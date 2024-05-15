Наверное, это самые выгодные смарт-часы. Обзор HUAWEI Watch Fit 3

Умные часы становятся все более популярными и привлекательными для покупателей. Если рассматривать именно умные часы, а не просто трекеры, то для себя я выделяю только трех производителей — Apple, Samsung и HUAWEI. Я могу хвалить решения Garmin или Google Pixel Watch, но это или узконаправленные устройства, или просто они хороши на фоне того, что было до них. Из трех брендов, названных выше, именно у HUAWEI есть интересная особенность — долгое время автономной работы. При этом производителю почти не приходится отказываться от той или иной функции. Сейчас вышла новая модель, которая стала еще более интересной, но при этом не лишена недостатков, о которых обязательно надо поговорить.

Обзор умных часов HUAWEI Watch Fit 3

Это первые часы в серии, выпущенные в квадратном корпусе. При этом они есть только в одном размере. Я бы предпочел иметь выбор, ведь для меня они кажутся немного мелковатыми, но для женской или детской руки они подойдут хорошо. Размер часов составляет 43,2 × 36,3 × 9,9 мм. Я не могу сказать, какой именно размер мне бы казался более оптимальным, но наличие выбора никогда не будет лишним. Впрочем, надо отдать должное дизайнерам и инженерам, ведь из единственного размера они выжали все, что можно, чтобы сделать его оптимальным — насколько это возможно.

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Благодаря квадратному дизайну они отлично смотрятся. А главное, на них намного более удобно считывать информацию, чем на круглых часах. Я всегда говорил, что круглый форм-фактор стоит оставить для классических моделей, а умные часы, как гаджет, должны быть именно квадратными.

Сколько стоят смарт-часы HUAWEI

На новинки уже можно оформить предзаказ в России, где они появились немного позже, чем в Китае. Базовая модель оценивается в 12 990 рублей, а модель с нейлоновым или кожаным ремешком при предзаказе продается за 14 990 рублей. Они уже доступны в розничных магазинах, включая салоны связи МТС.

Надо отметить, что более дорогие модели являются и более универсальными. С ними вы сможете использовать стандартные 20-миллиметровые ремешки. Я бы выбрал именно такую, но пользовался бы базовой версией, которая имеет собственный ремешок с фирменным креплением. Это делает процесс замены ремешка намного менее удобным — выбрать можно только из совместимых моделей.

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Сменные ремешки для часов

Ситуация с ремешками на данный момент довольно неоднозначная. При покупке можно выбрать модель с ремешком одного из четырех цветов — зеленый, белый, розовый и черный. Так же есть модель с кожаным и нейлоновым ремешком, но стоят они чуть дороже.

В ближайшее время должны появиться новые оригинальные ремешки, а также много вариантов от сторонних производителей, которые можно будет купить на AliExpress и других маркетплейсах. В этом можно не сомневаться. Даже сама HUAWEI обещала выпустить несколько новых вариантов. Конечно, они будут более предпочтительны из-за лучшего качества.

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Смарт-часы на Harmony OS

HUAWEI Watch Fit 3 работают под управлением фирменной операционной системы Harmony OS (версия 4.2.0), а для сопряжения с телефоном используется приложение Huawei Health, скачиваемое из AppGallery на смартфоны HUAWEI. Это приложение также можно найти в App Store и Google Play, так что старые программные преграды были устранены.

Умные часы с самым удобным управлением

Для управления используются свайпы и кнопки. Свайп вверх с главного экрана вызывает уведомления, свайп вниз — меню быстрых настроек, влево — умный помощник, а свайп вправо — различные плитки, которые можно настраивать, добавлять или удалять (всего их может быть шесть).

Нажатие вращающейся коронки переводит вас в главное меню и обратно на домашний экран, если вы находитесь в другом месте оболочки, а кнопка под короной может быть назначена практически на все, что вы хотите.

Функции HUAWEI Watch Fit 3

Часы Watch Fit 3 оснащены технологиями TruSeen, TruSport и TruSleep от Huawei. TruSeen 5.5 — это более точные показания сердечно-сосудистой системы для анализа эффективности тренировок и ежедневного состояния здоровья, основанные на алгоритмах искусственного интеллекта.

TruSleep 4.0 предоставляет подробную информацию о сне, такую как структура сна, качество сна и состояние сна. Так же ночью у пользователя будут считываться некоторые физиологические показатели. Среди них частота сердечных сокращений, насыщение крови кислородом и частота дыхания. Это обновление предыдущей версии этой функции, используемой во всех часах HUAWEI, и оно работает очень хорошо.

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TruSport — это технология фитнес-трекинга от Huawei, и в Watch Fit 3 она представляет четыре новых режима: футбол, баскетбол, падел-теннис и киберспорт. Существует более 100 спортивных режимов, включая занятия в помещении и на улице, а также возможность использовать персонализированные планы тренировок на основе индекса беговых способностей пользователя (RAI), который включает темп, частоту сердечных сокращений, дистанцию бега и другие ключевые факторы.

Появилось новое приложение Stay Fit, которое помогает контролировать вес. Если вы когда-либо пользовались подобными приложениями, вы почувствуете что-то знакомое. Приложение позволяет установить целевой вес, вести журнал приемов пищи и отслеживать количество калорий в течение дня. Оно автоматически добавляет сожженные калории от упражнений и показывает все в удобном и полном виде.

Смарт-часы, которые не надо часто заряжать

Одной из отличительных особенностей часов HUAWEI, как я уже говорил выше, является время автономной работы. HUAWEI Watch Fit 3 оснащены внушительным аккумулятором емкостью 400 мАч, который должен обеспечивать длительное время автономной работы.

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Производитель заявляет о 10 днях, но на практике вы получите примерно 7 дней< автономной работы. Для такого небольшого устройства — это отличный показатель. Даже при использовании GPS-трекера время работы все равно будет больше 4–5 дней. Для сравнения, Apple Watch в таком режиме в лучшем случае доживут до вечера.

Способ зарядки можно назвать традиционным. Правда, магнитный разъем должен быть правильно выровнен, чтобы прикрепиться, а фиксация не очень прочная. Время зарядки составляет около часа от нуля до ста процентов. Беспроводной зарядки нет, что скорее предсказуемо, чем удивительно.

HUAWEI не сообщает, сколько памяти в Watch Fit 3, но если вы попытаетесь добавить больше песен, чем часы могут принять, появится сообщение, что в часах доступно только 1520 МБ памяти. А это уже намек на более-менее точное значение. Всего можно загрузить около 300 песен. Для сравнения, моя медиатека составляет примерно 600 песен. Вся она туда не поместится, но загрузить набор треков для занятий спортом, чтобы не брать телефон, вполне хватит.

С точки зрения производительности, часы работают довольно плавно. Я не заметил даже малейших зависаний и фризов, хотя, поговаривают, что они иногда появляются. У меня все перелистывания происходили очень плавно, хотя иногда прокрутка коронкой происходила очень быстро, и меню почти моментально пролистывалось в конец списка. Часы только появились, и если это действительно проблема, она наверняка будет поправлена с обновлениями.

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Часы с функций звонков

С помощью Huawei Watch Fit 3 можно совершать и принимать звонки, но только через Bluetooth-сопряжение. То есть вы используете часы скорее как Bluetooth-гарнитуру/динамик. При этом качество динамика и микрофона в этих часах действительно хорошее. Когда вы будете разговаривать, и вы будете хорошо слышать собеседника, и он вас.

Тактильные эффекты также очень впечатляют. Заводная головка приятно и плотно вибрирует, когда вы ее поворачиваете, а вибрация уведомлений и напоминаний довольно сильная. Благодаря этому можно настроить будильник, и вы точно не проспите, а никто другой ничего не услышит. Это идеальный вариант, чтобы не перебудить всех дома, если вам надо встать намного раньше других. При этом есть регулировка силы вибрации — сильная, мягкая и вообще без нее (отключено).

С какими часами можно сравнить HUAWEI Watch Fit 3

Если назвать конкурентов, то это будут Apple Watch SE и Fitbit Versa 4. Первые стоят намного дороже, а вторые близки по цене (хотя и все равно дороже), но не предлагают такого широкого набора функций. У Watch Fit 3 будет лучше дисплей и удобнее пользовательский интерфейс благодаря вращающейся заводной головке. Поэтому из приведенных моделей я бы советовал выбрать именно часы от HUAWEI.

Есть более доступные модели, но вы точно проиграете с точки зрения дисплея и пользовательского интерфейса. Поэтому я считаю HUAWEI Watch Fit 3 очень сбалансированными часами. В них уже есть все, что нужно, но они все еще стоят не очень дорого.

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Стоит ли покупать HUAWEI Watch Fit 3

Из того, что мне нравится в этих часах, я могу отметить яркий и четкий AMOLED-экран, отличное качество сборки и широкие возможности отслеживания состояния здоровья и фитнеса. А также время автономной работы. Даже если вы включите на них все и будете пользоваться по максиму, их все равно хватит на 2–3 дня. В обычном ежедневном режиме можно рассчитывать примерно на неделю использования без зарядки.

HUAWEI Watch Fit 3 сначала кажутся какими-то несерьезными, но стоит начать ими пользоваться, и отношение к ним сразу меняется. Я не знаю, как HUAWEI умудряется каждый раз предлагать такие интересные часы, совершенствуя их функции, но это не перестает быть фактом. А еще это наконец-то квадратные часы, что является большим плюсом. И перестаньте уже рассуждать, что часы должны быть круглыми! Классические — да, а умные намного более удобны, когда у них квадратный экран. Это принципиально разный тип устройств, и не надо их смешивать. Впрочем, если вам так хочется, у HUAWEI есть много хороших часов в круглом корпусе.

Покупать или нет, решать вам. Я бы советовал это сделать, если они входят в ваш бюджет. Чего-то лучше за такие деньги вы точно не найдете.