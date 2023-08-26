В России отключили Samsung Pay на новых смартфонах. Как теперь оплачивать покупки в магазине

Возможно, Samsung по качеству своих гаджетов до сих пор уступает Apple, но у смартфонов компании никогда не было проблем с выбором платежных систем. Благодаря наличию Андроид в устройстве можно использовать любую платежную систему, но пользователи все же предпочитали оплачивать покупки Samsung Pay даже несмотря на санкции и существующие ограничения. Но теперь платить Самсунгом нельзя, а обойти запрет невозможно. Правда, блокировка коснулась не всех моделей да и решение проблемы тоже давно есть. Вот что нужно об этом знать.

ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ ДЗЕН - БУДЕТ ИНТЕРЕСНО

Благодаря параллельному импорту уже более полутора лет в Россию по-прежнему поступают все новые гаджеты, но среди них явно выделяются смартфоны Samsung. Компания хоть и приостановила продажи в нашей стране, но по-прежнему ведет сайт, обновляя информацию о смартфонах, а также делает регулярную рассылку на электронную почту пользователям. Удивляет и то, что новые Samsung Galaxy оказываются у отечественных обзорщиков и на прилавках магазинов чуть ли не раньше, чем в других странах.

Самсунг Пэй не работает в России

Согласитесь, довольно круто, на фоне Apple, которая оставила пользователей без службы поддержки iPad и Mac, а также полностью отключила Apple Pay, разблокировать который никак нельзя. Южнокорейский бренд, конечно, ради приличия тоже запретил добавлять карту МИР на Samsung Pay, но обойти ограничение можно на любых устройствах, включая новые Samsung Galaxy S23. Правда, сейчас лазейку для некоторых моделей прикрыли.

Оказалось, в складных смартфонах не работает Samsung Pay, но речь только о новых Z Fold 5 и Z Flip 5, которые вышли не так давно. По умолчанию на них не установлен фирменный сервис бесконтактной оплаты, а при смене региона в настройках и установке приложения из Galaxy Store появляется ошибка «Samsung Pay не поддерживается на этом телефоне». Однако запрет не касается прошлогодних моделей Z-серии.

Как оказалось, проблема не в санкциях: ограничение вызвано тем, что не так давно компания выпустила новое приложение Samsung Wallet и начала его активно продвигать на своих устройствах. Этот сервис — чистый аналог Samsung Pay, но в России он не работает. Судя по всему, разработчики ограничили его установку на системном уровне, так как он больше не нужен, поэтому скачать платежный сервис на Z Fold 5 нельзя.

Будьте начеку: возможно, Samsung Pay отключится после обновления и на других устройствах, поэтому лучше его не устанавливать, если привыкли к этому приложению. Скорее всего, то же самое будет и на будущих смартфонах, включая Galaxy S23 FE, релиз которого фанаты бренда ждут уже почти два года. Пресловутый же Samsung Wallet не будет работать в России как минимум до конца санкций, да и нужен ли он, когда есть отечественные приложения для оплаты смартфоном на любой вкус?

Как передать файлы с Андроида на Айфон. Лучшие способы

Чем заменить Samsung Pay в России

У российских пользователей в принципе нет проблем с выбором сервиса для бесконтактной оплаты, а Samsung не ограничивает NFC на складных смартфонах. Остается лишь выбрать наиболее подходящее для себя приложение и поменять способ оплаты в настройках — ниже мы отобрали лучшие альтернативы Самсунг Пэй в России.

СБПэй — сервис бесконтактной оплаты по QR-коду. Нужно всего лишь скачать его из магазина приложений, а затем выбрать свой банк в настройках и ввести номера телефона и карты. Имейте в виду, что при оплате СБПэй не начисляется кэшбэк , а поддерживаются только дебетовые карты.

, а поддерживаются только дебетовые карты. Мир Пэй — лучшая альтернатива Google Pay в 2023 году. Поддерживает карты практически всех банков, а также позволяет расплачиваться кредиткой. Из минусов — нестабильная работа, поэтому перед использованием лучше открыть Mir Pay на Android.

году. Поддерживает карты практически всех банков, а также позволяет расплачиваться кредиткой. Из минусов — нестабильная работа, поэтому перед использованием лучше открыть Mir Pay на Android. СберПэй — бесконтактная оплата телефоном для клиентов Сбера. Настраивается через приложение банка, которое есть в РуСторе, а отличия от Google Pay минимальны.

Tinkoff Pay — сервис для оплаты смартфоном только для владельцев карт Тинькофф. Легко настраивается и работает хорошо — даже лучше Мир Пэй.

Alfa Pay — новый сервис, благодаря которому можно платить картой Альфа-Банка на Андроид. Подойдет для тех, кто пользуется услугами только этого учреждения.

Не стоит забывать и про более экзотический способ оплаты смартфоном — банковский стикер. Клеить его на смартфон довольно странно, но владельцы iPhone уже оценили преимущества и знают, стикер какого банка работает лучше.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗАДАЙ ИХ В НАШЕМ ТЕЛЕГРАМ-ЧАТЕ

В любом случае, проблем с бесконтактной оплатой на новых Самсунгах нет — встроенный метод достаточно заменить на сторонний, чтобы продолжить платить смартфоном как и раньше.