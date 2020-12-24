Что такое прогрессивные веб-приложения и чем они лучше обычных

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Иван Кузнецов 0

Пользователям Android всегда позволялось намного больше, чем пользователям iOS. Но если кастомизацию и возможность перепрошивки я никогда особенно не ценил, то вот доступ к альтернативным магазинам приложений действительно мог решить проблемы доступности некоторых особенных видов софта. Правда, в какой-то момент альтернатива появилась не только у собственно магазинов приложений, но и у самих приложений. Разбираемся, о чём идёт речь и чем таким интересным можно заменить обычные приложения.

Приложения

У традиционных приложений есть отличная альтернатива

Осторожно: даже топовые приложения из Google Play могут быть опасны

Конечно, я говорю про PWA. PWA – это progressive web apps, или прогрессивные веб-приложения, которые представляют собой специальным образом адаптированные версии веб-сайтов, имитирующих традиционные приложения. Когда пользователь переходит на сайт, имеющий соответствующую оптимизацию, на экране появляется интерфейс, характерный именно для приложения, а не сайта. У него нет ни адресной строки, ни бокового меню, ни других элементов, напоминающих о том, что вы на сайте. Но преимущество PWA состоит отнюдь не в этом.

Что умеют PWA

PWA

Попробуйте отличить, где обычное приложение, а где PWA

Прогрессивные веб-приложения уже давно достигли того уровня развития, когда они могут не только конкурировать с классическими приложениями, но и заменить их. Смотрите сами:

  • Иконку PWA можно добавить на рабочий стол для быстрого запуска;
  • PWA имеют ровно такие же иконки, как и обычные приложения;
  • Интерфейс PWA абсолютно не отличается от интерфейса обычных приложений;
  • PWA кэшируют меньше данных и, соответственно, обладают меньшим весом;
  • Кэш PWA относится к кэшу браузера, поэтому очистить его можно путём чистки самого браузера;
  • PWA, несмотря на то что являются сайтами, могут работать без интернета;
  • PWA распространяются посредством сайтов, а не посредством APK, которые могут быть опасны.

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Как видите, преимуществ у прогрессивных веб-приложений действительно много. Но Google этого оказалось недостаточно. Недавно стало известно, что поисковый гигант занялся совершенствованием PWA, чтобы сделать их новым стандартом не только на мобильных платформах, но и на десктопных. Теперь некоторые из прогрессивных веб-приложений можно буквально устанавливать и удалять так же, как и традиционные. Казалось бы, при чём здесь вообще Android? Но дело в том, что это нововведение подчёркивает универсальность PWA.

Чем заменить приложения

PWA для Windows

Теперь PWA для Windows можно удалять как обычные приложения

Традиционно разработчики не особо горят желанием адаптировать мобильное приложение для настольных платформ и наоборот. Дело в том, что нет никакой гарантии, что альтернативная версия будет пользоваться популярностью. А, между тем, усилий для адаптации пришлось бы приложить немало. Ведь это не только оптимизация под новую платформу, но и перерисовка интерфейса. В случае с сайтами, которые можно превратить в PWA, всё куда проще. Следовательно, разработчики тратят меньше сил и времени на их адаптацию и получают больший охват.

PWA имеют все шансы на то, чтобы стать новым стандартом отрасли и изменить её самым кардинальным образом. Если разработчики заинтересуются PWA и начнут адаптировать свои сайты в соответствии с требованиями стандарта, магазины приложений могут стать совсем уж бессмысленными. В конце концов, в PWA можно перевести кучу популярных сервисов – от социальных сетей и мессенджеров, которые, кстати, тоже имеют веб-версии, до тяжеловесных утилит и даже игр.

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Спросите, как это возможно? Тут нам на помощь придут облачные технологии. Ведь очевидно, что если разработчикам удалось перевести консольные игры в облако и благодаря этому начать запускать их на смартфонах, нет ничего невозможного в том, чтобы запускать аналогичным образом приложения вроде фоторедакторов или программ видеомонтажа. Пользователям нет никакой разницы, запускается софт на их устройстве или на удалённых серверах. Им важен в первую очередь результат. А PWA и облако могут им его дать.

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