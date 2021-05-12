Цена Galaxy A51 в России упала ниже 15 тысяч рублей. Чем он лучше Galaxy A52

Линейка Galaxy A50, включающая в себя как оригинальный смартфон, так и оба сиквела, может по праву считаться лучшей в модельном ряду Samsung. Корейцам, полагаясь на опыт китайских производителей, удалось сделать потрясающе сбалансированный с точки зрения цены и характеристик смартфон, который год от года становится только лучше. Сравните хотя бы Galaxy A50 и A51 – разница между ними колоссальна. Что и говорить про Galaxy A52, который вышел в этом году и оказался лучшим представителем модельного ряда. Но покупать его всё равно не стоит.

Почему телефоны стали такими, какие они есть? Это ужасно!

Сегодня Galaxy A52 можно купить за 23-24 тысячи рублей. Да, это лишь на 15% дороже, чем Galaxy A51 стоил на старте продаж, что, в общем-то, нельзя назвать критической разницей. Другое дело, что различий между A51 и A52 не так много, но за прошедшее время прошлогодняя модель успела неплохо подешеветь. Стало быть, и покупать лучше всего именно её.

Сравнение Galaxy A51 и A52

По состоянию на май 2021 года Galaxy A51 в базовой конфигурации 4/64 ГБ доступен в продаже за 14 800 рублей, что почти на 10 тысяч рублей дешевле, чем просят за Galaxy A52. Да, я понимаю, что A52 новее, мощнее и интереснее с точки зрения аппаратного оснащения. Однако на практике заметить эту разницу вам будет более чем сложно.

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Разберём существующие отличия подробнее:

Galaxy A52 защищён от влаги . Да, он имеет защиту по стандарту IP67. Однако помните, что, во-первых, Samsung тестирует влагозащиту в лабораторных условиях с дистиллированной водой, а, во-вторых, любое повреждение из-за влаги гарантией всё равно не покрывается.

. Да, он имеет защиту по стандарту IP67. Однако помните, что, во-первых, Samsung тестирует влагозащиту в лабораторных условиях с дистиллированной водой, а, во-вторых, любое повреждение из-за влаги гарантией всё равно не покрывается. Galaxy A52 оснащён процессором Snapdragon 720G. Он мощнее и универсальнее, чем Exynos в A51, но, учитывая, что это не сравнение флагмана и бюджетника, заметить между ними разницу вы точно не сможете. Тем более что и под Exynos уже давно сделали порт Google Camera.

720G. Он мощнее и универсальнее, чем Exynos в A51, но, учитывая, что это не сравнение флагмана и бюджетника, заметить между ними разницу вы точно не сможете. Тем более что и под Exynos уже давно сделали порт Google Camera. Galaxy A52 оснащён дисплеем 90 Гц. Да, это лучше, чем 60 Гц, которые предлагает A51, но ощутить разницу между ними возможно только при прямом сравнении. Когда мне довелось сравнивать их вживую, я заметил, что картинка на экране A52 движется плавнее, но стоило мне убрать его, как A51 начал казаться мне не менее плавным.

Стоит ли покупать Galaxy A51 в 2021

Но самое главное – это, конечно, цена. Galaxy A51 стоит почти на 10 тысяч рублей дешевле, чем Galaxy A52. При этом ему только-только исполнился год, и он получил лишь одно обновление Android из трёх обещанных Samsung. Получается, что, купив сегодня Galaxy A51 за те 14-15 тысяч, которые просят за него продавцы, вы получите смартфон, который будет сохранять актуальность ещё 2 года.

Причём 2 года – это минимум, в течение которого A51 будет гарантированно получать системные обновления Android. А ведь есть ещё и заключительный год, когда ему светят лишь обновления безопасности. То есть даже в 2024 году он ещё будет получать апдейты, а значит, вполне себе потянет на то, чтобы продолжать им пользоваться. Так что, если у вас были сомнения, что брать, отбросьте их. Galaxy A51 – отличный вариант.

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Правда, помните, что купить за такие деньги Galaxy A51 вы сможете только в серой рознице — в официальной цены будут немного другими. Однако никаких иных отличий между этими смартфонами, за исключением того, что они были ввезены в страну разными способами, нет. Единственным преимуществом белой розницы, на мой взгляд, является возможность оформить рассрочку. Но вряд ли кто-то будет заморачиваться с ней из-за 15 тысяч рублей. Не так ли?