них, которые не просто запомнились из прошлого года, но и без преувеличения могут остаться в истории.

Успехи Samsung

Настоящий Ultra-телефон

Прошлогодний Galaxy S20 Ultra оказался далеко не лучшим телефоном Samsung. Идеи были хорошими, но исполнение оставляло желать лучшего. Огромный дисплей с частотой 120 Гц выглядел красиво, но потреблял слишком много энергии. Камера на 108 Мп была впечатляющей, но только если получалось сделать так, чтобы фотографии были в фокусе, а дизайн был хорошим, но скучным. К счастью, Samsung изменила эту ситуацию, выпустив ему на смену S21 Ultra.

Новый дисплей соответствовал старому по разрешению и частоте обновления, но технология LTPO сделала его более эффективным. Проблемы с камерой во многом были решены за счет использования лазерной системы фокусировки. Корпус получил более свежий дизайн и стал намного привлекательнее. Наверное, S21 Ultra можно назвать лучшим обновлением модели между поколениями. Это в полной мере заслуживает места в номинации ”прорыв”.

Лучший телефон среднего класса

Телефоны Samsung серии A сильно улучшались за последние несколько лет, особенно сейчас, когда им гарантировано три года обновлений ОС и четыре года исправлений безопасности.

В течение 2021 года Samsung выпустила несколько телефонов этой серии, но A52 5G выделяется среди остальных. Дисплей 6,5 дюймов 1080p и 120 Гц, процессор Snapdragon 750G, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ постоянной памяти и поддержка карт памяти. А еще хорошая камера и невысокая цена.

Некоторые телефоны могут предложить что-то большее в каком-то конкретном компоненте, но в целом — да еще и за такие деньги — вы едва ли найдете что-то лучше.

Лучший складной телефон

Samsung продвигает складные устройства уже три поколения. И Z Flip 3, и Z Fold 3 — лучшие складные телефоны, которые можно купить сейчас. Издалека они выглядят только как небольшие обновления по сравнению с прошлогодними моделями, но если присмотреться немного внимательнее, то вы обнаружите существенно более значимые изменения. У Flip 3 наконец-то есть удобный дисплей на крышке, у Fold 3 есть поддержка S Pen, и они оба стали водонепроницаемыми. Это первый случай водонепроницаемости для складных устройств.

Мне посчастливилось провести продолжительное время с Fold 3 в качестве основного телефона, и я влюбился в него. Теперь я с нетерпением жду Fold 4 следующим летом и, возможно, куплю его себе для по-настоящему постоянного использования. Samsung смогла сделать складные смартфоны более интересными, привлекательными, массовыми и недорогими.

Galaxy Watch 4 на Wear OS

Galaxy Watch 4 — лучшие умные часы Android на рынке, и это было идеальное обновление. Именно такое, каким оно и должно быть. В отличие от предыдущих носимых устройств, в Watch 4 компания отказалась от Tizen в пользу обновленной Wear OS 3 с большим количеством достоинств One UI, наложенных поверх. В этих часах есть, что полюбить. Жаль, что других устройств на Wear OS 3 пока нет и, скорее всего, в ближайшее время не будет, но это только придает значимости данному продукту.

Телефоны с хорошей скоростью обновлений

За последние несколько лет Samsung неуклонно улучшала скорость обновления, особенно в отношении ежемесячных исправлений безопасности. Galaxy S21 Ultra получает каждый ежемесячный патч раньше любого Google Pixel и будет продолжать это делать до 2025 года. Посмотрите на календарь и вдумайтесь, как это много.

В этом году большим сюрпризом стала скорость, с которой компания выпустила One UI 4 на базе Android 12. Бета-версия для серии S21 появилась в сентябре. Менее чем через месяц после того, как Pixel получил свое обновление, Samsung была готова со своим. Помимо S21 все поддерживаемые в настоящее время флагманы Samsung пользуются бета-версией One UI 4, а более стабильные обновления должны появиться в ближайшие недели.

Провалы Samsung Galaxy S22

Отложенный запуск S21 FE

Galaxy S20 FE стал настоящим хитом в 2020 году, взяв все хорошее от обычного S20, но при этом стоя существенно дешевле. Компромиссом, по сути, стала только пластиковая задняя стенка и некоторые не самые значительные мелочи.

Базовая цена S20 FE была примерно на 30% ниже базовой цены обычного S20. С невероятным успехом, который принес телефон, казалось очевидным, что будет продолжение, тем более, компания это подтвердила. Но, к сожалению, все пошло не по плану.

Мировая нехватка микросхем сказывается на многих отраслях промышленности, и, вероятно, это причина того, что запуск S21 FE был перенесен на январь 2022 года. Похоже, мы получим их 11 января, и хотя мы надеемся, что ожидание того стоит, жаль, что оно вообще есть.

Отказ от Galaxy Note

Оригинальный Galaxy Note, если перефразировать мем, был большим еще до того, как это стало мейнстримом. Более того, он сам и задал тренд на подобные устройства и на то, что сейчас телефон с экраном меньше 6 дюймов многие и за телефон-то не считают.

К сожалению для многих, 2021 год станет первым годом, когда не будет выпущена обновленная версия Note. Я не отношусь к числу фанатов марки и, рассуждая трезво, понимаю, почему от нее отказались. Но я так же понимаю чувства тех, кто хотел купить Note 22 или Note 23, но вынужден был отказаться от этого.

Samsung попыталась предложить поклонникам S Pen что-то еще, вроде S21 Ultra и Z Fold 3, но пока эти устройства приняты не были, так как не являются полноценной заменой Note. Возможно, что-то изменится с выходом серии S22.

Возможно, винить в отказе от линейки стоит все ту же нехватку микросхем или не самые высокие продажи, но факт остается фактом. Пока рано говорить, что Samsung точно не выпустит Note 22 летом 2022 года, но вероятность продолжения линейки ничтожно мала. Сейчас корейцы делают упор на раскладушки и будет только продолжать работать в этом направлении.

Никому не нужен Galaxy S21

Я считаю, что S21 Ultra — один из лучших телефонов года, о чем я уже сказал выше, и я не одинок в этом мнении. Но несмотря на все это, продажи были невысокими. Спрос на серию S21 был ниже, чем на S20 в прошлом году, хотя S20 был значительно дороже.

Возможно, дело в упрощении конструкции, более простых материалах, недостаточности нововведений или просто нехватке денег у пользователей на флагманы, но можно сказать, что прошлый год для Samsung уже начался не лучшим образом. Лично мне понравился базовый Galaxy S21, которым я пользовался несколько месяцев в начале года, но ситуация все равно неприятная. Недостаточные продажи серии тоже можно отнести к провалам Samsung.