Easy Screen – легкая трансляция экрана смартфона на ваш ТВ

Мир проводной связи остался в далеких 2000-х, когда не было ни мобильных телефонов, ни умных телевизоров. Сегодня технологии развились настолько, что позволяют не просто фотографировать или снимать 4К-видео на смартфон, но и передавать всё это на большой экран через Wi-Fi. Без использования HDMI-кабелей, USB-флешек и DVD-приводов.

В данном обзоре речь пойдет о приложении Easy Screen, которое дублирует содержимое дисплея Android-телефона или планшета на Smart-Телевизор. Причем, можно не только транслировать экран смартфона, но и просматривать фото и видео из мобильной галереи прямо на ТВ. Контент при этом передается в беспроводном зашифрованном режиме по стандарту DLNA.

Приложение для передачи изображения с телефона на телевизор

Решение повседневных проблем, предлагаемое данным приложением довольно удобное и обладает широким ассортиментом функций. Также, важно то, что тот функционал, который предлагается пользователям, работает без нареканий. А задел на будущее у приложения есть – разработчик Владислав Терехов открыт для идей.

Итак, чем может порадовать Easy Screen:

Трансляция дисплея смартфона на ТВ.

Просмотр мобильных фото на телевизоре.

Воспроизведение видео с телефона на ТВ.

Разберем подробнее каждый из пунктов.

Дублировать экран мобильного телефона на телевизор можно буквально в 4 простых клика – первый из них соединяет приложение с ТВ, второй – открывает окно с кнопкой запуска, третий – предоставляет разрешение на трансляцию, а четвертый – запускает ее.

Чтобы насладиться снимками или роликами на большом экране, достаточно обеспечить коннект Easy Screen с телевизором, затем нажать на кнопку «Фото» или «Видео», перейти в интересующий вас фото- или видеоальбом и кликнуть по фотографии, либо видео. Выбранный снимок отобразится на экране ТВ, а видео начнет воспроизводиться.

Как вывести изображение с телефона на телевизор

Каких-то жестких требований к «железу» или программному обеспечению приложение не предъявляет. Единственно важное условие – и телевизор и мобильное устройство должны быть подключены к одной локальной сети. При этом ТВ может быть запросто подключен по проводу, а смартфон по Wi-Fi. Соединение всё равно установится.

Телевизоры могут функционировать практически на любых операционных системах. Приложению не важно, это Tizen от Samsung, WebOS LG или Android TV иных брендов. Транслирование медиаконтента осуществляется с помощью набора стандартов DLNA, который встроен в любое современное устройство, будь то телевизор или смартфон.

Алгоритм передачи данных в Easy Screen уникален и надежно шифруется, защищая информацию пользователей от перехвата и несанкционированного копирования. Это значит, что ни один «мамкин хакер» не сможет во время трансляции похитить ваши личные фото, видео или подглядеть за тем, что творится на дисплее вашего гаджета.

Смотреть видео с телефона на телевизоре

Допустим, вы только что ездили на экскурсию по интересным местам или просто гуляли и фотографировались в парке. Приехав домой, вы захотите посмотреть получившиеся снимки или даже похвастать ими перед родными, либо друзьями. Разглядывать фото на телефоне не очень удобно, так как его дисплей имеет скромные габариты. Придется вглядываться и приближать фрагменты, чтобы увидеть детали. А если снимками захочет полюбоваться пожилой родственник, то он без лупы может вообще ничего не увидеть. Решить эту проблему поможет Easy Screen, выведя фото с телефона на экран телевизора.

Смоделируем другую ситуацию. Вот вы на работе в офисе. Вам нужно провести презентацию для партнеров или начальства. Подключать смартфон к ТВ по проводу долго, неудобно, да и не факт, что нужный кабель окажется под рукой. Другое дело, если у вас на телефоне установлено приложение Easy Screen. С его помощью вы за 2-3 секунды сможете соединить по Wi-Fi свой гаджет с телевизором и запустить презентацию в 1 клик.

Если же вы любитель мобильных игр, но не сторонник гейминга на маленьких дисплеях, вы всегда можете воспользоваться функцией трансляции с телефона на ТВ. Что для этого нужно сделать? Организуйте транслирование смартфона на телевизоре, затем запустите любимую игру и наслаждайтесь ее прохождением на большом экране!

Приложение Easy Screen: преимущества и недостатки

У данного приложения, как и у любого другого стартапа, есть свои недостатки. Конечно, они не сравнятся с преимуществами ни по значимости, ни по количеству. Но мы не можем о них смолчать, ведь конструктивная критика – это важная часть любой работы.

Чего пока не хватает приложению:

Возможности пролистывать фото – нельзя открыть фото и потом просто листать дальше, просматривая все снимки подряд. Каждую фотографию приходится открывать по отдельности, что может быть не совсем удобно.

Других языков интерфейса и подсказок – на момент написания обзора приложение доступно лишь на английском языке. Как уверяет разработчик, вскоре будет добавлен русский, а со временем, возможно, и иные языки.

Что полезного есть в приложении:

Стабильное транслирование дисплея смартфона на экран телевизора.

Возможность просматривать медиаконтент без копирования и проводов.

Зашифрованное соединение, предотвращающее любую утечку данных.

Универсальное подключение к ТВ с любыми операционными платформами.

Бесплатное использование всех функций приложения в текущий момент.

Скачать Easy Screen

Стоит ли тратить время на Easy Screen? Однозначно да! Данное приложение станет достойным решением для тех, кто желает «подружить» свой смартфон с телевизором.