Лайк по ошибке и еще 4 опасных манёвра в соцсетях

Мы любим соцсети за открытость: утаить что-либо невозможно, всегда найдутся лазейки, как выведать информацию о другом человеке. Кроме того, всегда можно узнавать новости о популярных личностях, читать новости и находить в одном месте то, чего нет в других источниках. Но есть и обратная сторона: всегда можно выдать информацию по ошибке или зайти туда, куда не стоит заходить, чтобы не испортить себе настроение. В общем, несмотря на видимую конфиденциальность, у таких мест всегда есть обратная сторона, никогда не знаешь, откуда ждать подвоха. Собрали самые неожиданные повороты судьбы в одном месте, чтобы вспомнить о мерах предосторожности, посмеяться над собой или узнать что-то новое.

Что делать, если случайно поставил лайк в ВК

Недавно один мой приятель посреди ночи зашел в социальную сеть и в рекомендациях увидел человека, с которым, пожалуй, не очень хотел бы встречаться. Но ради интереса посетил его страницу. Поняв, что там нет ничего интересного, он свайпнул, чтобы выйти, но, как это бывает спросонья, по ошибке поставил лайк под фотографией.

Паника, ужас, неловкость — самое малое, что он испытал. Конечно, лайк был убран, но, возможно, уведомление все равно пришло владельцу страницы. В общем, современные технологии могут сыграть с вами злую шутку, когда вы ими пользуетесь. Будьте осторожны с чужими страничками — всегда есть риск, что все пойдет не по плану!

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Критика в социальных сетях

Иногда нас не устраивает качество жизни, работа, поведение других людей или отношения с любимым человеком. Обо всем этом мы любим рассказывать в Instagram, Twitter или других местах. В этом, вроде, и нет ничего страшного: создал аккаунт под другим именем и строчишь посты о том, как тебя всё бесит. В этом плане социальные сети стали для нас отдушиной и антистрессом, позволяя выпустить пар.

Но не стоит забывать о том, что написанное пером не вырубить и топором. Ну, и остальные пословицы. Стоит быть осторожным по нескольким причинам: во-первых, анонимности в Интернете, как вы понимаете, практически не существует. Во-вторых, начальство всегда может узнать, что вы пишете на всеуслышанье. Все может обернуться проблемами, старайтесь оставаться начеку.

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Как скрыть подписки на группы ВК

Ваша страница — ваши правила. Многие следуют этому правилу, забывая о том, что все тайное становится явным. То же самое касается и подписчиков и подписок в Instagram. Ваши увлечения может не оценить вторая половинка или, опять же, ваш работодатель. Один мой товарищ работал учителем, но в VK был подписан на, мягко говоря, весьма экзотичные сообщества.

В результате родители пожаловались на него, ведь это могут увидеть дети. Двоякая ситуация, но достаточно скользкая. А в Instagram выведать что-либо — дело простое. Подписались на знакомую, которую не видели много лет — ваша вторая половинка наверняка это узнает и задаст наводящие вопросы. Странно, конечно, но никто от этого не застрахован.

Личные фото в соцсетях

Вы пользуетесь Instagram и понимаете, о чем идет речь. Многие не гнушаются публикацией своего тела, личных снимков и многих других интимных моментов. Опять же, Интернет всё помнит. Фото можно удалить, если что-то пойдет не так, но другие успеют это увидеть и сделать выводы.

Стыдно? Не то слово. Или, например, девушки, которые по молодости постили все подряд, выходят замуж, но социальные сети прекрасно знают, что было в далеком 2015-м году, как пелось в одной песне, в том доме на Октябрьском поле. Неприятно? Согласен. Думается, нужно фильтровать контент и не выкладывать все подряд.

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Как общаться с новыми людьми

Я сам очень люблю общаться. Кажется, общие факты о своей жизни не могут навредить. Иногда кажется, что новый человек, которого ты добавил, настроен исключительно положительно на общение с тобой; на первый взгляд кажется, что у него нет камня за пазухой. Но одно неловкое сообщение — и вот ваш собеседник попросту уходит в игнор, оставляя вас не у дел. Повезет, если он не обрушится на вас с руганью. Хотя молчание, наверное, еще опаснее. В общем, никогда не говорите ничего лишнего малознакомым людям: работа, где живете, куда ходите.

Общение с каждым годом становится все токсичнее, Интернет учит многих не только хорошему, но и плохому. Да и не самые психически здоровые люди попадаются всё чаще — о тараканах в голове они могут и умолчать, зато информацию о вас могут использовать с желанием отомстить за безобидную шутку. Открытость — это круто, но ее стоит дозировать.

Мы любим обсуждать подобные вещи в нашем Telegram-чате: заходите и рассказывайте, какие неприятности происходили у вас в соцсетях.