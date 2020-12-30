Самые недооцененные смартфоны 2020 года

В 2020 году появилось много отличных смартфонов. О каких-то из них мы рассказывали, о других умышленно или случайно промолчали, но пришло время и теперь надо расставить все точки над ”i”, рассказав о тех устройствах, которые по той или иной причине мы упустили из поля зрения. Вы можете называть свои модели и обязательно сделаете это в комментариях. Я же хочу поделиться мнением, которое у меня сложилось, когда мы в редакции обсудили некоторые новинки этого года. Мы говорили и про другие устройства, но об этом расскажем в отдельных статьях. Пока давайте поговорим о самых недооцененных моделях этого года и не будем ограничиваться марками или ценовой категорией — просто восстановим справедливость.

Asus Zenfone 7 — смартфон с откидной камерой

В прошлом году я был на мировой презентации Zenfone 6 и оценил устройство как перспективное и необычное. Широкого отклика у аудитории оно не нашло. Возможно, виной тому стала высокая цена, но смартфон действительно был неплохим. Одна откидывающаяся камера со всеми ее плюсами и минусами чего стоит.

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К счастью, тайваньский бренд сохранил уникальный механизм камеры Zenfone 6 в седьмой серии. Но при этом добавил тройную камеру (с телеобъективом) в отличие от прошлогодней двойной. Мы также получили несколько других обновлений, таких, как 5G, OLED-экран 90 Гц, быструю зарядку 30 Вт и запись 8K.

Есть две версии — обычная и Pro. Именно Zenfone 7 Pro вызывает намного больше интереса благодаря Snapdragon 865 Plus и 256 ГБ хранилища. Не многие предложили в уходящем году то же самое.

Самым большим недостатком этой серии по-прежнему является цена, которая стартует от 936 долларов за базовую модель со 128 ГБ памяти. Ну, а что вы хотели?

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Sony Xperia 5 II — лучший смартфон Sony

У японского производителя были тяжелые несколько последних лет, но в 2020 году компания представила два великолепных флагманских телефона — Xperia 1 II и Xperia 5 II. Последний даже претендует на то, чтобы считаться лучшим из того, что делала Sony.

Флагман Sony не просто хорошо продуман, но и хорошо сделан. У него 6,1-дюймовой OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, мощный процессор Snapdragon 865, отличная камера (хоть и с разрешением 12 Мп), разъем для наушников и батарея емкостью 4000 мАч (могло бы быть и побольше). Вот только цена смартфона также дошла до отметки 949 долларов, что очень дорого для нынешней репутации Sony. Фанбои на него найдутся, но до массового спроса ему далеко. Хотя, на фоне 1200 долларов за Xperia 1 II это кажется уже не такой большой суммой.

LG Wing — самый необычный смартфон 2020

LG не новичок в ряду недооцененных смартфонов. Она часто поставляет хорошо продуманные, но малозаметные телефоны высокого класса. Тем не менее, LG Wing в этом году действительно выделился своим форм-фактором.

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Его дизайн упрощает многозадачность, но выглядит очень странно, когда раскрывается, принимая Т-образную форму. Это означает, что вы можете смотреть YouTube на главном экране, просматривая веб-страницы на дополнительном, или использовать Google Maps на большом дисплее, выбирая на маленьком, какую песню послушать.

Если второй дисплей вам не нужен, можно пользоваться устройством как обычным смартфоном. Вот только характеристики у него пусть и не плохие, но и не флагманские. На борту чипсет Snapdragon 765G, батарея на 4000 мАч, тройная камера (с двумя широкоугольными объективами) и режим видеосъемки «на подвесе». О защите от воды с такой конструкцией говорить не приходится — тут только IP54. Зато есть беспроводная зарядка и выезжающая селфи-камера.

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LG Velvet — самый изящный смартфон

Ищете что-то более традиционное от корейского бренда? Именно здесь на помощь приходит LG Velvet. Он выделяется своим привлекательным дизайном по сравнению с остальной частью индустрии смартфонов. Во многом это связано с тонким корпусом и характерным дизайном камеры в форме капли воды.

Velvet также ознаменовал довольно интересное изменение в стратегии LG. Компания перестала гнаться за суперфлагманами, а сделала смартфон субфлагманского уровня на самом сбалансированном процессоре года — Snapdragon 765G. Остальные характеристики и вовсе больше похожи на устройства среднего уровня.

Радует то, что у Velvet по-прежнему есть защита от воды, беспроводная зарядка, батарея емкостью 4300 мАч и OLED-панель с разрешением FHD+. Стоило это все всего 599 долларов и на некоторых рынках привлекло немало внимания.

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Vivo X50 Pro — самая необычная камера

Оптическая стабилизация изображения необходима, если вы хотите получить отличные снимки при слабом освещении или уменьшить размытие и дрожание в видео. Но в этом вопросе Vivo пошла еще дальше, предложив в модели X50 Pro основную камеру на 48 Мп с «микро-подвесом».

Эта система стабилизации обеспечивает хорошие снимки при слабом освещении и плавную съемку видео. Суть заключается в том, что стабилизация работает не только при движении смартфона вверх-вниз и влево-вправо, но и может компенсировать наклон.

Кроме этого, у него есть два телеобъектива (2x и 5x), OLED-экран с частотой 90 Гц и чипсет Snapdragon 765G. Несмотря на не самый топовый процессор, телефон сопоставим по цене с лучшими флагманами. Его цена переваливает за 1000 долларов, но это в Европе. В Индии он стоил около 700 долларов. Как говорится, ”спасибо, не надо”.

Samsung Galaxy Z Flip — складной смартфон

Samsung использовала 2020-й год, чтобы по-настоящему изменить взгляд людей на складные смартфоны, а Galaxy Z Fold 2 по праву заслужил похвалу и вызвал ажиотаж. Однако, похоже, люди забыли о серии Galaxy Z Flip, когда была выпущена более крупная и дорогая складная модель.

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Galaxy Z Flip по-новому взглянул на старый форм-фактор, модернизировав дизайн раскладушки. Samsung был не единственным брендом, который принял такое решение в 2020 году, но Motorola Razr как-то очень быстро самоустранился, хотя и был первым подобным устройством.

Небольшая складная конструкция Samsung также предлагает режим Flex Mode, в котором универсальный шарнир используется для нескольких полезных функций. Можно поставить смартфон на поверхность для того, чтобы сделать фото и… Пожалуй все. Ну, с натягом можно придумать еще варианты использования такого режима для видеоконференций.

Вот только при цене 1380 долларов как-то маловато у него оказалось плюсов. Впрочем, это не мешает вспомнить его в качестве необычной новинки уходящего года.

Напишите в комментариях или в нашем Telegram-чате, что вы думаете об этих смартфонах и приведите пример того устройства, которое по вашему мнения очень незаслуженно осталось незамеченным.