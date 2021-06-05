Google делает новый ночной режим для Гугл камеры. Что он умеет

За что все так любят Гугл камеру? Да за то, что она благодаря одним только программным алгоритмам умудряется и качество съёмки поднять, и снабдить вполне себе обычный смартфон продвинутыми режимами, которых у них никогда не было. Одним из ключевых режимов Gcam уже несколько лет считается ночной режим Night Shift, который осветляет кадр, используя ИИ и нейросети, и выдаёт более светлый снимок, чем мог бы получиться на автомате. Однако Google решила, что обычного ночного режима ей мало.

Как обновлённая Google Camera для Android снимает звёздное небо

О существовании нового ночного режима стало известно из программного кода самой Гугл камеры. Она содержит упоминание советов по его использованию, из чего и можно сделать выводы о возможностях режима. Откровенно говоря, это, конечно, не совсем новый режим, а скорее улучшенный старый, но сомнений в том, что Google приложила много усилий к его созданию, нет никаких.

Ночной режим в Гугл камере

Вероятнее всего, предназначение улучшенного режима Night Shift состоит в съёмке таймлапсов для запечатления движимых объектов на ночном небе. На самом деле у Google уже был режим астрографии, но он позволял просто лучше выделять звёзды и другие небесные тела. А теперь Google намеревается предложить пользователям возможность снимать такие же фотографии, как получается у профессионалов.

Ночной таймлапс позволит запечатлеть движение звёзд и достичь очень интересного эффекта как на фотографии выше. Правда, никто не сказал, что таким образом можно снимать только звёзды. Наверняка продвинутые фотографы с воображением и руками смогут приспособить режим и для съёмки таймлапсов в условиях ночного города. Тогда можно будет запечатлеть движение автомобилей и других объектов, излучающих свет.

Приложение Google Camera с ночным режимом вышло для дешёвых Android

Съёмка ночных таймлапсов, кто бы что ни думал, — это довольно сложный и ресурсоёмкий процесс. Учитывая, что Gcam принудительно осветляет кадр на постобработке, используя нейросети, высоко вероятно, что фото таймлапсов будут занимать довольно много места и требовать от смартфона немало ресурсов. Ведь всё это время ему придётся делать много последовательных снимков, обрабатывать их и склеивать воедино.

Съёмка таймлапсов на смартфон

По плану Google должна выпустить этот режим в составе обновления Google Camera за номером 8.2.3. То есть это будет уже следующий апдейт, потому что сейчас актуальной сборкой Гкам является 8.2.2. Когда именно выйдет патч, сказать сложно. Но скорее всего, релиз состоится ещё до истечения лета. Так что ждать запуска новых Google Pixel явно не стоит. Ведь обычно Google выпускает обновления своих приложений и сервисов – даже знаковые – безотносительно других событий.

Разумеется, первое время обновлённая Google Camera будет доступно только на «пиксельных» смартфонах, для которых приложение и предназначалось первоначально. Но со временем – я бы даже сказал в ближайшее время – разработчики-энтузиасты выпустят собственный порт, который будет работать по меньшей мере на сотне устройств под управлением Android от популярных производителей.

Как установить Google Camera на смартфоны с процессорами Exynos

Установить Google Camera сегодня можно примерно на 120 смартфонов. В основном это аппараты производства Xiaomi, Oppo, Vivo, Poco, Realme, OnePlus и других китайских вендоров. Однако значение здесь имеет не происхождение устройства, а его аппаратная начинка. Ключевым фактором здесь является процессор Snapdragon, а смартфоны Samsung и Huawei, например, в большинстве своём работают на базе собственных чипсетов Kirin и Exynos.