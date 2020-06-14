Google готовит кардинальное обновление Google Pay

Google Pay всегда был жалкой тенью Apple Pay. Сказывалось отсутствие многих функций вроде полноценной офлайн-работы, горячей замены банковских карт и нормальной поддержки пропусков, проездных и посадочных талонов. Впрочем, это не помешало платёжному сервису Google получить широкое распространение среди пользователей. Поэтому было бы опрометчиво не пытаться развивать Google Pay дальше, попытавшись превратить его в более совершенный и самостоятельный финансовый инструмент. Хорошо, что Google это поняла.

Apple, подвинься. Google засветила банковскую карту для Google Pay

Google планирует интегрировать в приложение Google Pay широкие возможности для онлайн-шопинга и оплаты покупок и услуг, превратив его в универсальный портал для торговли. Об этом сообщает издание The Information со ссылкой на источники в компании. Цель поискового гиганта состоит в том, чтобы объединить разные магазины и службы в рамках Google Pay и тем самым, во-первых, сделать так, чтобы приложение сервиса перестало быть пассивной утилитой, а, во-вторых, повысить процент удержания пользователей и тем самым нарастить свой доход.

Платежи через Google Pay

Обновлённый Google Pay будет включать в себя кнопки разных магазинов и сервисов, переход по которым будет открывать их ассортимент с возможностью добавить нужные товары в корзину и оплатить их бесконтактно и безопасно. Таким образом пользователи смогут не устанавливать приложения магазинов, а покупать всё в одном месте, а также оплачивать заказы онлайн, не соприкасаясь с кассиром, если речь идёт об оформлении заказа в гипермаркетах. В результате достаточно будет просто подойти к стойке выдачи заказов и получить свой.

Как я защищаюсь от коронавируса с помощью Google Pay

Google подсмотрела такой формат в Азии и Индии, где очень популярны приложения всё-в-одном, включающие в себя множество разных магазинов и сервисов. Поэтому Google уже частично реализовала возможность оплачивать покупки в приложении Google Pay для Индии. Там пользователи могут выбрать нужный магазин, онлайн-сервис или службу, оформить заказ и оплатить его через Google Pay. Таким образом, например, удобно, оплачивать такси, банковские услуги, оформлять заказы в интернет-магазинах и делать многое-многое другое.

Оплата в приложении Google Pay

За последние 18 месяцев мы зафиксировали устойчивый рост интереса к нашему платёжному сервису. У нас был чрезвычайно успешный старт в Индии. Этот опыт открыт нам глаза на многие вещи, о которых мы раньше даже не догадывались. Он дал нам понимание того, как должен развиваться Google Pay, и мы намереваемся изменить подход к его развитию по всему миру. Я уже очень рад обновлениям, которые ждут наш платёжный сервис в 2020 году, и не сомневаюсь, что это выведет его на качественно новый уровень в удовлетворении потребностей пользователей, — заявил гендиректор Alphabet Сундар Пичаи.

Несмотря на то что топ-менеджер постарался избежать конкретики, совершенно очевидно, что именно он имел в виду. Другое дело, что скорее всего международного запуска обновлённого Google Pay как такового не состоится. Дело в том, что Google предстоит адаптировать продукт под каждый рынок в индивидуальном порядке, подключая к своему сервису разные торговые площадки и службы. В результате на всё про всё может уйти не один год, а поначалу спектр доступных возможностей будет откровенно небольшим.

Почему я отказался от Google Pay

Впрочем, у Google уже есть опыт сотрудничества с российскими торговыми площадками и сервисами. Время от времени поисковый гигант объединяется с «Яндекс.Такси», различными банками и платёжными системами, предлагая пользователям кэшбек на те или иные покупки за оплату через Google Pay. Поэтому, учитывая налаженные связи Google в России, есть вероятность, что у нас обновлённый Google Pay запустится уже до конца 2020-го года. Во всяком случае, хотелось бы в это верить, поскольку платёжному сервису Google действительно нужно переосмысление.