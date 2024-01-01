Все, что надо знать перед глобальной презентацией OnePlus 12

У OnePlus был хороший 2023 год. Компания выпустила феноменальную раскладушку OnePlus Open, показала миру планшет OnePlus Pad и даже сделала механическую клавиатуру высокого класса. Но теперь, когда на подходе 2024 год, стоит поговорить о других моделях. OnePlus 12 дебютировал в Китае в начале декабря, а глобальное мероприятие по запуску запланировано на 23 января. И именно этот смартфон будет возбуждать фантазию фанатов марки, которые хотят иметь один из лучших смартфонов бренда. Собрали в одном месте все, что нужно знать об этом устройстве, чтобы понимать, действительно ли стоит его ждать.

Презентация OnePlus 12

Что особенно интересно в презентации OnePlus 12, так это то, что вместе с устройством мы также получим OnePlus 12R. В то время, как предыдущие устройства серии R были ограничены Индией, с двенадцатым поколением дело обстоит иначе, поскольку смартфон будет представлен во всем мире.

Это хороший шаг со стороны OnePlus, ведь модель 11R является лучшим соотношением цена/качество в актуальном портфолио производителя. Поэтому глобальный запуск должен сделать их очень привлекательными.

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OnePlus перешла на новую эстетику дизайна с OnePlus 11, и это один из лучших дизайнов, представленных брендом за всю его девятилетнюю историю. Большой островок камеры на задней панели, плавно переходящий в среднюю рамку, показал, что дизайнеры проделали отличную работу, перенеся подобный дизайн и на OnePlus 11R, ориентированный на Индию.

Чем OnePlus 12 отличается от OnePlus 11

Хотя OnePlus известна тем, что ежегодно меняет дизайн своих телефонов, в OnePlus 12 внешний вид похож на предыдущее поколение. OnePlus показала официальные снимки устройства, и они демонстрируют дизайн, практически идентичный OnePlus 11. В общем, OnePlus 11 — один из лучших телефонов OnePlus, и OnePlus 12 следует его примеру.

Главным изменением дизайна является то, что слайдер уведомлений перемещается в левую часть телефона. OnePlus говорит, что это сделано для того, чтобы можно было разместить большую антенну справа.

Также будет выпущен цвет Flowy Emerald с уникальной текстурой, имитирующей течение реки.

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Характеристики OnePlus 12

OnePlus известна своими лучшими аппаратными решениями, и это, к счастью, не изменится. OnePlus 12 оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 в паре с 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителя. Есть версия хранилища на 1 ТБ, а для самых уникальных найдется версия с 24 ГБ оперативной памяти, если 16 ГБ оказалось недостаточно.

AMOLED-экран немного больше, чем раньше — 6,82 дюйма, — но больше всего вам понравится то, что его яркость достигает 4500 нит. Это стало возможным благодаря новой панели BOE, и очень интересно посмотреть, как экран покажет себя в реальном использовании. Особенно с точки зрения нагрева и расхода аккумулятора.

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Одна из областей, в которой флагманы отличаются друг от друга, — это время автономной работы. OnePlus 12 оснащен более емким аккумулятором на 5400 мАч, и это должно обеспечить ему гораздо лучшее время автономной работы при ежедневном использовании. Даже с текущим аккумулятором на 5000 мАч OnePlus 11 выдерживает полтора дня между зарядками, поэтому новинка может приятно удивить и обеспечить почти два дня работы.

Что касается зарядки, то OnePlus 12 будет использовать ту же технологию мощностью 100 Вт, но также будет иметь беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Несмотря на то, что в портфолио BBK уже есть технология зарядки мощностью 150 Вт, вряд ли мы увидим ее во флагманской серии OnePlus. Есть вероятность, что на некоторых рынках она будет, но часто все упирается в США. Там нет возможности предложить технологию зарядки мощностью 150 Вт, поэтому вполне логично, что компания пойдет по пути унификации и ограничится значением в 100 Вт.

Операционная система OnePlus

С выходом Android 14 OnePlus 12 будет поставляться с OxygenOS 14 из коробки. Публичная бета-версия OxygenOS 14 уже запущена, а стабильная сборка должна появиться буквально на днях, если уже не появилась.

Сама сборка Android 14 не предлагает слишком много изменений как таковых, поэтому вполне понятно, что и OxygenOS 14 не сильно отличается от предшественника. OxygenOS 13 стала большим шагом вперед для OnePlus. Она обеспечила лучшую стабильность и исправила множество проблем, возникших после слияния OxygenOS с ColorOS, поэтому вполне логично, что обновление этого года будет скорее дежурным.

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При этом в дизайне появились изменения, в том числе клон Dynamic Island с iOS, набор новых мелодий, улучшенная настройка экрана блокировки и новый движок, который делает работу с интерфейсом более плавной, чем в предыдущих версиях.

Камера OnePlus 12

Благодаря сотрудничеству с Hasselblad компания OnePlus смогла добиться значительных успехов в области камер за последние полтора года. Результаты были очевидны для тех, кто успел попользоваться OnePlus 11. Он все еще не дотягивает до лучших предложений от Google, Samsung и Xiaomi, но OnePlus готовит огромные обновления к 2024 году.

Самое большое изменение — это 64 Мп телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Это позволит OnePlus 12 стать намного более универсальным, а основная 50 Мп камера также получит значительное обновление. Широкоугольный объектив на 48 Мп остался практически без изменений, но добавление зум-объектива и нового оборудования для основной камеры означает, что OnePlus 12 будет делать более качественные снимки в большинстве ситуаций.

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Сколько стоит новый OnePlus

Одним из главных преимуществ OnePlus 11 является его розничная цена. Дебютировав по цене всего 699 долларов (примерно 63 000 рублей по актуальному курсу), телефон представляет из себя более выгодное предложение, чем большинство его ближайших конкурентов, и так будет продолжаться до 2024 года. OnePlus 12 стоит в Китае 4 299 юаней, а это всего 605 долларов или примерно 55 000 рублей по курсу на момент подготовки этой статьи.

Хотя сейчас нельзя сказать, за сколько именно можно будет купить OnePlus 12 в рознице, именно цена будет являться ключевым фактором для производителя. Только так можно конкурировать с другими брендами — предлагать мощное железо за дешево, как это раньше и делала OnePlus. На мировом рынке, скорее всего, можно будет отталкиваться от цены в районе 749 долларов. Это примерно 68 000 рублей по курсу на дату подготовки статьи.

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Дальше надо смотреть, как будут распространяться версии, и тут разброс может быть очень большим. Но ориентироваться на цену ниже 80 000 рублей не российском рынке едва ли стоит. В любом случае надо будет подождать мирового запуска, который запланирован на 23 января. Сразу после этой даты все встанет на свои места.