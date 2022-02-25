Все, что известно о Google Pixel 7 на данный момент

Не успели мы с вами оклематься после выхода, не побоюсь этого слова, революционного Google Pixel 6, как уже во всю появляются разные слухи про будущую новинку компании — Google Pixel 7. По слухам, смартфон должен получиться шикарным: уже полюбившийся многим дизайн предыдущей модели должен объединиться с новым чипом Google Tensor 2. В сегодняшней статье обсудим все возможные нововведения модели, поговорим о ее характеристиках и дате выхода обновленного Пискель.

Прошлая модель Google Pixel 6 получилась очень успешной. Мало того, что дизайн Pixel 6 нарекли одним из самых лучших за последние годы, так здесь еще и появился фирменный чип Google Tensor, подающий большие надежды. Мы уже не раз подробно рассказывали вам про Пиксель 6. Теперь пришло время поговорить о новой модели смартфона от Google.

Это один из самых провальных телефонов, изменивших мир гаджетов.

Дизайн Google Pixel 7

Буквально на днях Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), более известный под ником OnLeaks, опубликовал первые рендеры Google Pixel 7 Pro. Надо сказать, в прошлом году Google произвела настоящий фурор в мире дизайна смартфонов. В сети ходило много информации о том, что Pixel 6 — один из самых красивых смартфонов 2021 года, и я с ними полностью согласен. Судя по всему, будущая модель не будет сильно отличаться от предыдущей.

Если верить рендерам, новый Google Pixel 7 будет предельно похож на свой прошлогодний аналог. Все тот же узнаваемый дизайн, блок камер во всю ширину задней панели, те же материалы корпуса. Изменится только размер — 163 х 76,6 х 8,7 мм у Google Pixel 7 Pro против 163,9 x 75,9 x 8,9 мм у Pixel 6 Pro. Также изменится выступ камер, теперь он станет чуточку меньше. Отсюда и измененная толщина устройства.

Также на изображении видно порты и другие разъемы. По данным OnLeaks, на нижней грани смартфона будут располагаться стереодинамики и порт USB-C, слева — слот для SIM-карты, на правой — кнопка питания и клавиши громкости. Интересно, что антенны располагаются на всех гранях. Предполагают, что на верхней грани будет установлен модуль 5G NR mmWave для качественного сигнала.

Что касается цветов корпуса, то здесь все должно остаться по-прежнему. Двухцветный Pixel сейчас крайне узнаваем, поэтому вряд ли в компании пойдут на кардинальные изменения. Уж лучше крутой дизайн на пару лет, чем шляпа каждый год, верно? Если это и правда будет так, то Google Pixel 7 должен стать первым смартфоном от Google, который сохранил дизайн предшественника. Напомню, до сегодняшнего дня все Pixel были кардинально разные.

Характеристики Google Pixel 7

Мы знаем, что в прошлом году Google перешла на чипы собственного производства. Тогда же стало понятно, что в будущем Google планирует выпустить второе поколение Google Tensor. Работа над Google Tensor 2 началась еще в октябре 2021 года. Тщательно покопавшись в коде, специалистам удалось выяснить номер новой модели чипа — GS20.

Кроме этого, согласно габаритам рендеров дисплей Google Pixel 7 Pro получит диагональ 6,7″-6,8″. Предполагается, что экран будет выполнен по технологии OLED с частотой обновления 120 Гц. Фронтальная камера больших нововведений не получит, во всяком случае внешне. Это все та же привычная нам капелька.

В основном блоке будет располагаться три камеры: широкоугольная, сверхширокоугольная и телеобъектив. В выступе блока основной камеры также будут располагаться дополнительные датчики камеры и микрофон. Ничего больше про камеры сейчас сказать не получится, но думаю, что в ближайшем будущем неравнодушные разберут Google Камеру и отыщут там все новые фишки и характеристики. Дабы такое не пропустить, рекомендую подписаться на наш Яндекс.Дзен.

Дата выхода Google Pixel 7

Все предыдущие модели Pixel были анонсированы осенью, в октябре. Единственным исключением был Google Pixel 5, который показали 30 сентября, но сути дела это не меняет. Скорее всего, Google Pixel 7 нам покажут в октябре 2022 года. В продажу Google Pixel 7 поступит чуть позже, примерно через неделю две.

По поводу цены Google Pixel 7 говорить пока рано. Судя по характеристикам нового устройства, кардинальных изменений в ценовой политике быть не должно. Вполне вероятно, что цена останется на том же уровне, что и Google Pixel 6. Напомню, что базовый Пиксель 6 на старте стоил 599 долларов США. Pro модель начиналась от 899 долларов.

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Что думаете по поводу новинки? Будет ли ее ждать такой же успех, как и Google Pixel 6? Своим мнением предлагаю поделиться в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже, будет интересно прочесть.