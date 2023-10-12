Стильный корпус как у iPhone, 16 ГБ ОЗУ и камера на 50 Мп. Этот смартфон круче аналогов и стоит всего 10 000 рублей

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Иван Герасимов

Как правило, при выборе смартфона многие ориентируются, в первую очередь, на стоимость, не желая выходить за рамки своего бюджета. Вот только далеко не всегда удается найти действительно хорошее устройство, который не разочарует в процессе использования. Но есть и приятные исключения: например, недорогой смартфон HOTWAV Note 13 Pro с экраном на 90 Гц и большим объёмом памяти. Новинка хороша по всем критериям в своем сегменте — ее не стыдно купить в подарок и даже оставить себе. При этом он стоит довольно дешево — ничего лучше за эту сумму не найти.

Стильный корпус как у iPhone, 16 ГБ ОЗУ и камера на 50 Мп. Этот смартфон круче аналогов и стоит всего 10 000 рублей. Недорогая новинка от HOTWAV порадует даже самых требовательных! Фото.

Недорогая новинка от HOTWAV порадует даже самых требовательных!

Красивый дешевый смартфон

Наверное, самое распространенное заблуждение у пользователей связано с тем, что недорогой смартфон обязательно выдает его скудный внешний вид. HOTWAV Note 13 Pro меняет правила игры: он выполнен в строгом дизайне с прямыми гранями, а также имеет небольшой логотип на задней крышке. Блок камер очень компактный по сравнению с гаджетами других производителей, поэтому его практически нереально разбить.

Красивый дешевый смартфон. Смартфон HOTWAV выглядит круто с обеих сторон. Фото.

Смартфон HOTWAV выглядит круто с обеих сторон

Блестящие боковые грани выполнены из металла и придают смартфону премиальности, а на правой стороне размещена клавиша включения с датчиком отпечатка. Пожалуй, это максимально практичное решение в 2023 году, чтобы сделать жизнь пользователя удобнее.

Красивый дешевый смартфон. Новинка от HOTWAV имеет большой дисплей с поддержкой 90 Гц. Фото.

Новинка от HOTWAV имеет большой дисплей с поддержкой 90 Гц

В HOTWAV Note 13 Pro установлен огромный экран на 6,6 дюйма с поддержкой 90 Гц и разрешением HD+, с не самыми толстыми рамками. Вверху аккуратно спрятана фронтальная камера, которая отнимает незначительную часть дисплея. Короче говоря, носить такой красивый смартфон явно не стыдно, но вы только взгляните на его характеристики.

Подробнее о HOTWAV Note 13 Pro

Недорогой мощный смартфон 2023

Стильный дизайн — далеко не все, что нам может предложить HOTWAV Note 13 Pro — он также имеет внушительный объем встроенной памяти на 256 Гб! Удобно и то, что смартфон продается в единственной комплектации, поэтому вам не нужно мучаться с выбором встроенного хранилища — сюда встроено столько, сколько памяти нужно смартфону в 2023 году. Но даже если этого мало, можете расширить ее до 1 Тб при помощи карты памяти!

Недорогой мощный смартфон 2023. Смартфон работает на чипе Unisoc и выдает хорошую производительность. Фото.

Смартфон работает на чипе Unisoc и выдает хорошую производительность

Радует и довольно мощный процессор в смартфоне такого класса. Здесь установлен Unisoc Tiger T606 — производительный чипсет, проверенный временем. Он набирает свыше 270 000 очков в AnTuTu, а значит, что гаджет без проблем потянет даже самые ресурсоемкие приложения.

Более того, в отличие от других брендов, разработчики HOTWAV Note 13 Pro не стали экономить и встроили в смартфон сразу 8 Гб оперативной памяти. Этого объёма должно хватить для большого количества открытых в фоне приложений, а при необходимости ее можно расширить еще на 8 Гб, позаимствовав у встроенной.

Купить HOTWAV Note 13 Pro

Телефон с хорошей камерой и батареей

Что интересно: в 2023 году многих покупателей больше интересует вовсе не процессор или память, а камера в смартфоне. И здесь разработчики HOTWAV Note 13 Pro нас решили удивить: они установили 50-мегапиксельную камеру с искусственным интеллектом. Он улучшает отснятые фотографии, придавая им больше детализации, поэтому их не стыдно выложить в соцсеть — никто и в жизни не догадается, что они сняты не на флагман. При необходимости даже можно задействовать датчик глубины для потретного режима, чтобы выделить объект на переднем плане.

Телефон с хорошей камерой и батареей. Несмотря на свою цену, HOTWAV Note 13 Pro имеет мощную камеру. Фото.

Несмотря на свою цену, HOTWAV Note 13 Pro имеет мощную камеру

Хороша и фронтальная камера: ее разрешение составляет 16 мегапикселей. Она так же работает на основе нейросетей, улучшая отснятую фотографию. Так что, можно спокойно делать селфи, а не только пользоваться видеозвонками.

HOTWAV Note 13 Pro также предлагает и высокую автономность: энергоемкий процессор вкупе с мощной батареей на 5160 мА*ч даст позволит вам как минимум на сутки забыть о розетке или повербанке, если активно пользоваться смартфоном. Ну, а при необходимости смартфон можно вернуть к жизни с помощью быстрой зарядки на 18 Вт — адаптер уже есть в комплекте.

HOTWAV Note 13 Pro недорого

Купить смартфон с Андроид 13

HOTWAV Note 13 Pro работает на Android 13, что является большим плюсом — многие недорогие смартфоны 2023 года по-прежнему поставляются на устаревших версиях. Более того, он имеет собственную лаконичную оболочку, которая радует глаз. В комплекте со смартфоном вы найдете не только зарядку, но и наощупь силиконовый чехол. Производитель позаботился о покупателях, поэтому вложил еще и защитное стекло с набором для самостоятельной установки.

Купить смартфон с Андроид 13. У нового смартфона HOTWAV очень богатый комплект поставки. Фото.

У нового смартфона HOTWAV очень богатый комплект поставки

А теперь самое приятное: обычная цена HOTWAV Note 13 Pro составляет почти 200 долларов, но в честь старта продаж с 16 по 20 октября можно купить смартфон со скидкой 50% — всего за 99 долларов! Это шикарная цена за гаджет, учитывая нынешний курс валюты — лучше брать его сразу же, чтобы не пожалеть об упущенной выгоде потом.

Скидка на HOTWAV Note 13 Pro

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