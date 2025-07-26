Intel признала, что не будет развиваться дальше. Что будет с компанией

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Артем Сутягин

Акции Intel продемонстрировали значительное падение на 8% после квартальной конференции компании, где генеральный директор Лип-Бу Тан сделал неоднозначные заявления относительно будущего развития передовых технологий производства. Инвесторы восприняли новости крайне негативно, что отразилось на котировках компании. А ведь это косвенно влияет на инвестиции в компанию, которых ей сейчас так не хватает в ее тщетных попытках донать AMD.

Intel признала, что не будет развиваться дальше. Что будет с компанией. Intel уже не та. Изображение: compuralsk. Фото.

Intel уже не та. Изображение: compuralsk

Будет ли у Интел новый техпроцесс

Ключевым фактором, повлиявшим на падение акций, стало заявление руководства Intel о том, что освоение передового техпроцесса 14A будет осуществляться только при условии привлечения крупных внешних заказчиков. Это создает неопределенность относительно технологического развития компании и ставит под сомнение ее способность конкурировать с лидерами отрасли.

Подобная стратегия кардинально отличается от прежнего подхода, когда Intel самостоятельно инвестировала в развитие передовых производственных мощностей. Теперь компания фактически ставит свое технологическое будущее в зависимость от решений внешних партнеров.

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Пересмотр инвестиционной стратегии Intel

Помимо неопределенности с техпроцессом 14A, Intel объявила о существенных изменениях в своих инвестиционных планах. Компания отказывается от строительства заводов в Польше и Германии, а также сокращает финансирование передового производственного комплекса в Огайо.

Эти решения демонстрируют кардинальный пересмотр стратегии предыдущего руководства и фактически признание ошибочности прежних инвестиционных решений. Для инвесторов это сигнализирует о неэффективном использовании средств на протяжении последних лет.

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Убытки Intel в прошедшем квартале оказались выше прогнозов рынка, что дополнительно усилило негативные настроения среди инвесторов. Более того, прогноз на третий квартал также предполагает убытки, превышающие ожидания аналитиков.

Особую озабоченность вызывают проблемы компании как на рынке персональных компьютеров, так и в серверном сегменте. Intel до сих пор не может предложить конкурентоспособную линейку ускорителей вычислений, в то время как конкуренты, такие как Nvidia, демонстрируют рекордные результаты именно благодаря этому направлению.

Пересмотр инвестиционной стратегии Intel. Дела Intel идут совсем не так здорово, как ей хотелось бы. Изображение: TechCrunch. Фото.

Дела Intel идут совсем не так здорово, как ей хотелось бы. Изображение: TechCrunch

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Что будет с Intel

В квартальном отчете по форме 10-Q Intel открыто признает серьезные риски, связанные с потенциальным отказом от собственного производства передовых чипов. Под вопросом оказывается целесообразность использования производственного оборудования общей стоимостью 100 миллиардов долларов.

Переход к аутсорсингу производства в TSMC неизбежно приведет к дополнительному снижению нормы прибыли и поставит бизнес Intel в зависимость от внешнего поставщика. Это кардинально меняет бизнес-модель компании, которая традиционно контролировала весь цикл производства.

Что происходит с Интел

Прошлый год стал худшим в истории для акций Intel — они потеряли 60% своей стоимости. С начала текущего года рост составил лишь скромные 3,24%, что кардинально отличается от динамики технологических лидеров отрасли.

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За последний месяц курс акций снизился почти на 8%, включая резкое падение после квартальной конференции. Это свидетельствует о растущем недоверии инвесторов к стратегии компании и ее способности восстановить технологическое лидерство.

Текущая ситуация с Intel демонстрирует, как быстро может измениться положение технологического гиганта в условиях жесткой конкуренции. Неопределенность относительно развития передовых техпроцессов и зависимость от внешних партнеров создают серьезные вызовы для будущего компании.

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