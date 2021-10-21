Самсунг запретили продавать в России почти все телефоны. Что будет дальше

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Артем Сутягин 0

История с тем, что Samsung могут запретить продавать в России огромное количество телефонов, была уже давно. Многие не верили в это или обвиняли суд в странном давлении на компанию, но оказалось, что все куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. Главной проблемой было не желание как-то помешать продажам телефонов и даже не угроза безопасности. Причина оказалась куда глубже. И вот теперь запрет вступил в силу. Компания больше не может продавать в России около 60 моделей своих устройств, среди которых самые популярные. Но почему так произошло и что будет дальше?

Samsung Pay

Любой платежный сервис с телефона удобней карты наличных.

Почему Samsung запретили продавать телефоны в России

По данным РИА Новости, арбитражный суд Москвы принял решение о запрете Samsung продавать свои телефоны не территории России. Теперь их не только нельзя продавать, но и запрещено ввозить, предлагать к продаже и даже хранить на территории страны.

В список запрещенных устройств попали все актуальные модели, включая самые новые складные устройства серии Galaxy Z. Всего таких моделей насчитывается 61. Впрочем, некоторые из них относятся к старым линейкам, поэтому не сыграют большой роли в продажах, зато ограничения в отношении Galaxy S21, Galaxy A51 и Galaxy Z Flip 3 могут оказаться очень неприятными для компании.

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Главной причиной запрета стал сервис Samsung Pay. Ранее уже была информация о том, что он нарушает права на изобретение ”Системы электронных платежей”, охраняемое российским патентом. При этом изначально в российский суд с иском обратилась швейцарская компания Sqwin SA.

Решение суда по Samsung

Еще летом было вынесено решение о том, что Samsung запрещено продавать некоторые модели телефонов, но не было указано, какие именно. В августе у суда появились новые данные от истца, на основании которых 19 октября 2021 года и было вынесено окончательное решение. В итоге под запрет попали модели, начиная со скромного Galaxy J5, выпущенного еще в 2017 году.

Samsung Pay

Пользователи телефонов Samsung могут лишиться одной из самых удобных функций.

Правда, надо отметить, что решение пока не вступило в силу, так как было обжаловано ответчиком. Теперь у него есть еще месяц на то, чтобы решить дело в свою пользу.

Сообщается, что по данным материалов Роспатента, автором изобретения является Виктор Гульченко, проживающий в Швейцарии. Сам же патент принадлежит Sqwin SA. Зарегистрирован патент был 23 апреля 2019 года, а датой начала отсчета его действия является 2 декабря 2013 года.

Когда появился Samsung Pay

Сам по себе сервис Samsung Pay появился в 2015 году, а спустя год пришел в Россию и получил широкое распространение. На данный момент это третья по популярности система бесконтактных платежей, которой пользуется 17% жителей России. Впереди нее только Google Pay с результатом 32% и Apple Pay с 30%.

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Интересно не только то, что сейчас появился такой запрет, но и то, что следующими компаниями, которые столкнутся с подобными исками, могут стать те самые Google и Apple. В основе их систем платежей лежит тот же принцип, что описан в патенте Sqwin SA.

Если это произойдет, то компаниям придется договариваться с правообладателем. Большой проблемой это стать не должно, но для того, чтобы использовать запатентованные технологии, им придется платить за выпуск каждого устройства с такой функцией.

Samsung Pay

Samsung Pay появился в России в 2016 году и завоевал немалую популярность.

Что будет с Samsung после запрета Samsung Pay

Такое уже случалось и с другими компонентами телефонов, за которые компаниям приходится отчислять часть выручки или фиксированную сумму. В конечном счете за это платит покупатель устройства, для которого оно становится на несколько долларов дороже.

Для компании, которой принадлежит патент, это огромные деньги, и часто они, не занимаясь ничем, больше получают ежегодно десятки и даже сотни миллионов долларов. Их еще называют патентными троллями. В итоге или технология у них выкупается, или компании договариваются и иск отзывается. Как будет в этом случае, нам еще предстоит узнать. А пока у Samsung есть месяц, чтобы решить дело в свою пользу, не переходя к следующим шагам.

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