Gem4me: что делать, если старый мессенджер не работает?

Сегодня в мире с развитыми IT-технологиями мессенджеры – это самое популярное средство общения. Конечно, по-прежнему используются и электронная почта, и телефонные звонки, но больше ситуативно или с конкретными целями, например, рабочими. А весь ежедневный поток коммуникации людей в развитых странах с широко распространенным интернетом приходится на мессенджеры.

Все привыкли общаться в мессенджерах – это быстро и удобно, они всегда под рукой, и список возможностей и функций давно расширился за пределы обычной отправки сообщений. Когда кто-то просит человека связаться с ним, то в большинстве случаев подразумевается общение через мессенджер. Только при этом уточняют, какой именно мессенджер предпочитает собеседник.

Разнообразие и позиционирование мессенджеров

Действительно, уже существует достаточно много разных мессенджеров. Они отличаются по географии присутствия, по набору функций и, конечно, по своему позиционированию для аудитории. Когда технологически мессенджеры похожи друг на друга, в конкурентную борьбу вступают имиджевые аспекты: вот этот мессенджер – для молодежи, этот – для старшего поколения, создатели этого мессенджера придерживаются прогрессивных взглядов, а у другого мессенджера разработчики, напротив, – консерваторы.

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Но больше всего на имидж в итоге влияет качество и стабильность мессенджера. Именно бесперебойная работа создает ему хорошую репутацию, благодаря которой он активно привлекает своих пользователей. Но если мессенджер не работает, любая, даже самая преданная аудитория начинает искать альтернативы.

Сбои в работе мессенджеров

Даже у популярных, проверенных за годы использования мессенджеров периодически происходят сбои. И уж если такие сбои происходят – то носят они чаще всего глобальный характер с последствиями для обеих сторон: разработчиков и пользователей.

Причины сбоев бывают разные:

обычный технический сбой;

резкое увеличение нагрузки на приложение из-за притока новых пользователей в связи со сбоем в работе другого мессенджера;

политическая ситуация в стране;

форс-мажоры, к которым относятся стихийные бедствия, военные конфликты и другие события.

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Можно привести примеры нескольких сбоев за последнее время. В октябре прошлого года произошел глобальный сбой в Facebook и, соответственно, в принадлежащем им мессенджере WhatsApp. Более 6 часов мессенджер не работал и был недоступен для пользователей, число которых уже превышает отметку в 2 миллиарда человек. Разумеется, многие из них сразу же перешли на другие мессенджеры, в результате чего на них сильно возросла нагрузка.

Например, число пользователей Telegram выросло на 70 миллионов человек, а трафик в международном мессенджере Gem4me увеличился в 5 раз. Но, к счастью, они достойно справились с этим испытанием и прошли проверку на прочность, позволив новым пользователям остаться на связи.

В настоящее время снова наблюдаются массовые сбои в работе мессенджера — на этот раз не работает Telegram. И пользователи действуют по такому же алгоритму – переходят на другие мессенджеры. Это могут быть приложения, которые они уже использовали одновременно с тем, в котором произошел сбой, или подключают новые.

Как оставаться на связи всегда?

Очевидно, что если ваш любимый мессенджер не работает, то нужно выбрать альтернативный вариант. Если раньше вы не использовали мессенджер, на который планируете перейти, то стоит выбирать приложение с понятным и удобным интерфейсом, чтобы быстро освоиться в нем.

А в случае, если сбой или намеренная блокировка связана с политической ситуацией, то надежнее будет выбирать международный мессенджер, который будет работать независимо от ситуации в отдельных странах.

Также логично будет подключиться к мессенджеру, который вы ранее уже использовали в аналогичной ситуации. Если вам однажды уже помог надежный мессенджер, то можно вновь вернуться к нему и даже задуматься о переводе своей основной коммуникации в это приложение. А первое, что нужно делать при переходе на другой мессенджер – сохранять и переносить важную информацию, чтобы иметь к ней доступ даже в случае, если прекративший работу мессенджер не вернется в прежний стабильный режим.

Плюсы новых мессенджеров

Выбирать мессенджер на замену вышедшему из строя можно как среди широко распространенных, так и среди достаточно новых, но уже показывающих стабильную работу мессенджеров. У новых мессенджеров есть множество плюсов по сравнению с широко распространенными. Конечно, если речь идет о технически качественных и хорошо работающих мессенджерах с широким набором функций.

Во-первых, при разработке новых приложений учитывают как ошибки предшественников, так и предпочтения пользователей, которые стали очевидны за годы использования этого сервиса. Также сейчас актуальна тенденция создавать сразу целые экосистемы на базе мессенджеров, а это означает принципиально иное количество доступных возможностей. И учитывая, что число пользователей в них пока не измеряется миллиардами, вероятность технических сбоев из-за перегрузок также значительно ниже.

Пример такого мессенджера, который станет надежной опорой не только в те дни, когда не работает привычный мессенджер, но и при ежедневном использовании для общения, развлечения и работы, – это международный мессенджер-экосистема Gem4me.

Gem4me доступен всем

Мессенджер Gem4me – это коммуникационная экосистема, которая включает в себя все наиболее популярные сервисы и функции, востребованные среди пользователей.

Скачать Gem4Me

В мессенджере Gem4me можно общаться в разных форматах. Разумеется, база — стандартные сообщения, которые можно редактировать после отправки и ставить на них реакции. Кстати, эти опции редактирования и постановки реакций до сих пор недоступны самому распространенному мессенджеру на планете – WhatsApp. В Gem4me также можно звонить и проводить бесплатные видеконференции практически без ограничений по количеству пользователей – ведь ограничение в 1000 человек редко кем может быть превышено. Как в любой полноценной экосистеме, в Gem4me есть и собственный маркетплейс – MarketSpace. В нем можно покупать и продавать товары, открыв свой интернет-магазин без лишних бюрократических сложностей. И, конечно, в Gem4me удобно читать актуальные новости и другие информационные ленты на многочисленных каналах, число которых с каждым днем становится все больше.

Любая проблема – это не только тупик или сложность, но и новая возможность, в том числе возможность узнать новое и пойти другим путем. Можно познакомиться с функциями нового мессенджера тогда, когда привычный даст сбой, а можно не дожидаться этого момента и открыть для себя новые сервисы уже сегодня. И, возможно, тем самым привычным мессенджером со временем станет для вас и Gem4me. Но для этого нужно с чего-то начать – скачать новый мессенджер на свой телефон и получить собственные впечатления о нем.