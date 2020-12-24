Что такое прогрессивные веб-приложения и чем они лучше обычных

Пользователям Android всегда позволялось намного больше, чем пользователям iOS. Но если кастомизацию и возможность перепрошивки я никогда особенно не ценил, то вот доступ к альтернативным магазинам приложений действительно мог решить проблемы доступности некоторых особенных видов софта. Правда, в какой-то момент альтернатива появилась не только у собственно магазинов приложений, но и у самих приложений. Разбираемся, о чём идёт речь и чем таким интересным можно заменить обычные приложения.

Осторожно: даже топовые приложения из Google Play могут быть опасны

Конечно, я говорю про PWA. PWA – это progressive web apps, или прогрессивные веб-приложения, которые представляют собой специальным образом адаптированные версии веб-сайтов, имитирующих традиционные приложения. Когда пользователь переходит на сайт, имеющий соответствующую оптимизацию, на экране появляется интерфейс, характерный именно для приложения, а не сайта. У него нет ни адресной строки, ни бокового меню, ни других элементов, напоминающих о том, что вы на сайте. Но преимущество PWA состоит отнюдь не в этом.

Что умеют PWA

Прогрессивные веб-приложения уже давно достигли того уровня развития, когда они могут не только конкурировать с классическими приложениями, но и заменить их. Смотрите сами:

Иконку PWA можно добавить на рабочий стол для быстрого запуска;

PWA имеют ровно такие же иконки, как и обычные приложения;

Интерфейс PWA абсолютно не отличается от интерфейса обычных приложений;

PWA кэшируют меньше данных и, соответственно, обладают меньшим весом;

Кэш PWA относится к кэшу браузера, поэтому очистить его можно путём чистки самого браузера;

PWA, несмотря на то что являются сайтами, могут работать без интернета;

PWA распространяются посредством сайтов, а не посредством APK, которые могут быть опасны.

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Как видите, преимуществ у прогрессивных веб-приложений действительно много. Но Google этого оказалось недостаточно. Недавно стало известно, что поисковый гигант занялся совершенствованием PWA, чтобы сделать их новым стандартом не только на мобильных платформах, но и на десктопных. Теперь некоторые из прогрессивных веб-приложений можно буквально устанавливать и удалять так же, как и традиционные. Казалось бы, при чём здесь вообще Android? Но дело в том, что это нововведение подчёркивает универсальность PWA.

Чем заменить приложения

Традиционно разработчики не особо горят желанием адаптировать мобильное приложение для настольных платформ и наоборот. Дело в том, что нет никакой гарантии, что альтернативная версия будет пользоваться популярностью. А, между тем, усилий для адаптации пришлось бы приложить немало. Ведь это не только оптимизация под новую платформу, но и перерисовка интерфейса. В случае с сайтами, которые можно превратить в PWA, всё куда проще. Следовательно, разработчики тратят меньше сил и времени на их адаптацию и получают больший охват.

PWA имеют все шансы на то, чтобы стать новым стандартом отрасли и изменить её самым кардинальным образом. Если разработчики заинтересуются PWA и начнут адаптировать свои сайты в соответствии с требованиями стандарта, магазины приложений могут стать совсем уж бессмысленными. В конце концов, в PWA можно перевести кучу популярных сервисов – от социальных сетей и мессенджеров, которые, кстати, тоже имеют веб-версии, до тяжеловесных утилит и даже игр.

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Спросите, как это возможно? Тут нам на помощь придут облачные технологии. Ведь очевидно, что если разработчикам удалось перевести консольные игры в облако и благодаря этому начать запускать их на смартфонах, нет ничего невозможного в том, чтобы запускать аналогичным образом приложения вроде фоторедакторов или программ видеомонтажа. Пользователям нет никакой разницы, запускается софт на их устройстве или на удалённых серверах. Им важен в первую очередь результат. А PWA и облако могут им его дать.