В Госдуме рассказали, заблокируют ли WhatsApp в России

В последние пару недель в России вновь стала актуальной уже позабытая тема — блокировка WhatsApp. Власти много говорили о будущем мессенджера в стране, но как и в прошлые годы никакой конкретики не было. Одни утверждали, что WhatsApp в России отключат в ближайшее время, другие отмечали, что подобных планов нет, ведь мессенджер, вроде как, соблюдает все законы.

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Последние недели нещадно подливали масло в огонь российские СМИ: в своих материалах они почти что похоронили WhatsApp в России, заранее призвав пользователей готовиться к отключению. Наконец ясность внес глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. В своем Телеграм-канале он сказал следующее:

Коллеги, при всем уважении, я не могу позволить себе комментировать слухи и сомнительные вбросы несостоятельных источников.

Таким образом, на время можно забыть о том, что будет с Ватсапом в России. Но это только пока: 17 июля Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по дополнительным ограничениям для ПО из недружественных стран. Среди них, конечно же, и ваш любимый мессенджер, но какие именно проблемы его ждут — предсказать сложно.

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Подогрел интерес к блокировке Ватсапа депутат Антон Горелкин, заявивший 18 июля, что мессенджеру нужно быть готовым к уходу с российского рынка. Звучит угрожающе, но без какой-либо конкретики, если изучить слова подробнее. В любом случае, даже если блокировка Ватсапа в России и произойдет, она не будет мгновенной. У пользователей будет время подготовиться, перенести все данные и выбрать для себя подходящий способ общения.