Смартфон с лучшей камерой в классе. Обзор HUAWEI Pura 70

Когда вышел HUAWEI Pura 70, для многих он остался незамеченным. Большинство людей обсуждало его Ultra-версию и то, сколько он стоит. Но была и базовая версия, цена которой оказалась очень привлекательной, а сам смартфон не сильно уступает максимальной версии. Это немного меньший и более доступный флагман от китайского гиганта. Он имеет общие спецификации с более дорогой моделью Ultra, но характеристики камеры урезаны. Хотя она все равно снимает хорошо, поэтому остается понять, повлияет ли это на общее впечатление от смартфона, серия которого изначально выпускалась с упором на камеру.

Обзор HUAWEI Pura 70

Новая серия Pura 70 от Huawei состоит из трех основных моделей. Модель Ultra привлекла внимание своей выдвижной камерой. Ранее мы уже рассказывали о ней, но есть еще стандартные Pura 70 и Pura 70 Pro, которые я тоже не раз упоминал вскользь. В Китае также есть модель Pro+, которая добавляет спутниковые звонки и дополнительную оперативную память к модели Pro, но поскольку она не выходит на международный рынок, подробно останавливаться на ней мы не будем. Да и все ее преимущества я уже рассказал в предыдущем предложении.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Сегодня мы рассмотрим стандартную модель Pura 70 — самую маленькую и доступную из всех. Она оснащена 6,6-дюймовым дисплеем и является единственным телефоном во флагманской линейке Huawei, который предлагает плоский дисплей. Вся конструкция телефона с рубленными гранями и плоским экраном очень напоминает iPhone, что само по себе хорошо. Есть что-то премиальное в хорошо сделанном телефоне с плоскими краями. Я давно хвалил такой дизайн. Да и у покупателей линейки будет выбор, а это тоже плюс.

Где можно купить HUAWEI

Телефоны продаются с мая, а купить их можно во многих магазинах в России, включая салоны МТС и магазины М.Видео/Эльдорадо. Цены лучше уточнять по месту, так как они часто попадают под акции, повышенный кэшбек или просто предлагаются с дополнительными предложениями по пакетам связи.

HUAWEI Pura 70 доступен в четырех цветовых вариантах, и все они имеют перламутровые полуматовые задние панели из стекла. Алюминиевая рамка имеет глянцевое металлическое покрытие с небольшим оттенком, соответствующим каждому цветовому варианту. Не знаю, насколько хорошо будет держаться краска, но сейчас это выглядит хорошо. За три недели использования никаких проблем с покрытием не возникло.

Pura 70 имеет такой же треугольный выступ камеры, как и Pura 70 Ultra, с тремя задними объективами. По заявлениям компании, это символизирует стрелку, указывающую в будущее. В отличие от старшей версии, выступ просто треугольный. У модели Ultra есть дополнительный выступ с надписью Xmage. В целом модули не одинаковые, но это основное отличие, если не сравнивать их рядом друг с другом.

Как пользоваться Google Play на смартфонах Huawei в 2024 году, устанавливать приложения и обновлять их.

Купить чехол для телефона не будет проблемой. На выбор есть большое количество разных вариантов, включая красивые с тематическим узором в стилистике линейки. Они чем-то похожи на то, что предлагается для HUAWEI Pura 70 Ultra. Фотография такого чехла есть в обзоре самого смартфона.

Смартфон с хорошим экраном

Если посмотреть на бумаге, то технические характеристики дисплея совпадают с характеристиками флагманской модели, только уменьшены до чуть меньших размеров. Он имеет разрешение 2760 x 1256 и представляет собой панель LTPO с адаптивной частотой обновления 1–120 Гц. Она также может похвастаться пиковой яркостью до 2500 нит. Это очень много, и даже на палящем солнце проблем со считыванием информации не будет. Можно найти что-то более яркое, но в дальнейшем увеличении яркости смысла я не вижу. Это ведь и аккумулятор быстрее высаживает.

Этим телефоном я пользовался меньше, чем моделью с приставкой Ultra, но даже этого мне хватило, чтобы понять, что дисплей тут отличный. А самое главное — он хорошо настроен. Нет того перекоса и гипертрофированности цветов, присущих Samsung. Они мягкие и реалистичные, а оттенок едва заметно уведен в холодный, но есть большое меню настроек, где можно задать те параметры, которые вам больше всего понравятся.

В качестве защиты экрана используется собственное стекло HUAWEI Kunlun Glass 2. Это второе поколение, появившееся в этом году. В предыдущей модели было установлено первое поколение Kunlun Glass, и претензий к его прочности не было никаких. У меня телефон падал, я носил его с ключами в кармане (случайно, конечно же) и на нем появилось буквально несколько не самых крупных царапин. Для сравнения, мой iPhone 13 Pro Max не просто весь покрылся царапинами за два года, но у него еще и стерлась олеофобка. Выглядит это как большое заляпанное овальное пятно в центральной части экрана, по которой мы постоянно свайпаем.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Можно ли играть на смартфонах HUAWEI

С производительностью все более интересно. У нас в редакции развернулась эпического масштаба полемика. Герман Вологжанин критиковал ее и говорил, что негоже выпускать такие смартфоны в наше время. Мол, он набирает слишком мало баллов в Antutu, и лучше купить что-то на третьем Снепе. Иван Кузнецов, который сам пользуется смартфонами HUAWEI в обычной жизни, много с ним спорил, утверждая, что главное не то, что написано в спеках, а то, как смартфон работает на самом деле. Я больше придерживаюсь позиции Ивана. Смартфоны HUAWEI действительно хорошо и быстро работают, даже когда их производительность кажется более скромной. В качестве примера могу привести HUAWEI P60 Pro, которым я пользовался год, и PURA 70 Ultra, который до сих пор в моем кармане.

Как и другие модели серии, стандартный Pura 70 работает на собственном чипсете Kirin 9010 от Huawei. В Китае доступны несколько вариантов накопителей, но у нас будет только модель с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

Сомневаться в том, что все работает плавно и нет никаких фризов, не приходится. По крайней мере, даже придираясь, я не смог найти ничего необычного. Приложения тоже запускаются быстро и хорошо работают. Может быть, вы потеряете несколько fps в шутере, но если для вас это критично, то лучше купить именно игровой смартфон, который будет выполнять свои функции лучше остальных. Как минимум за счет разогнанного процессора и более продвинутой системы охлаждения, увеличивающей толщину.

Все вы знаете про проблемы, которые есть у компании с правительством США, и о тех санкциях, которые мешают ей просто установить готовое топовое железо. Они же мешают ей производить процессоры на том уровне, который у нее был 5 лет назад. Но и нынешняя ситуация некритична. Имеющегося оборудования хватит примерно всем пользователям, если они не будут специально ловить условных «попугаев» в бенчмарках.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Все ли приложения можно устанавливать на Хуавей

Те же санкции мешают смартфонам HUAWEI получить нативную поддержку сервисов Google. Это означает, что по умолчанию вы не получите ни Gmail, ни YouTube, ни Google Карты. Но мы уже много разговорили о том, как установить их на свои смартфоны. И сама компания многое сделала в этом направлении. Кроме того, что она запустила свои сервисы, которые часто не хуже, а Petal Maps (карты) даже лучше, так она еще и нашла тропинку, которая позволяет почти полностью ликвидировать потери. Вам, как пользователю, надо будет только установить microG из встроенного магазина приложений и забыть об ограничениях.

Сам же AppGallery во многом даже лучше Google Play. Как минимум, в нем есть такие приложения, которые сама Google выпилила из своего стора. Это и приложения российских банков, и игры, и многое другое. То есть вы получаете все то, что есть в Google Play, и даже немного больше. В нашей стране это особенно актуально с таким подходом Гугла к своему «стору».

Еще одна приятная особенность, как этого, так и других новых HUAWEI — функция «Суперустройство». Она позволяет быстро создавать единую связку из нескольких устройств, создавая единое пространство из смартфона, ноутбука, телевизора, наушников и других совместимых гаджетов. Они должны выпускаться самой компанией или ее партнерами.

Китайский телефон с самой хорошей камерой. Обзор HUAWEI Pura 70 Ultra

Как снимает HUAWEI Pura 70

В отличии от модели с приставкой Ultra, в этом смартфоне вы не получите выезжающего модуля камеры. Зато вы по-прежнему будете иметь хорошую камеру флагманской линейки. Небольшое снижение качества будет, но самая большая разница именно в дополнительных функциях.

Основная камера имеет разрешение 50 Мп. Размер сенсора составляет 1/1.3”, а размер каждого отдельного пикселя – 1.12 мкм. Фокусное расстояние эквивалентно 25 мм, а диафрагма физически может меняться в диапазоне от f/1.4 до f/4.

Телемодуль получил разрешение 12 Мп с фокусным расстоянием 125 мм с фиксированной светосилой f/3.4. Сверхширик похож на тот, что применялся в прошлогодней модели — 13 Мп, f/2.2, 13 мм.

Оптический зум получился хорошим, но не гениальным. Можно найти более качественную его реализацию, но модель точно будет где-то близко к лидерам. Явных дефектов его работы я не нашел, хотя общее качество иногда относится к категории «могло быть и лучше».

Примеры фотографий на основную камеру HUAWEI Pura 70 (оригиналы можно скачать тут):

Широкоугольная камера в целом стандартная. Она не сильно скругляет углы, и если по бокам кадра нет стен или тому подобного, то заметить проблемы будет довольно сложно. Самое приятное, что оптика работает хорошо при разных условиях освещения и разных источниках света. Даже при контровом свете, когда основным источником является солнце, в целом все нормально. Хотя иногда автоматика чуть-чуть привирает цвета в таком режиме.

Возвращаясь к основной камере, в нескольких словах про нее можно сказать, что это отличная детализация, широкий динамический диапазон, качественная оптика и хорошая работа даже при низкой освещенности. По умолчанию, она делает снимки с разрешением 12.5 Мп, но есть режим, в котором можно каждый пиксель матрицы превратить в точку конечного изображения. На выходе вы получите фотографии с разрешением 50 Мп, но будьте готовы, что места в памяти они займут довольно много.

Наверное, это самые выгодные смарт-часы. Обзор HUAWEI Watch Fit 3

Пример зума на HUAWEI Pura 70:

При обработке снимков видно, как ИИ вмешивается в этот процесс. И надо признать, получается довольно неплохо. Если изначально картинка кажется местами недосвеченной, а местами пересвеченной, то на выходе обработанный снимок смотрится отлично почти всегда. Чудес не бывает, но даже в контровом солнечном свете объект съемки вытягивается и хорошо смотрится.

В ночном режиме телефон «склеивает» кадры так, чтобы не было пересвечивания на источниках, а картинка выглядела действительно ночной. В отличие от многих других смартфонов, устройства HUAWEI никогда не пытались сделать из ночи день, а просто качественно передавали всю суть фотографии.

В портретном режиме камера тоже отрабатывает хорошо. Иногда бывают ошибки наложения искусственного боке, но встречаются они крайне редко. Например, когда человек с довольно пышными волосами стоит на фоне ветвей дерева. Впрочем, это есть у всех смартфонов. Портреты вы сможете снимать хорошо, но не лучше, чем у других. Просто многие производители научились с ними достойно справляться.

Как и в Pura 70 Ultra, тут есть режим «В движении». Он дает возможность получать четкие снимки даже быстро движущихся объектов. С каждым обновлением его работа улучшается, и HUAWEI есть куда стремиться. Зато вы сможете снять кота в прыжке или быструю машину, которая проезжает мимо без смазанности.

Что касается съемки видео, то HUAWEI Pura 70 может обеспечить вам 4K-видео с частотой до 60 fps. Переключение между камерами тоже есть, но сверхширик почему-то ограничен значением 4K 30p. Зато, уменьшив разрешение, можно увеличить частоту кадров. По качеству видео, мне показалось, что iPhone снимает чуть лучше, но это разница из разряда «три секунды на финише».

Про фронталку можно сказать, что это просто качественный модуль, который не подведет. В нем нет чего-то выдающегося, но снимки получаются хорошими почти при любом освещении.

Он имеет эквивалент фокусного расстояния 23 мм и сенсор 1/2.8 дюйма, что довольно много для фротальных камер, которые обычно ограничиваются крохотным сенсором. А разрешение 13 Мп и светосилу f/2,4 можно считать стандартными для хороших устройств. Видео тоже можно снимать в 4К, при том с электронной стабилизацией.

Установил эмулятор Windows на Android и теперь запускаю игры с ПК на смартфоне. Ты можешь так же.

Примеры селфи на HUAWEI Pura 70:

Питается HUAWEI Pura 70 от встроенного аккумулятора емкостью 4900 мАч, который заряжается с мощностью 66 Вт. Зарядное устройство искать отдельно не придется — оно включено в комплект. Беспроводная зарядка возможна на 50 Вт, и вот тут придется еще найти такой зарядник. Зато можно пользоваться обычной QI-зарядкой. По стандарту она выдает только 15 Вт, зато продается в каждой булочной.

Стоит ли покупать смартфон HUAWEI Pura 70

В итоге можно сказать, что HUAWEI Pura 70 — это привлекательный и многофункциональный флагман, который поставляется в немного меньшем и более доступном корпусе, чем модель с приставкой Ultra. Вот только становится ли он от этого менее интересным? Однозначно могу ответить, что нет. В своей ценовой категории он отлично справляется и имеет мало конкурентов, если вас не пугает, что для работы с сервисами Google надо будет установить одно дополнительное приложение, которое будет работать само.

Отдельно можно отметить камеру, которая среди равных выглядит просто отлично. Это действительно одна из самых совершенных камер в своем сегменте, хотя HUAWEI Pura 70 оставляет ее позади.

Я готов продолжить пользоваться этим смартфоном и в целом остаться с HUAWEI, которую я уважаю еще со времен модели P10. Новинка получилась достойной во всех ее версиях. Главное, не рассматривать в отрыве от ценового сегмента. При этом есть какое-то ощущение свежести от всех трех смартфонов серии. Не зря же маркетологи бренда решили, что надо обновить название и, сохранив приверженность традициям, расширили привычное «P» до «Pura». Нам явно на что-то намекали и, кажется, я понял, на что именно.