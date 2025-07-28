В Госдуме рассказали, заблокируют ли WhatsApp в России

  2. Темы
  3. Суды и скандалы
Иван Герасимов

В последние пару недель в России вновь стала актуальной уже позабытая тема — блокировка WhatsApp. Власти много говорили о будущем мессенджера в стране, но как и в прошлые годы никакой конкретики не было. Одни утверждали, что WhatsApp в России отключат в ближайшее время, другие отмечали, что подобных планов нет, ведь мессенджер, вроде как, соблюдает все законы.

В Госдуме рассказали, заблокируют ли WhatsApp в России. В Госдуме рассказали о будущем Ватсапа в России. Фото: mashable. Фото.

В Госдуме рассказали о будущем Ватсапа в России. Фото: mashable

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В ТЕЛЕГРАМ: ТЕБЯ ЖДУТ СОТНИ КРУТЫХ ТОВАРОВ ПО САМОЙ ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ

Последние недели нещадно подливали масло в огонь российские СМИ: в своих материалах они почти что похоронили WhatsApp в России, заранее призвав пользователей готовиться к отключению. Наконец ясность внес глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. В своем Телеграм-канале он сказал следующее:

Коллеги, при всем уважении, я не могу позволить себе комментировать слухи и сомнительные вбросы несостоятельных источников.

Таким образом, на время можно забыть о том, что будет с Ватсапом в России. Но это только пока: 17 июля Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по дополнительным ограничениям для ПО из недружественных стран. Среди них, конечно же, и ваш любимый мессенджер, но какие именно проблемы его ждут — предсказать сложно.

Intel признала, что не будет развиваться дальше. Что будет с компанией

Подогрел интерес к блокировке Ватсапа депутат Антон Горелкин, заявивший 18 июля, что мессенджеру нужно быть готовым к уходу с российского рынка. Звучит угрожающе, но без какой-либо конкретики, если изучить слова подробнее. В любом случае, даже если блокировка Ватсапа в России и произойдет, она не будет мгновенной. У пользователей будет время подготовиться, перенести все данные и выбрать для себя подходящий способ общения.

Теги
Новости по теме
Приложение Google Телефон исчезнет на Xiaomi. В утечке HyperOS 3 нашли другую звонилку
Зачем Telegram регистрирует представительство в России
Умные напоминания о сообщениях в WhatsApp: как работает новая функция из бета-версии мессенджера
Лонгриды для вас
Стоит ли доверять AnTuTu и другим бенчмаркам на Android

Я из тех людей, кто при выборе смартфона всегда ориентируется на результаты их железа в AnTuTu и других синтетических тестах. Моя логика заключается в следующем: процессор (а точнее — чипсет) является главным компонентом устройства, от которого зависит не только общая скорость работы и производительность в играх, но и возможности камеры, а также автономность. Основываясь на результатах телефона в бенчмарках, удается заочно сделать вывод относительно его пригодности для решения тех или иных задач. Но стоит ли доверять цифрам в бенчмарках, или нас где-то обманывают?

Читать далее
ChatGPT
Как оплатить ChatGPT в России через СБП

Сегодня оплата зарубежных сервисов в России — это как прохождение игры на максимальной сложности. Когда-то все было просто: добавил карту, нажал пару кнопок, и доступ к любимому сервису у тебя в кармане. Но времена изменились, и теперь для оформления подписки приходится искать обходные пути. Особенно сложно стало с такими инструментами, как ChatGPT, который, с одной стороны, в России официально не работает, а с другой, уже стал незаменимым помощником для миллионов пользователей. Тем не менее, решение проблемы все-таки есть, и оно гораздо проще, чем можно было подумать.

Читать далее
Это секретное приложение Google поможет навести порядок в галерее и удалить ненужные фото на смартфоне

Приложение Google Фото давно зарекомендовало себя как удобный способ управления медиатекой изображений. Наверное, нет тех, кто не пользовался им хотя бы раз в жизни. Мало кто знает, но у Google есть альтернативный вариант – Google Gallery. Это простая галерея фотографий для Android, в которой нет ничего лишнего. Она отображает только файлы на телефоне, поэтому должно понравиться многим.

Читать далее
Новости партнеров
8 новых функций, которые появились в macOS Tahoe 26, кроме дизайна Liquid Glass
8 новых функций, которые появились в macOS Tahoe 26, кроме дизайна Liquid Glass
Когда и как ученые впервые узнали, что у человека есть гены?
Когда и как ученые впервые узнали, что у человека есть гены?
Какой будет цена Эфириума к концу 2025 года? Различные мнения аналитиков
Какой будет цена Эфириума к концу 2025 года? Различные мнения аналитиков