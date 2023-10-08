Шесть отличных альтернатив нового Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S23 FE только вышел, но уже стал потенциально одним из самых популярных смартфонов на рынке. Однако, если вы по какой-то причине не смогли или не захотели его приобрести, то стоит обратить внимание на некоторые другие модели, предлагающие схожие характеристики и возможности. Благо, что на рынке их довольно много. В этой статье мы рассмотрим несколько альтернатив Samsung Galaxy S23 FE, которые могут заинтересовать вас. Я приведу шесть вариантов от разных производителей, включая саму Samsung. А уж достойны они быть альтернативной новинке или нет, решайте сами.

Samsung Galaxy S23 — лучший телефон Самсунг

Базовый Galaxy S23 — одна из лучших альтернатив в этом списке, поскольку вы по-прежнему получаете полнофункциональный One UI от Samsung, долгий период обновлений и дополнительные возможности, такие как рейтинг IP68 и беспроводная зарядка.

Однако базовый флагман Samsung выделяется благодаря более мощному процессору Snapdragon 8 Gen 2. Другие преимущества перед S23 FE включают более интересный ”на бумаге” телеобъектив, более компактный дизайн и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

При этом у S23 FE аккумулятор больше, чем у S23 (4500 мАч против 3900 мАч). Это может быть компенсировано менее прожорливым процессором и компактным экраном, но иметь это в виду все равно стоит. Как и стоит отметить более высокую цену базового S23. Пока мы можем сравнить только цену в долларах — она составляет 200 долларов.

Купить Samsung Galaxy S23 на Маркете

Google Pixel 8 — хороший новый Пиксель

Pixel 8 был выпущен менее чем через день после Galaxy S23 FE и тоже предлагает довольно интересные характеристики. В этом году Google предлагает невероятно впечатляющие семь лет обновлений ОС и безопасности, флагманский процессор, который ”на бумаге” кажется более мощным, и лучшую основную камеру. Мы также получаем Gorilla Glass Victus на передней панели, которое должно обеспечивать превосходную защиту от падений, в отличиие от Gorilla Glass 5 в S23 FE.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Новый телефон Google также соответствует Galaxy S23 FE по таким функциям, как степень защиты IP68, беспроводная зарядка и OLED-экран FHD+ с частотой 120 Гц. Добавьте сюда эксклюзивные программные функции Pixel и он станет еще более привлекательным.

Однако не все так хорошо в новом Pixel. Он на 100 долларов дороже, чем S23 FE, и у него нет телеобъектива. Но это, безусловно, одна из лучших альтернатив Galaxy S23 FE, если вы хотите, чтобы телефон оставался актуальным как можно дольше, и вам важна камера.

Подробнее о запуске Google Pixel 8

Samsung Galaxy S21 FE — выгодный телефон Samsung

Предыдущего представителя линейки Galaxy FE также стоит рассмотреть, если вам нужна альтернатива Galaxy S23 FE. Его запуск был омрачен выходом серии Galaxy S22 примерно месяц спустя, но его все равно стоит рассматривать к покупке в 2023 году, ведь он может оказаться неожиданно выгодным, несмотря на более слабые характеристики.

Модель начала прошлого года имеет много общего со своим преемником, а именно тот же 6,4-дюймовый экран, аккумулятор емкостью 4500 мАч с проводной зарядкой 25 Вт, поддержку беспроводной зарядки, класс защиты IP68 и аналогичную систему камер. Как ни странно, в этом телефоне используется Gorilla Glass Victus, а не Gorilla Glass 5, как в новом телефоне.

Скоро выйдет умное кольцо Samsung Galaxy Ring. Для чего оно нужно.

Однако есть несколько областей, в которых S21 FE отстает от новинки. Основная камера имеет разрешение только 12 Мп против 50 Мп в новинке. Вы также получаете чип Snapdragon 888 или Exynos 2100 вместо немного более мощного Snapdragon 8 Gen 1 или Exynos 2200. Но суммарно отличия не будут такими большими, как может показаться, несмотря на то, что между моделями почти два года разницы.

Купить Samsung Galaxy S21 FE на Маркете

Apple iPhone SE 2022 — самый дешевый Айфон

В список попал еще один смартфон 2022 года. iPhone SE третьего поколения стоит рассмотреть, если вы хотите получить недорогой вход в экосистему Apple. iPhone SE 2022 имеет те же характеристики, что и S23 FE, например, степень защиты IP68, беспроводную зарядку, мощный процессор и долгое обновление.

Однако у телефона Apple есть множество недостатков по сравнению с телефоном Samsung. У вас гораздо меньший экран с максимальной частотой 60 Гц, одна задняя камера на 12 Мп, меньшая батарея и всего 64 ГБ базовой памяти.

В наши дни iPhone SE 2022 можно купить за 400 долларов или дешевле, что делает его в полтора раза более бюджетным, чем S23 FE. Разницу можно потратить на больший объем памяти — 128 ГБ или 256 ГБ.

Купить iPhone SE 2022 на Маркете

OnePlus 11 — телефон с быстрой зарядкой

OnePlus 11 — одна из лучших альтернатив Galaxy S23 FE, если вам нужно устройство, которое будет заряжаться действительно быстро. А еще он оснащен мощным процессором Snapdragon 8 Gen 2 и проводной зарядкой мощностью 100 Вт.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Но на этом список его преимуществ не заканчивается. OnePlus 11 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, отличным OLED-экраном QHD+ и хорошей камерой с широким перечнем возможностей, разработанной совместно с Hasselblad.

Правда, недостатков у этой модели тоже хватает. OnePlus 11 на 100 долларов дороже Galaxy S23 FE, но при этом лишен заявленной защиты от воды и беспроводной зарядки. Но если для вас важнее не зарядка без проводов, а скорость наполнения энергией, из всего списка для вас это самый подходящий телефон.

Купить OnePlus 11 на Маркете

Samsung Galaxy A54 — недорогой Самсунг

Если Galaxy S23 FE кажется вам дорогим, но хочется купить хороший смартфон именно этого бренда, то вам подойдет Galaxy A54 5G. Но, сэкономив, вам придется чем-то жертвовать. Вы получаете чипсет среднего класса, без беспроводной зарядки и телеобъектива — это основные уступки, на которые вам придется пойти.

В России отключили Samsung Pay на новых смартфонах. Как теперь оплачивать покупки в магазине.

Хорошей новостью является то, что A54 5G по-прежнему обладает такими функциями, как рейтинг IP67, хорошая основная камера, отличный дисплей и долгое время обновления, счет которому стартует с этого года, так как телефон выпущен не так давно. Вы даже получаете аккумулятор емкостью 5000 мАч, который существенно более емкий у S23 FE (4500 мАч).

Снижение стоимости относительно новинки не кратное, но существенное. Если S23 FE стоит 599 долларов в базовом исполнении, то за A54 5G придется заплатить от 450 долларов. В России его можно купить примерно от 35 000 рублей.

Купить Samsung Galaxy A54 на Маркете