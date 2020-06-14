Google готовит кардинальное обновление Google Pay

  2. Темы
  3. Софт
Иван Кузнецов 1

Google Pay всегда был жалкой тенью Apple Pay. Сказывалось отсутствие многих функций вроде полноценной офлайн-работы, горячей замены банковских карт и нормальной поддержки пропусков, проездных и посадочных талонов. Впрочем, это не помешало платёжному сервису Google получить широкое распространение среди пользователей. Поэтому было бы опрометчиво не пытаться развивать Google Pay дальше, попытавшись превратить его в более совершенный и самостоятельный финансовый инструмент. Хорошо, что Google это поняла.

Google Pay может стать лучше, чем есть сейчас

Apple, подвинься. Google засветила банковскую карту для Google Pay

Google планирует интегрировать в приложение Google Pay широкие возможности для онлайн-шопинга и оплаты покупок и услуг, превратив его в универсальный портал для торговли. Об этом сообщает издание The Information со ссылкой на источники в компании. Цель поискового гиганта состоит в том, чтобы объединить разные магазины и службы в рамках Google Pay и тем самым, во-первых, сделать так, чтобы приложение сервиса перестало быть пассивной утилитой, а, во-вторых, повысить процент удержания пользователей и тем самым нарастить свой доход.

Платежи через Google Pay

Кнопки магазинов в Google Pay смогут удержать аудиторию

Обновлённый Google Pay будет включать в себя кнопки разных магазинов и сервисов, переход по которым будет открывать их ассортимент с возможностью добавить нужные товары в корзину и оплатить их бесконтактно и безопасно. Таким образом пользователи смогут не устанавливать приложения магазинов, а покупать всё в одном месте, а также оплачивать заказы онлайн, не соприкасаясь с кассиром, если речь идёт об оформлении заказа в гипермаркетах. В результате достаточно будет просто подойти к стойке выдачи заказов и получить свой.

Как я защищаюсь от коронавируса с помощью Google Pay

Google подсмотрела такой формат в Азии и Индии, где очень популярны приложения всё-в-одном, включающие в себя множество разных магазинов и сервисов. Поэтому Google уже частично реализовала возможность оплачивать покупки в приложении Google Pay для Индии. Там пользователи могут выбрать нужный магазин, онлайн-сервис или службу, оформить заказ и оплатить его через Google Pay. Таким образом, например, удобно, оплачивать такси, банковские услуги, оформлять заказы в интернет-магазинах и делать многое-многое другое.

Оплата в приложении Google Pay

За последние 18 месяцев мы зафиксировали устойчивый рост интереса к нашему платёжному сервису. У нас был чрезвычайно успешный старт в Индии. Этот опыт открыт нам глаза на многие вещи, о которых мы раньше даже не догадывались. Он дал нам понимание того, как должен развиваться Google Pay, и мы намереваемся изменить подход к его развитию по всему миру. Я уже очень рад обновлениям, которые ждут наш платёжный сервис в 2020 году, и не сомневаюсь, что это выведет его на качественно новый уровень в удовлетворении потребностей пользователей, — заявил гендиректор Alphabet Сундар Пичаи.

Обновленный Google Pay не сможет запуститься во всех странах сразу. На это уйдёт время

Несмотря на то что топ-менеджер постарался избежать конкретики, совершенно очевидно, что именно он имел в виду. Другое дело, что скорее всего международного запуска обновлённого Google Pay как такового не состоится. Дело в том, что Google предстоит адаптировать продукт под каждый рынок в индивидуальном порядке, подключая к своему сервису разные торговые площадки и службы. В результате на всё про всё может уйти не один год, а поначалу спектр доступных возможностей будет откровенно небольшим.

Почему я отказался от Google Pay

Впрочем, у Google уже есть опыт сотрудничества с российскими торговыми площадками и сервисами. Время от времени поисковый гигант объединяется с «Яндекс.Такси», различными банками и платёжными системами, предлагая пользователям кэшбек на те или иные покупки за оплату через Google Pay. Поэтому, учитывая налаженные связи Google в России, есть вероятность, что у нас обновлённый Google Pay запустится уже до конца 2020-го года. Во всяком случае, хотелось бы в это верить, поскольку платёжному сервису Google действительно нужно переосмысление.

Теги
Читайте также
Первая бета-версия Android 11 и рекорд продаж Google Pixel: итоги недели

Как обычно, мы представляем вашему вниманию традиционную новостную подборку этой недели. За эти семь дней мы узнали, что Google выпустила первую бета-версию нового Android 11. Этого ждали многие и это случилось. Жаль только, что одновременно с этим, как мы предполагали ранее, не вышел Google Pixel 4a. Впрочем, и без него компания показала рекорд продаж. Об этом тоже поговорим, как и о том, как Google сможет оптимизировать работу игр на смартфонах, чтобы они были более красивыми при той же производительности.

Читать далее
В этом году в WhatsApp может появиться вход с нескольких устройств и удобный поиск

Так уж сложилось, что самым популярным мессенджером нашего времени является WhatsApp. При всем удобстве Telegram и любви китайцев к WeChat, именно мессенджер, входящий в структуру Facebook, является самым массовым в мире. Все из-за того, что он очень простой и понятный. Но есть у него и минусы, многие из которых, особенно после появления Telegram, раздражают людей. Все эти минусы давно пора бы уже было проработать и обратить в плюсы, но руководство сервиса почему-то тянуло. Теперь появилась информация, согласно которой грядет большое обновление всего WhatsApp. Именно это обновление положит конец его недостаткам. Если так произойдет, страшно даже представить, насколько вырастет аудитория у этого мессенджера.

Читать далее
На Android появились приложения, которые обманули защиту Google Play

Вокруг безопасности Android существует большое количество мифов. Многие пользователи искренне верят, что приложения в Google Play проникают без проверки, антивирус Play Protect не способен распознать даже рекламные вирусы (adware), не говоря уже о чём-то более серьёзном, а встроенные механизмы безопасности операционной системы работают из рук вон плохо. На самом деле, конечно, это не так, потому что у Google есть команда цензоров, Play Protect действительно эффективно анализирует не только софт, но и сайты, которые открывает пользователь, а система разрешений эффективно препятствует деятельности вредоносных программ. Жаль, что даже они неидеальный.

Читать далее

1 комментарий Оставить свой

  1. k.nuralin

    …..Оплата работает оффлайн, скидочные и накопительные карты также работают оффлайн… Что ещё надо??? В 11 дроиде добавят горячую смену карт. Все остальное превратит приложение в такую же помойку как едадил…..

Новый комментарий