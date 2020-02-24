Влияют ли 120 Гц на время работы Galaxy S20 Ultra?

11 февраля Samsung представила новую флагманскую линейку. 13 марта стартуют продажи Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra на территории России. Уже сейчас смартфоны можно предзаказать на официальном сайте. Самая дешевая модификация S20 обойдется пользователям в 70 тысяч рублей и уже с ней пользователям доступен экран с повышенной частотой обновления картинки в 120 Гц. Нововведение является одной из основных причин приобрести новый флагман Samsung.

Недостатки Galaxy S20 Ultra

Конечно, не обошлось и без минусов. Например, режим со 120 Гц доступен лишь при FullHD-разрешении, к тому же в некоторых ситуациях смартфон может самостоятельно отключать повышенную частоту экрана. Это касается случаев, когда аккумулятор нагревается до 42 градусов. Как правило, такое происходит в играх, поэтому пока не совсем понятно, как S20 будет работать с повышенной частотой кадров даже в поддерживаемых приложениях. Если у смартфона все не так хорошо в вопросе тепловыделения, зачем выпускать на рынок такой гаджет? И если устройство нагревается при частоте в 120 Гц в нагрузке, то какой толк от повышенной частоты, если в играх, скорее всего, будут стандартные 60 Гц? К тому же какая необходимость в QHD-разрешении, если вместе с повышенной частотой телефон будет нагреваться? Если вы не совсем понимаете, зачем нужен экран с повышенной частотой, вам следует прочитать наш недавний материал на эту тему.

К слову, S20 позволяет снимать видео в 8K-качестве, и оно ограничено 5 минутами из-за проблем с тепловыделением. Вероятно, современные процессоры уже дошли до того состояния, когда необходимо более тщательно продумывать систему охлаждения. Многие источники сообщают, что тепловыделение Snapdragon 865 равно 5 Вт, такие же показатели у Snapdragon 855, поэтому не совсем понятно, почему у Samsung возникли проблемы с этим. Возможно, не очень удачная конструкция, которая не предназначена для нагрузок в виде 120 Гц экрана.

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Частота 120 Гц расходует заряд аккумулятора

Не порадует многих и автономность телефона в таком режиме. Наши коллеги из phonearena провели тестирование аппарата, согласно которому в 60 Гц режиме S20 Ultra проработал 12 часов и 23 минуты, а при 120 Гц обновлении экрана лишь 10 часов и 2 минуты. Разница — 2 часа и 20 минут. Если перевести в проценты, получим около 20%, что достаточно существенно.

Тестирование проводилось в оптимизированном режиме, также в обоих случаях использовалось FullHD-разрешение, так как, как мы уже писали выше, аппарат не поддерживает 120 Гц при QHD.

Galaxy Note 10, например, при 60 кадрах работает от одного заряда аккумулятора 11 часов и 37 минут. Это хуже, чем S20 при 60 Гц, но заметно лучше в сравнении с S20 при 120 Гц.

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120 Гц экран — это просто маркетинг?

Теперь возникает интересный вопрос. А действительно ли пользователи будут активировать повышенную частоту, которая отключается при нагрузке и заметно быстрее расходует заряд аккумулятора? Я, например, не готов отказываться от 2,5 часов использования аппарата ради большей плавности. Это не те цифры, которыми рядовой пользователь готов жертвовать. И даже если он не будет знать о конкретных цифрах, на практике можно легко понять, что в таком режиме телефон будет садиться заметно быстрее.

Характеристики Galaxy S20 Ultra

Дисплей: 6,9 дюймов, QHD, Dynamic AMOLED, Gorilla Glass 6, HDR10, 120 Гц Процессор: Snapdragon 865/Exynos 990 Память: 128/256/512 ГБ встроенной и 8/12/16 ГБ оперативной памяти Камера: 108 Мп + перископная на 48 Мп + 12 Мп ultrawide + 0,3 Мп ToF Аккумулятор: 5000 мАч, 45 Ватт, беспроводная зарядка 15 Вт, реверсная зарядка на 9 Вт

Сколько баллов набирает Galaxy S20 Ultra в AnTuTu?

В AnTuTu Galaxy S20 Ultra набирает более 500 тысяч баллов. Процесс тестирования можно изучить на видеоролику ниже:

Купить Galaxy S20 Ultra

На момент написания материала Galaxy S20 Ultra недоступен в продаже, но его можно купить через официальный сайт Samsung. Устройство в России продается только в модификации со 128 гигабайтами встроенной памяти и 12 гигабайтами оперативной за 100 тысяч рублей.

Предлагаю обсудить вопрос расхода заряда аккумулятора S20 при частоте обновления в 120 Гц в комментариях к данной публикации. Также не забывайте читать наши новости в Яндекс Дзен.